Zelfs de doelman van Oranje is dynamisch

Nathan Aké kopt heel de 2-1 binnen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het Nederlands elftal beweegt in harmonie over het veld, van achter naar voor en terug, van links naar rechts. De alomtegenwoordige blijdschap zaterdag, om het voetbal van Oranje tijdens het oefenduel met Denemarken (4-2), had te maken met mooie doelpunten, technisch vermogen, zichtbaar plezier in het spel en met beweging.

Statisch voetbal heeft Nederland zo vaak gespeeld, in welk spelsysteem dan ook. Dan was deze stap met het door bondscoach Louis van Gaal zelf gedoopte 1-3-4-1-2 slechts een eerste korte dribbel richting het WK in Qatar. Ontluikend als speelwijze van beweging en frisheid; van gebundelde krachten en een optelsom van specialiteiten. Hopelijk leidend tot een totaal dat groter is dan de som der delen, om op het WK te kunnen winnen van landen met meer intrinsieke kwaliteit. Modern voetbal, om defensieve tegenstanders te kunnen verslaan en overeind te blijven tegen betere landen.

Op papier oogt de speelwijze redelijk defensief, met drie centrale verdedigers. De veiligheid achterin moet de spelende mens voorin ruimte en vrijheid bieden, opdat Frenkie de Jong kan dribbelen en verdelen en Memphis Depay zijn soms bijna exhibitionistische acties kan maken. En Steven Bergwijn bijvoorbeeld gedijt beter als hij ruimte krijgt. Onder Van Gaal stijgt hij uit boven zijn niveau bij Tottenham, waar hij meestal een bijrol speelt. ‘Ik geef hem veel vertrouwen’, zei de bondscoach.

Druk naar voren en compactheid

Alleen al die dribbel van Frenkie de Jong, leidend tot de 4-2 van Bergwijn, was wonderschoon. Zo wil en kan de middenvelder het vaker, nu de gordels achter hem zijn vastgesjord. Veel kansen kreeg Oranje, dat tevens vrij gemakkelijk doelpunten incasseerde. Druk naar voren en compactheid, daar draait het om: dat de ploeg niet uit elkaar valt en verdedigers vooruit durven te verdedigen. Dat allen samen de harmonica eendrachtig en harmonieus bespelen, door voortdurende communicatie, waarbij stappen te zetten zijn in het zelf oplossend vermogen. Wie pakt wie op, als slimme tegenstanders als Christian Eriksen ‘tussen de linies’ spelen.

‘Een tophelft’, noemde Van Gaal de eerste helft, waarin Oranje liet zien wat mogelijk is. Natuurlijk waren daar defensieve lacunes. Waarom uitgerekend Daley Blind in het kopduel met de boomlange Vestergaard verzeild raakte bij de 1-1, was een vraag. Of waarom Eriksen in het strafschopbied vrij kon inschieten, terwijl vier verdedigers in de buurt waren, maar niet dicht genoeg.

Matthijs de Ligt zei nochtans: ‘Het voelt goed.’ Opeens waren De Ligt en Nathan Aké volop betrokken bij de opbouw en liep middenvelder Teun Koopmeiners zelfs een tijdje in de weg, omdat hij zich te ver liet zakken. Het lijkt ook logisch om Koopmeiners, die soms opzichtig om zijn rechterbeen heen loopt, op links te posteren als controleur op het middenveld, en Frenkie de Jong op rechts, maar De Jong is de belangrijkste speler en hij speelt het liefst vanaf links.

‘Het risico betaalt zich uit met vier goals’, zei De Ligt over het in de praktijk aanvallende spel. Het valt te bezien hoe dat verder gaat met drie centrale verdedigers. Voor aanvoerder Virgil van Dijk is de speelwijze vrij onwennig. Daarbij oogde het vreemd dat hij bij beide doelpunten met de handen op rug verdedigde, om hands te voorkomen.

Cruciale rol Berghuis

Steven Berghuis speelde een cruciale rol, als aanvallende middenvelder. Vrijwel alle gevaar kwam van hem; de pass vóór de assist van Blind bij de 1-0 van Bergwijn, de voorzet op Aké voor 2-1, de verdiende strafschop na een zeldzame combinatie door het strafschopgebied, leidend tot de 3-1 van Depay. Maar ook het balverlies dat indirect leidde tot 1-1. Zijn passing is geweldig en frivoliteit hoort bij zijn spel, al zei Van Gaal dat hij niet houdt van frivoliteit, tenzij het ‘functioneel is’.

Het systeem heeft papieren winnaars: de centrale verdedigers, van wie er eentje meer mag meedoen dan voorheen. Aké is meestal reserve bij Manchester City, maar Van Gaal wil bij zijn drietal een linkspoot. Kandidaten: Aké en Blind. Teun Koopmeiners profiteert van het opstellen van een tweede controleur op het middenveld, al is de kans aanwezig dat dinsdag tegen de Duitsers Marten de Roon speeltijd krijgt. Van Gaal hoopt op de terugkeer van Gini Wijnaldum naar zijn topvorm, want die kan ‘op alle posities’ op het middenveld uit de voeten. En Van Gaal hoopt nog op de snelle ontwikkeling van een spits die diep blijft staan, een type Brian Brobbey of Myron Boadu, zonder dat hij namen noemde.

Mark Flekken debuteerde verdienstelijk als doelman, vooral door zijn traptechniek, beweging en als eerste aanspeelpunt. Qua tegenhouden van ballen kreeg hij niet echt veel te doen, al was daar kritiek om de eerste goal, omdat hij bleef staan waar hij had kunnen uitkomen. Zelfs de doelman is dynamisch in het spel van de beweging.

Zo was het een avond van blijdschap, ook om de rentree van Christian Eriksen bij de nationale ploeg van Denemarken, na zijn hartinfarct op het EK van vorig jaar. Ook zijn spel droeg bij aan het enthousiasme op de tribunes, aan de lach op zomaar een mooie avond in maart, op een dag dat je bijna zou vergeten dat het WK in Qatar is.