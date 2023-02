Zelfs de Europese subtop krijgt geen bibbers meer van Ajax

Luchtgevecht tussen Brian Brobbey van Ajax en Diogo Leite. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ajax kreeg tussen het hemeltergende gepruts door staaltjes voetballes van Union Berlin en mocht zich dolgelukkig prijzen met de uitslag, 0-0, in de tussenronde voor de Europa League. Over een week in Berlijn is een aanzienlijke verbetering van het niveau nodig om ook maar een schijn van kans te maken op het bereiken van de achtste finales.

Ajax anno de winter van 2023 is doorsnee, wie de trainer ook is. De met de komst van trainer Erik ten Hag in 2018 uitgesproken ambities om, ook door fors te investeren, aan te sluiten bij de Europese top zijn gesneefd in de bittere realiteit van vandaag de dag. De jarenlange verkoop van toptalent was blijkbaar onvermijdelijk, maar de ploeg die nu op het veld staat onder leiding van John Heitinga, heeft te weinig kwaliteit om de top in Europa te verontrusten. Zelfs de subtop krijgt geen bibbers meer van Ajax.

In Nederland is de ploeg misschien nog net goed genoeg voor prolongatie van de landstitel in mei, al zal dat lastig genoeg zijn met Feyenoord en AZ hoger op de ranglijst. Daarbij is de vormloosheid van sommige spelers schrikbarend. Waar is recordaankoop Steven Bergwijn met zijn diepgang, met sprintsnelheid, met flair? Kort na een vrije trap die bijna uit het stadion vloog werd hij gewisseld. Waar was de passing van Steven Berghuis, of de Kenneth Taylor die ballen naar voren speelt? De verdedigers meden elk risico en oogden onzeker en kwetsbaar. Zelfs de in recente tijden hogelijk geprezen Mohammed Kudus ging ten onder in het georganiseerde krachtvoetbal van de Duitsers, die alleen verzuimden te scoren.

Union Berlin, hoe bescheiden die naam ook mag zijn in het Europese voetbal, was van een ander niveau dan de clubs waartegen Ajax het geschonden blazoen in Nederland enigszins had mogen oppoetsen tijdens de afgelopen weken. Dat hogere niveau van Union was overigens geen verrassing. De club van trainer Urs Fischer staat tweede in de Bundesliga, op een punt van vaste kampioen Bayern München, en speelt een systeem (5-3-2) waarop Ajax meestal geen antwoord had.

Verdedigen, samen sterk zijn, soms opeens intens druk zetten en razendsnel counteren, dat is wat Union doet. Duels winnen, zeker in de lucht, met meer lengte als wapen. Trainer John Heitinga en zijn assistenten pasten na een volledig mislukte eerste helft hun elftal aan, om meer weerstand te kunnen bieden, met Brian Brobbey als diepste aanvaller, met Dusan Tadic meer op het middenveld en Kenneth Taylor als een soort wingback op links. Het leverde weinig op. In de tweede helft waren de kansen van Union nog groter en zag middenvelder Morten Thorsby een doelpunt afgekeurd na interventie van de VAR, omdat hij bij de aanname van de bal de arm had gebruikt.

Maar het algemene beeld was duidelijk. Vrijwel machteloos bewoog Ajax zich als een angstig stel voetballers over het veld. Stapje naar voren, stapje naar achteren. Geen creativiteit, geen diepgang. Eeuwig breedtespel. Vooral geen risico. Voetbal als werk, met een bloedserieus gezicht. De enige kans tot de rust was voor Dusan Tadic, die de controle over de bal miste.

Vier keer was tot donderdag gewonnen onder de al niet meer zo nieuwe trainer John Heitinga, een man van de club die zijn eerste grote stappen op het pad van het trainerschap zet. Op FC Twente na waren de tegenstanders van matig kaliber, al blijft de verbetering ten opzichte van de ontslagen voorganger Alfred Schreuder duidelijk, want die won ook niet van Volendam en Emmen. Maar de problemen zijn nog lang niet verholpen, in de wetenschap dat ook in de competitie de moeilijke tegenstanders wachten.

Maar goh, wat een vervelende wedstrijd voltrok zich in de Arena, tot de rust zeker. De supporters van Berlijn zongen daarbij harder en hadden meer vuurwerk meegenomen. Union nam meermaals bijna een voorsprong, met schoten van Sheraldo Becker, geblokkeerd door Jurriën Timber, en Jerome Roussillon. Union had nauwelijks moeite met Ajax. Fysiek sterke, grote mannen, met snelheid voorin.

Ajax wist eigenlijk niets uit te richten, ook al door het talrijke balverlies, door de ogenschijnlijke nervositeit, de slordig gespeelde passes van menigeen. Ook na rust had Union kunnen scoren, maar doelman Gerónimo Rulli, de beste Ajacied van de laatste weken, redde bekwaam op een vrije trap van Josip Juranovic en een kopbal van Thorsby. Daardoor mag Ajax zich nog enigszins kansrijk wanen in Berlijn, in de wetenschap dat de laatste jaren buiten Amsterdam vaak betere resultaten zijn behaald dan thuis.