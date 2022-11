Zelfs in de heup van Fransman Mbappé schuilt balgevoel, zo bewijst hij tegen de Denen

Kylian Mbappé scoort het tweede doelpunt voor Frankrijk. Beeld AFP

Adel verplicht, maar zo logisch is het niet. Op dezelfde dag maakte een ander doelpuntenkanon, Robert Lewandowski, op zijn 34ste pas zijn eerste WK-doelpunt. De 23-jarige Mbappé heeft al zeven WK-treffers in totaal. Hij stond een paar uur gelijk met Lionel Messi, al 35 jaar, voordat die tegen Mexico voor zijn achtste WK-doelpunt zou tekenen. Alleen Pelé maakte er voor zijn 24ste ook zeven. Met 31 interlandtreffers in totaal evenaarde hij Zinédine Zidane, maar die had daar 108 interlands voor nodig en Mbappé maar 61.

Het zijn andere tijdvakken, andere teams, andere opponenten, vaak ook andere posities waar ze spelen, met andere uitgangswaarden. Maar dat Mbappé bezig is een wereldster te worden, leidt geen twijfel. Een tweede wereldtitel op rij met een onbetwiste hoofdrol voor hem, plaatst hem definitief tussen de grootste spelers op aarde.

Frankrijk is goed op weg, door de winst op de Denen plaatste het zich als eerste voor de achtste finales. Dan begint het toernooi eigenlijk pas. Denemarken moet de laatste poulewedstrijd winnen van Australië.

Ja, Frankrijk is de regerend wereldkampioen, maar mist een knap elftal door blessures. Geen Benzema, Nkunku, Pogba, Kanté, Mendy en Kimpembe onder anderen. Lucas Hernandez raakte zwaar geblesseerd tegen Australië.

De bron is schier onuitputtelijk. Theo Hernandez deed tegen Denemarken vrij moeiteloos mee in plaats van zijn broer. Tovenaartje Antoine Griezmann oogt frisser en fitter dan in lange tijd, mede doordat hij dit seizoen bij Atlético Madrid relatief weinig minuten maakte. Atlético drukte zo de huursom van Barcelona. Griezmann schilderde de bal voor het doel waarmee Mbappé in de 86ste minuut de wedstrijd in het voordeel van Frankrijk liet kantelen.

Aan de overkant van de vanaf links opererende TGV Mbappé speelt Ousmane Dembélé die wat meer zwier en werklust in zijn spel legt. Hugo Lloris blijft een goede keeper en aanvoerder. Op het middenveld neemt Aurélien Tchouameni de honneurs waar qua loopvermogen en duelkracht alsof hij dat al jaren doet, maar de spoeling is in die linie het dunst. In fases was Denemarken, met veel minder talent, de bovenliggende partij.

Viraal

Frankrijk, gestoken in een prachtig koningsblauw shirt met gouden accenten, spierwitte broek en adellijk rode sokken, ontwikkelde voor de rust gaandeweg een enorme druk op het doel van Denemarken. De Deense verdediger Christensen schoffelde Mbappé onderuit toen die naar het doel opstoomde en kwam goed weg met geel. Zijn collega Kristensen tuimelde onderuit toen Mbappé alleen maar dreigde diep te gaan, een moment dat viraal ging.

Het deed enige afbreuk aan het spel van Denemarken, dat geleid wordt door de even charismatische als vooruitstrevende bondscoach Kasper Hjulmand, en dat misschien wel het beste team is van de laatste jaren als het puur gaat om samenwerking, tactische rijpheid en opofferingsgezindheid. Denemarken miste ternauwernood de finale op het EK zonder de door een hartaanval getroffen Christian Eriksen.

De enige Deense sterspeler is er nu wel bij. Eriksen regisseerde met zijn fijne trap, maar schuwde het verdedigende werk niet. Hij heeft nog altijd geen enkele last van vedetteneigingen, zoals Mbappé die een beetje wel heeft.

Denemarken won de afgelopen jaren in de Nations League tweemaal van Frankrijk. Mbappé kwam toen zowaar niet tot scoren, maar sloeg dus op het hoogste podium wel toe.

Locomotief

‘Hij is een geweldige speler,’ loofde de Franse bondscoach Deschamps. ‘Hij kan op elk moment het verschil maken voor ons. Hij is een van onze leiders: niet alleen verbaal, ook door zijn spel. Hij is een locomotief.’

Mbappé baalde een beetje van zijn eerste optreden tegen Australië, hij had nog wel vaker kunnen scoren. Nu was de statische, maar kopsterke centrumspits Olivier Giroud de gevierde man met twee treffers, niet bepaald een vriend van Mbappé.

Giroud moest er tegen Denemarken enigszins teleurgesteld na ruim een uur uit, kort nadat Mbappé voor het eerst had toegeslagen na een vernuftige combinatie met Hernandez. Nog steeds heeft Deschamps genoeg achter de hand, zo bewees hij met het inbrengen van Thuram, Konaté, Coman en Fofana. En dan bleven Camavinga en Pavard nog op de bank.

Denemarken knokte zich snel terug in de wedstrijd. Eriksen nam een hoekschop die uiteindelijk werd ingeknikt door Christensen. Maar Mbappé nam er geen genoegen mee. Hij wurmde zich bij de tweede paal tussen doelman Kasper Schmeichel en twee Denen om de voorzet van Griezmann met zijn heup binnen te werken. Ook daarin blijkt de supervoetballer dus balgevoel te hebben.