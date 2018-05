Zelfs de steunbetuigingen van zijn tegenstanders kunnen het einde van Paolo Guerrero’s WK-droom niet voorkomen

Ondanks dat er van alles in het werk werd gesteld om voetballer Paolo Guerrero speelgerechtigd te krijgen voor het WK, kan er een streep door zijn droom om Peru te vertegenwoordigen in Rusland. De 34-jarige aanvoerder en topscorer aller tijden van het land, krijgt geen dispensatie van wereldvoetbalbond Fifa voor zijn dopingschorsing.

Steunbetuigingen

Dinsdag was Guerrero samen met de Peruaanse bondsvoorzitter Oviedo op bezoek bij Fifa-voorzitter Infantino om clementie te vragen. Maar die kon niks voor hem betekenen. ‘Het hoogste strafhof in de sportwereld heeft deze sanctie nu eenmaal opgelegd’, zegt de Fifa in een verklaring.

De afgelopen dagen waren er tal van steunbetuigingen aan het adres van Guerrero, nadat het internationaal sporttribunaal CAS hem vorige week een schorsing van veertien maanden had opgelegd.

President Martin Vizcarra van Peru sprak de hoop uit dat Guerrero voor zijn land kan spelen in Rusland en zondag gingen duizenden supporters de straat op om te protesteren tegen zijn schorsing. Peru gaat voor het eerst in 36 jaar naar het WK, daar moet hun captain bij zijn.

Brief

Meest opvallend was de brief aan de Fifa waarin de drie aanvoerders van de WK-tegenstanders van Peru ervoor pleiten de schorsing op te schorten. Aanvoerders Hugo Lloris (Frankrijk), Mile Jedinak (Australië) en Simon Kjær (Denemarken) stellen in de brief dat het niet eerlijk is om Guerrero uit te sluiten van wat het hoogtepunt in zijn carrière moest worden.

‘Wij willen met deze brief een statement maken’, zegt Theo van Seggelen, secretaris-generaal van FIFPro. ‘Wij vinden het oneerlijk dat Guerrero het WK mist, door iets dat iedereen kan overkomen.’

De Peruaanse spits testte in oktober 2017 positief op cocaïne na afloop van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Argentinië. Hij verklaarde dat de stof in zijn lichaam kwam door het drinken van besmette thee. De zogeheten mate, een populaire drank in Zuid-Amerika, werd bereid in een pot waarin eerder cocabladeren zaten.

Nalatigheid

De Fifa schorste hem een jaar. Later werd dit teruggebracht tot een half jaar, waardoor hij speelgerechtigd was voor WK. Zowel Guerrero als wereldantidopingagentschap Wada ging hiertegen in beroep bij het CAS. Dat concludeerde dat Guerrero niet de intentie had om vals te spelen, maar verweet hem wel nalatigheid en legde hem een schorsing op van veertien maanden: einde WK-droom.

‘Alleen doordat het Wada goed over wil komen, wordt deze speler WK-deelname ontnomen’, aldus Van Seggelen. ‘De deskundigen van de Fifa hadden al uitspraak gedaan en hij heeft niet met opzet doping gebruikt, maar Wada moet zich hier zo nodig nog mee bemoeien.’

Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit: ‘Het is allemaal leuk en aardig dat men deze speler op het WK wil zien, maar dat mag niets uitmaken. Een beslissing van het CAS kun je niet negeren. Dan gaat er iets fundamenteel mis.’

Het zou betekenen dat sportbonden een beslissing van het CAS, het hoogste juridische orgaan in de sport, naast zich neer kunnen leggen. ‘Dan heeft een uitspraak van het CAS geen waarde meer. Maar zo’n vaart zal het niet lopen’, zei Ram die gistermiddag een vooruitziende blik had. ‘Ik kan me niet kan voorstellen dat ze bij de Fifa zo dom zijn.’