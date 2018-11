Zelfs als ze blundert, is turnster Simone Biles de beste op de vierkamp

Een fout, het kan de beste overkomen. ­Simone Biles, sinds donderdag de allerbeste turnster uit de geschiedenis, maakte zelfs twee grote fouten, missers ­tegen de rand van blunders aan. Het maakte niet uit voor de eindstand van de wereldtitelstrijd allround, de vierkamp van het vrouwenturnen.

Daarvoor is Biles te goed. Het wereldkampioenschap was voor de 1.42 metende krachtpatser, 21 jaar, een wonderlijke speling van de natuur. Het was haar vierde wereldtitel in het klassieke programma over paard, brug, balk en vloer. Die van 2013, 2014 en 2015 waren ook al voor de Amerikaanse springveer. Het record was, met drie titels, in handen van Svetlana Khorkina, de gracieuze Russin die op vloer immer de stervende zwaan nadeed.

Biles is van een volkomen andere orde. Ze springt als een gummibal in een bunker op en neer. Zo ging het ­donderdag in de meerkampfinale tweemaal mis. Het ­begon bij sprong, waarbij ze bang was haar acrobatische vlucht te ‘overpoweren’. Ze hield in bij de afzet van het sprongpaard, de pegases, en had het geluk dat ze nog net de voeten op de mat plaatste. Daarna rolde ze achterover: bips en dan rug. Was ze direct op haar bips gevallen, dan had zij reglementair een 0,0 gekregen.

De ‘Biles’

Het onverwachte deed de kenners in de zaal haast achterover tuimelen van verbazing. Biles staat voor perfectie. Ze neemt lachend elke horde. De ‘Biles’, haar nieuwe sprong, is mogelijk nog niet helemaal ingesleten in haar bewegingspatroon. De turncommentator: ‘Een arabier voor de springplank en in de eerste luchtfase een halve draai om de lengteas, tot handstand op de Pegases, dan de afstoot, anderhalve salto met een dubbele draai om de lengteas.’ ­Moeilijkheidscijfer: 6,4.

Simone Biles wint vierde wereldtitel op de vierkamp en poseert in Doha samen met de Japanse Mai Murakami (zilver) de Amerikaanse Morgan Hurd (brons). Beeld AP

Tot voor kort bestond er geen hoger ­cijfer dan 6,0, tot Biles de Biles introduceerde. De hoge uitgangswaarde maakte dat zij in het klassement van de eerste van vier rondes in de ­meerkampfinale toch nog de derde plaats innam.

‘Ik heb het verknald’, sprak de turnster na afloop. Ze had het over deze dag die glorieus moest zijn. Khorkina aflossen in de geschiedenis, dat is een grote zaak in het turnen. ‘Ik verdiende het niet, deze titel. Het is waardeloos dat ik het zo slecht heb gedaan. Want ik kan beter.’

Van de balk

Ze had het over de wereldtitel die haar toeviel, ook na een tweede grote fout. En dat na meer dan zestig oefeningen op olympisch en WK-niveau waarbij zij nooit viel. Op de derde discipline van de dag, de balkoefening, moest Biles na een salto afstappen. Het staat voor een aftrek van 1,0 punt, het maximale.

Ze bleef echter aan kop van het veld, zo groot is haar overmacht. Op het vierde toestel, de afsluitende vloeroefening, kon het daarom niet misgaan. Haar turnen was niet echt zuiver, maar de enorme ­series salto’s bezorgden haar het cijfer (15,000) waar verder niemand aan kon tippen.

Bleef staan dat Biles van de vier toestellen op slechts één de zege greep. Dat is uiterst ongewoon voor haar. Balk en sprongpaard zijn altijd voor haar. Op brug ongelijk, het toestel waarop zij deze WK de zinnen heeft gezet, moest zij deze week de Belgische Nina Derwael voor zich duiden.

Die vertelde dat Biles (‘een vrolijke meid’) ondanks de fouten toch gemakkelijk de eindzege in beeld had gehouden en tijd over had gehad om wat te kletsen. ‘Wij houden ervan grappen te maken’, vertelde de Amerikaanse na afloop. Maar ze gaf toe dat concentratie haar dit keer in de problemen had gebracht.

De turnwereld was min of meer geschokt dat een historische wereldtitel was behaald door een vrouw die de helft van het parkoers struikelend aflegt. Biles was het daar mee eens. ‘Maar ik probeer mezelf niet te veel op te winden over deze wedstrijd, waarin ik mezelf ernstig heb teleurgesteld. Ik ben echt van streek over mijn prestatie. Ik was vandaag niet de turnster die ik ben. Daarom ben ik heel blij met de vier toestelfinales die ik nog te gaan heb, vrijdag en zaterdag. Dan kan ik revanche op mezelf nemen.’

Dan is voor Simone Biles, de drievoudig olympisch kampioen van Rio, nog een groot record in het verschiet. Ze staat na donderdag gelijk met de Rus Vitali Scherbo die tussen 1990 en ’95 voor land en zichzelf ook twaalf wereldtitels veroverde. Om tien over drie vrijdagmiddag kan Biles, op sprong, haar dertiende wereldtitel veroveren. Mits zij niet valt.