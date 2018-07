Zelfs in Brazilië ergeren de fans zich aan de strapatsen van hun held Neymar

Neymar is in aanleg wellicht de beste voetballer die nog meedoet aan het WK . De 26-jarige Braziliaan groeit onmiskenbaar in het toernooi: hij besliste met uitgekiende acties de achtste finales tegen Mexico. Maar de vele valpartijen, het misbaar, de huilbuien, de overbodige trucs, het getreiter van tegenstanders en publiek maken dat velen hem vooral irritant vinden. Dat is niet alleen in Europa zo, zelfs thuisland Brazilië heeft een haat-liefde-verhouding met hem.

De 21-jarige Braziliaanse Ajax-aanvaller David Neres noemde Neymar en Ronaldinho in een eerder interview met de Volkskrant zijn favoriete Braziliaanse spelers. Tegelijkertijd hoeven al die trucs en tierelantijnen van hem niet. Lionel Messi is de speler die hij wereldwijd het meest bewondert. ‘Neymar is ook goed, Messi is meer mijn smaak. Ik wil goals maken en assists geven, dat is belangrijker dan iemand door de benen spelen.’

Meer Brazilianen denken er zo over, al wordt Neymar hartstochtelijk aangemoedigd. De eer van het land staat op het spel: vandaag is België in de kwartfinale de tegenstander.

Neymar. Foto REUTERS

Vanwege het tijdsverschil zitten de fans soms al om negen uur ’s ochtends in hun favoriete bar klaar om wedstrijden van de seleçao in Rusland live te volgen. ‘Toch is er nog geen echte WK-gekte’, zegt Leonardo Vitor Santiago, Braziliaanse oud-aanvaller van Feyenoord, Ajax en NAC. Hij vertoeft meer in Rotterdam dan in Rio, maar spreekt vrienden uit die stad doorlopend en volgt de Braziliaanse media op de voet. ‘We moeten het allemaal nog maar zien, er is nog steeds de brandwond van vier jaar geleden.’

Toen werd het WK in Brazilië gehouden, maar speelde de nationale ploeg een moeizaam toernooi, eindigend in een enorme dreun van Duitsland in de halve finale (7-1). Neymar deed dat duel niet mee wegens een rugblessure. ‘Maar die nederlaag wordt hem ook aangerekend’, zegt Leonardo. ‘Hij had de pijn moeten verbijten. Ook hij heeft veel goed te maken. Maar hij blijft een beetje kinderachtig. Na zijn laatste doelpunt deed hij zijn wijsvinger voor zijn mond. Dat vindt het Braziliaanse volk niet leuk.’

Als iemand hem zou moeten begrijpen is het de 35-jarige Leonardo wel. Als voetballer riep hij ook veel weerstand op met emotionele reacties. ‘Klopt. Als je ouder wordt, snap je waarom mensen daar kritisch over zijn. Ik vind het nu ook irritant. Maar als je jong ben, zit je in je eigen wereld. Neymar is al 26, hij zou beter moeten weten.’

Steen des aanstoots is vooral de reactie van Neymar na een overtreding van de Mexicaanse verdediger Layun. Die ging even op zijn voet staan. De Braziliaan rolde heen en weer alsof er een mes in zijn borst was rondgedraaid. Leonardo: ‘We zijn een emotioneel volk; zowel de zakenlui in de wolkenkrabbers als de sloebers in de favela. Maar die actie vond iedereen belachelijk. Op YouTube staan allemaal filmpjes uit Brazilië van een dans waarbij je ineens op de grond valt en heen en weer rolt, de Neymar-dans.’

Zelf snapt hij die reactie van Neymar wel. ‘Het was vooral de schrik. Kijk, Neymar is begin dit jaar geopereerd aan zijn voet. Het duurt een jaar voordat je helemaal pijnvrij bent. Tegenstanders weten dat een tikje al enorme pijn kan doen. Ze zoeken je. Zeker als je belangrijk bent. Spelers als Neymar zouden meer beschermd moeten worden. Gebeurt dat niet dan ga je dingen overdrijven zodat je toch je vrije trappen krijgt.’

De Braziliaanse Feyenoord-verdediger Eric Botteghin baalt een beetje van de aandacht voor de overdreven reactie van Neymar. ‘Ik vond het er ook apart uitzien en vermoed dat hij geïrriteerd was door alle schoppen die hij daarvoor kreeg. Maar, kom op, het zou toch vooral moeten gaan over zijn kwaliteiten, die zijn fenomenaal. Hij is de ster van ons team en laat het toch keer op keer zien.’

Tite. Foto BELGA

Zowel Botteghin als Leonardo bevestigt dat bondscoach Tite, die hartstochtelijk meejuicht na doelpunten, populairder is in Brazilië dan Neymar. Botteghin: ‘De coach is top, hij heeft de mentaliteit en de organisatie verbeterd. We hebben pas één doelpunt tegen en voorin meerdere wapens met Coutinho en Willian. Je ziet dat de reserves positief en vrolijk zijn. Ze vallen uitstekend in. We zouden sowieso weinig te klagen moeten hebben. Maar Brazilië is best een kritisch land. Door zijn extravagante uitstraling zuigt Neymar de aandacht ook naar zich toe.’

Leonardo is zo’n criticaster. ‘Ik zie liever spelers die recht naar het doel gaan zoals Douglas Costa, Willian, Messi, Ronaldo en Mbappé. Neymar moet doelgerichter worden. Alleen door wereldkampioen te worden, kan hij de kritiek wegnemen.’ Daar is nog niet veel hoop op, ook zijn veel favorieten uitgeschakeld. Leonardo: ‘Tegen Mexico hadden we het al moeilijk. Als België het respect voor ons shirt opzij zet, kunnen ze van ons winnen. Brazilië zal meer moeten laten zien. Onze gouden jongen voorop.’