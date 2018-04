Zelfs afgemat is Caruana te sterk

Nadat hij in 2016 het kandidatentoernooi had gewonnen, was Sergey Karjakin zo uitgeput dat hij drie weken later besloot af te zien van deelname aan de Norway Chess tienkamp in Stavanger. Het werd hem niet in dank afgenomen door de Noorse organisatoren, die hadden gerekend op grote aandacht van de media voor de aanstaande uitdager van Magnus Carlsen. Even was Karjakin niet populair in Noorwegen, al maakte zijn onberispelijke gedrag tijdens de WK-match later alles weer goed.