Zelfs als het spel van Ajax ondermaats is, kan elk moment een sprankje magie ontstaan (1-1)

Alsof andere mannen waren opgetrommeld die zich voor één keer mochten hullen in een voetbalshirt, zo onherkenbaar rommelde Ajax een helft lang in het stemmige zwartgrijs van Europese uitduels. Na rust volgde herstel. Alsof de echte Ajacieden allemaal tegelijk waren ingevallen.

Ajax-spits Dusan Tadic heeft gescoord (1-1). De verdediging van Benfica is ontredderd. Beeld ANP

Onbesuisd, onsamenhangend en beschamend bij vlagen, was het optreden in Lissabon tegen Benfica, vooral voor rust. Maar zelfs als het spel van Ajax ondermaats is, kan elk moment een sprankje magie ontstaan, simpelweg omdat individueel talent daarvoor garant staat. En dus frommelde Dusan Tadic, spits voor de gelegenheid, de bal na een uur achter doelman Vlachomidos, na zo’n pass waarop Hakim Ziyech patent heeft. Bij 1-1 bleef het. Ajax maakt goede kans op het bereiken van de achtste finales van de Champions League, maar zover is het nog niet.

Soms is voetbal zo onvoorstelbaar vervelend dat het bijna niet te beschrijven is. Goed of mooi, hoe subjectief die begrippen ook zijn, kan het niet altijd zijn, ook omdat elftallen elkaar soms niet toestaan om goed of mooi te voetballen. Maar de aanstellerij, het gebrek aan respect voor elkaar, dat lompe, onbehouwen op elkaar inhakken, staat ver af van de basiswaarden van sport.

Benfica – Ajax, in de vierde speelronde van de Champions League, was gemiddeld gesproken vervelend. En het vreemde was dat Ajax met zijn normaliter schone, gepolijste spel minimaal zoveel schuld droeg aan de wanvertoning als Benfica, dat geregeld simuleerde en tijd rekte, en dat zich ook te buiten ging aan ontoelaatbare hardheid. Het was te lang een wanvertoning van rouwdouwervoetbal.

Wat werkelijk mooi was, woensdag in Lissabon? Het stadion zelf. Het standbeeld van Eusébio voor de poorten, waarmee iedereen op de foto wilde. De rode slotjes aan een hek, om de liefde voor O Glorioso te bezegelen. De pilaar met de afbeelding van een andere vroegere ster, Mario Coluna, bijgenaamd ‘het Heilige Monster’, een icoon van clubliefde met zijn 677 wedstrijden voor Benfica.

Intussen is Ajax, dat bij winst verzekerd was van de achtste finales, dichtbij het bereiken van de laatste zestien. Ajax, tweede achter Bayern, heeft nog steeds vier punten meer dan Benfica, met wedstrijden tegen eerst AEK (uit) en daarna Bayern (thuis) te spelen. Zeker is inmiddels de derde plaats in de groep, en daarmee overwintering in de Europa League.

Het begon trouwens al vooraf, het gedoe, door landjepik op de tribunes tussen de Portugese politie en supporters uit Amsterdam. De agenten deelden klappen uit, supporters gooiden met afgebroken stoelen. Die vorm van agressie kreeg een vervolg op het veld van Estadio da Luz, waar Matthijs de Ligt al na een paar minuten spits Jonas velde. Ja, hij won het kopduel, maar de manier waarop hij met de armen naar voren sprong, deugde voor geen meter, zoals de aanvoerder van Ajax zich ook later een paar keer liet gaan. De lof voor De Ligt is terecht, maar op deze avond was hij niet altijd een voorbeeld.

Ajax, dat in negen voorgaande Europese duels gemiddeld gesproken aanvallend, esthetisch mooi voetbal liet zien, beging net als de tegenstander te veel dwaze overtredingen, zonder fatsoenlijk te voetballen. Ajax was vergeten hoe het kan spelen. Het spelbeeld was een aaneenschakeling van mislukte passes en blunders. Benfica was overigens nauwelijks beter. Aan het elftal van trainer Rui Oliveira is te zien dat het weinig vorm heeft, dat de crisis op de loer ligt. Drie keer op rij was verloren, tot woensdag.

Doelman André Onana leidde na een half uur de achterstand in, door twee fouten te maken binnen een minuut. Eerst schoot hij de bal noodgedwongen lukraak uit, nadat een kapbeweging bijna fataal afliep. Daarna volgde de inworp voor Benfica, hoog voor het doel. Het leek alsof Onana een laken wilde ophangen aan de waslijn, waarbij hij geen rekening hield met de wind. Hij wapperde wat in het luchtledige, waarna Jonas de bal in het lege doel schoot.

Ajax was in de eerste helft alleen gevaarlijk uit twee vrije trappen. Bij de tweede bereikte Donny van de Beek in de rebound de treurende Frenkie de Jong net niet. Tussen de vooral Portugese opwellingen van aanstelleritis door voetbalde Ajax na rust beter dan daarvoor. Ajax was meer zichzelf en speelde af en toe weer zoals het kan voetballen, met dominantie in balbezit als basis, rust in de combinatie en drang naar voren. Bij de gelijkmaker kwam geluk kijken, maar door de puike pass van Ziyech was het toch een mooi doelpunt.

In het laatste kwartier verving spits Kasper Dolberg de Braziliaan David Neres, waarna Tadic weer naar de linkerflank verhuisde. Hoewel een winnend doelpunt uitbleef, zongen de supporters van Ajax het hardst na afloop, en dat was logisch, zeker door de geweldige redding van Onana in de slotseconde.