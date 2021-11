Zelfs Feyenoorder Cyriel Dessers stuit op uitblinkende Twente-doelman Lars Unnerstall

Cyriel Dessers ziet weer een doelpoging verijdeld worden door FC Twente-doelman Lars Unnerstall. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Het zal toch niet’, roept de verslaggever van Radio Rijnmond in de microfoon als Cyriel Dessers zijn eerste bal van de wedstrijd krijgt, in de 68ste minuut van FC Twente - Feyenoord. De stemverheffing van de journalist schalt door de akelige leegte van de Grolsch Veste.

Dessers is net ingevallen voor Bryan Linssen. Hij is de spits van de hoop, van de late doelpunten, van treffers in de 92ste minuut met name, en het vermoeden leeft dat hij nu dus ook wel zal scoren. ‘Je houdt vertrouwen dat het doelpunt zal vallen’, aldus trainer Arne Slot later.

Op het moment dat de verslaggever zijn kreet slaakt, gaat Dessers alleen op doelman Lars Unnerstall van FC Twente af. Doelpunt, toch? Nee dus. Unnerstall redt spectaculair, zoals hij even later opnieuw redt op een schot van Dessers, nu vanaf de andere kant, en daarna nog een derde keer, als Dessers in het strafschopgebied wegdraait en voor eigen kans gaat met een schot in de korte hoek. Hij had de bal misschien breed moeten leggen. Unnerstall is de absolute uitblinker in een vrij saaie wedstrijd, waarin Twente steeds meer verdedigt en Feyenoord niks weggeeft, de betere ploeg is en eigenlijk moet winnen.

Buiten bereik

Maar ondanks het povere resultaat, is het geen werkelijk slechte dag voor Feyenoord, al is er nu dan één verliespunt meer geleden dan Ajax en kan de ploeg woensdag, tijdens de inhaalwedstrijd tegen Heracles in de Kuip, op één punt van Ajax komen, in plaats van eentje voor, als gewonnen was in Enschede. De koppositie blijft dus nog even buiten bereik.

Ron Jans, de trainer van FC Twente, is nochtans onder de indruk van de Feyenoorders. Hoe ze steeds snel de bal heroveren, hoe fit ze zijn, ondanks een zware reeks wedstrijden. Jans is echt benieuwd, ook naar de Klassieker tegen Ajax op 19 december in Rotterdam. Hij verwacht dat Feyenoord een serieuze rol kan spelen in de titelstrijd. Jans zit hier na afloop naast Lars Unnerstall en prijst zich gelukkig met zijn doelman. Met een lach: ‘Als ik zeg dat hij de beste keeper is met wie ik heb gewerkt, gaat hij volgende week in de fout.’

Unnerstall zelf is eveneens bescheiden over zijn rol bij het afstoppen van Dessers en co: ‘Ik moest drie ballen van Dessers pakken, maar daarvoor ben ik aangenomen.’ En Slot, de trainer van Feyenoord: ‘FC Twente heeft misschien één keer op doel geschoten. We hebben goede kansen gehad en constant op de helft van de tegenstander gespeeld. Dan is het teleurstellend dat we niet scoren, en dat ligt deels aan Unnerstall. Als ik een punt van kritiek moet noemen op ons spel: als wij dertien corners krijgen, zonder één doelpoging, is dat voor verbetering vatbaar.’

Gegroeid

Maar de intentie bij Feyenoord is duidelijk. De ploeg oogt ook fitter dan FC Twente, dat donderdag geen Europese inspanning heeft hoeven leveren. De tweede helft is beter dan de eerste. Het is opvallend hoe Feyenoord met zijn relatief kleine selectie een frisse indruk blijft achterlaten. Feyenoord speelt redelijk, komt verdedigend geen enkele keer in de problemen en lijkt te gaan winnen. In de ploeg is vertrouwen gegroeid over een zekere afloop. Misschien zelfs een beetje te veel vertrouwen, zondag. De defensie oogt zeker, het middenveld is veelzijdig, er is loopvermogen, er zijn scorende spelers.

Het is alleen een vreemd gezicht, dat gele broekje op dat grijze shirt van de uitwedstrijden. Dat oogt saai. Zo is de middag, zo stil ook als het is. Kofferbakken van auto’s zijn gecontroleerd op vuurwerk. De totale leegte, de regen in het begin van de wedstrijd, het gebrek aan kansen, nee, het is geen opwindende middag. Heel af en toe is daar een fijn opzetje van het na rust steeds sterkere Feyenoord, dat Twente naar achteren drukt, dat elke bal meteen herovert en het doelpunt lijkt te maken dat uiteindelijk niet valt. Middenvelder Guus Til: ‘We hadden meer kansen dan onlangs tegen Sparta, maar als wij dan niet scoren, kunnen zij blijven doen wat ze vrij goed kunnen; verdedigen.’

‘Wij mogen onze handen dichtknijpen’, concludeert Jans. ‘We hebben moeten tegenhouden. Dat is een compliment voor de kracht van Feyenoord. Als wij de bal al wonnen, zat Feyenoord er meteen bovenop.’ Het zijn twee verloren punten voor Feyenoord, maar Slot constateert dat Ajax ook gelijkspeelde in Enschede. Om de titel kan het best lang spannend blijven dit seizoen, veel spannender dan menigeen had verwacht.