Zelfs Freek de Jonge gaat naar Louis van Gaal kijken

België - Nederland (1-4) was een heerlijk hapje op een zwoele avond in Brussel, al was het dan voor de Nations League, oefenvoetbal vermomd als iets belangwekkends. Maar het is ontiegelijk mooi om te volgen, de gestage vorming van een nationaal elftal voor een echt toernooi, het WK in dit geval. Het kneden, het schuiven met pionnen, de blijdschap van uitblinkers, de entree van nieuwelingen.

Dat sprankelende proces is interessant. Het passen van stenen in het bouwwerk: het zelfvertrouwen van een jongen als Jurriën Timber, de snelheid van Steven Bergwijn, het lef van Steven Berghuis of de glimlach van de voetballende Mona Lisa, Frenkie de Jong, als hij weer eens wegdraait van Kevin De Bruyne. Zeker met bondscoach Louis van Gaal in de buurt is het altijd feest.

Ach, bleef hij maar eeuwig trainer. Van Gaal is los. Het verleden heeft zijn rustplaats gevonden, de ballast van de toekomst is te overzien. Opmerkingen beklijven. Hij is zelfs vaker dan voorheen grappig te noemen, tijdens zijn laatste klus voor het definitieve pensioen.

Al die voorpret zou oneindig kunnen zijn, ware het niet dat de stemming deels is verpest door de plaats van het WK, Qatar. Vrijdag, voor de aftrap in Brussel, was in de buurt van het stadion weer een congres over arbeidsrechten van migranten die de WK-infrastructuur bouwden. Daar blijft het over gaan, daarover moet het ook blijven gaan, al zeggen de voetbal- en vakbonden als in een mantra dat verbetering is verwezenlijkt, met een brug naar de toekomst.

De strijd voor financiële compensatie voor slachtoffers en hun nabestaanden woedt hevig. Wie gaat dat betalen? Nieuwe tv-documentaires zijn aanstaande over arbeiders uit onder meer Nepal die familieleden verloren, of gewoon slecht zijn behandeld.

Elke keer weer die ontluisterende verhalen van eenvoudige mensen die de illusie van een beter leven zagen vervliegen in de drukte rond een paar potjes voetbal. Nooit zal het wrange gevoel verdwijnen, welk zalfje de Fifa ook smeert. Nu weer de groene kaart van voorzitter Gianni Infantino, want het WK zal zo geweldig milieuvriendelijk zijn.

Cabaretier Freek de Jonge, in wie de actievoerder gelukkig nooit verloren gaat, ontving afgelopen week het eerste exemplaar van het pamflet ‘Nooit meer Qatar’, geschreven door het comité CancelQatar2022. Doel van de groep was aanvankelijk het verplaatsen van het toernooi, maar dat is mislukt. Een van de nieuwe doelstellingen is nooit meer een toernooi aan een land toewijzen dat zo slecht omgaat met mensenrechten.

Freek zei wat velen voelen, dat het plezier gewoon minder is door alle misstanden. Hij vindt het lastig de spelers verwijten te maken, met hun ervaring van misschien eens in een leven een WK meemaken. ‘Ik neem het de bonden kwalijk dat ze mij in een moreel dilemma duwen’, zei hij, voordat een protestlied ten doop werd gehouden over voetballen op een graf.

Toen ze De Jonge vroegen of hij op tv naar WK-wedstrijden gaat kijken, antwoordde hij: ‘Natuurlijk kijk ik.’

Al is zijn gevoel slecht, ook Freek de Jonge wil alles zien over de gedroomde opmars van Louis van Gaal en zijn mannen.