Zelfs als hij faalt, blijft Yuzuru Hanyu voor zijn fans de ijsprins van het kunstrijden

Yuzuru Hanyu tijdens zijn vrije kür, donderdag in Beijing. Beeld AP

Twee keer vallen tijdens de Winterspelen, een aangekondigde ‘historische’ sprong niet halen, en toch alle aandacht krijgen: dat is alleen de allergrootste sterren gegund. Zoals Yuzuru Hanyu, de Japanse kunstschaatser die donderdag vierde werd in de solo voor mannen, maar in China meteen op een voetstuk werd gehesen. Het goud van de Chinees-Amerikaanse Nathan Chen leek er veel minder toe te doen.

De 27-jarige Hanyu wordt in zijn thuisland Japan als een halfgod aanbeden en is ook in China razend populair. Zijn Chinese fans roemen zijn atletische vermogen, zijn expressieve kracht, maar vooral zijn warme persoonlijkheid. Hanyu is de ideale schoonzoon: knap, vriendelijk, innemend. In de ogen van de Fanyu’s – zoals Hanyu’s fans zichzelf noemen – kan de ‘ijsprins’ niets verkeerds doen. Zelfs niet als hij faalt.

Hanyu werd in 2014 bekend, toen hij in Sotsji als eerste Aziatische mannelijke solorijder olympisch goud won. Vier jaar later verlengde hij zijn titel in Pyeongchang. Hij werd twee keer wereldkampioen, verbeterde negentien wereldrecords, won alles wat er te winnen valt. Nu mikt hij op meer: vlak voor de Spelen kondigde hij aan een ‘quad axel’ te willen uitvoeren, een viervoudige rotatie (de quad) plus een halve draai om achterwaarts te landen (de axel, naar de Noorse schaatser Axel Paulsen). Dat is nog geen enkele schaatser tijdens een wedstrijd gelukt.

De sterrenstatus van Hanyu is meteen voelbaar als hij donderdag de ijsbaan van het Capital Indoor Stadium in Beijing opstapt. Het publiek is van overheidswege geselecteerd en zijn trouwe supporters zijn afwezig, ondanks een brievencampagne van zijn fans gericht aan het Beijing Olympisch Comité. Maar zodra Hanyu verschijnt, gaan alle telefoons in het publiek omhoog. Uit de tribune klinken aanmoedigingskreten, één vrouw roept ‘arigato’ (Japans voor ‘bedankt’).

Twee valpartijen

Vier minuten later is duidelijk dat de Japanse ijsprins de verwachtingen dit keer niet waarmaakt. Hij valt twee keer tijdens zijn vrije kür, waarvan één keer na zijn quad axel, die daarmee ongeldig wordt. Gezien de technische moeilijkheid van zijn programma haalt hij toch nog 283,21 punten en staat hij een tijdje op de eerste plaats. Als zijn landgenoot Shumo Uno hem later van de troon stoot, klinkt in het publiek een collectieve uitroep van teleurstelling. Hanyu eindigt uiteindelijk vierde.

Het is een enorm contrast met de reacties op Nathan Chen, een 22-jarige Amerikaan van Chinese afkomst die donderdag een weergaloze vrije kür neerzet. Hij springt de ene foutloze quad na de andere (weliswaar geen quad axel), op een toepasselijk Rocket Man van Elton John. Na een wereldrecord op de korte kür eerder deze week haalt hij 332,60 punten, goed voor goud. De toeschouwers applaudisseren, maar er klinken geen kreten of bedankjes.

Yuzuru Hanyu gaat onderuit tijdens een van zijn viervoudige sprongen. Geen goud. Beeld EPA

Op Chinese sociale media is het verschil nog uitgesprokener. Een hashtag over Hanyu’s valpartijen is vier uur na de wedstrijd 510 miljoen keer bekeken, met 77 duizend reacties. Ook al viel Hanyu buiten de prijzen, met zijn ambitie om grenzen te verleggen wordt hij de ‘belichaming van de olympische geest’ genoemd. Een hashtag over Nathan Chens goud is 220 miljoen keer bekeken, met 18 duizend reacties. Daaronder heel vaak de opmerking dat Hanyu nog steeds de ware nummer 1 is.

De Chinese idolatrie voor Hanyu heeft vele redenen. Chinese meiden vinden hem onweerstaanbaar knap, met zijn gezicht als een mangafiguur en zijn androgyne stijl, erg populair in Chinese modekringen, tegen de zin van de Communistische Partij. Anderen bewonderen Hanyu’s vechtlust. Als 4-jarig jongetje leed hij aan astma en werd hij om gezondheidsredenen op schaatsles gestuurd. Als profschaatser overwon hij zware blessures. Fans spiegelen zich aan zijn mentale veerkracht.

Apolitiek

Hanyu wordt ook geprezen om zijn artistieke stijl en zijn vermogen om emoties over te brengen. Meer dan een sporter zien zijn fans hem als een kunstenaar. Dat maakt het makkelijker een persoonlijke band met hem te voelen dan met een technisch rijder als Nathan Chen, die het meer van spectaculaire sprongen moet hebben. Chen, die naast zijn sport datawetenschappen en statistiek studeert aan topuniversiteit Yale, wordt omwille van zijn stijl de ‘quadkoning’ genoemd.

Maar ook in dit geval speelt nationaliteit een rol. Op het eerste gezicht zou Chen, een Amerikaan van Chinese afkomst, een streepje voor moeten hebben op Hanyu, afkomstig uit Japan, dat een woelige historische en politieke relatie heeft met China. Maar waar Hanyu zich apolitiek opstelt en zo de Chinese antipathie tegen Japan weet te overstijgen, liet Chen zich ooit kritisch uit over Chinese mensenrechtenschendingen. Voor nationalistische Chinezen komt dat neer op landverraad.

En zo valt nog maar eens een sporter ten prooi aan het gespannen geopolitieke klimaat. Chen heeft de gouden medaille, maar in China blijft Hanyu de winnaar.