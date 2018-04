Zelfkritische Carlsen zal het teleurstellende Gasjimov memorial wel weer gaan winnen

De vijfde editie van het ­Gasjimov memorial in de Azerbeidzjaanse stad ­Sjamkir zal niet de boeken ingaan als het hoogtepunt in de korte geschiedenis van het toernooi. Te veel deelnemers wekken de indruk dat wat hen betreft de prijsuitreiking niet snel genoeg kan beginnen. Het ­remisepercentage rond de 80 procent spreekt voor zich.



Aan de kwaliteit van het veld ligt het niet. Karjakin, Mamedjarov en Ding streden onlangs in Berlijn tot het eind mee om de hoofdprijs in het kandidatentoernooi. Maar in de eerste zeven ronden in Sjamkir was Ding de enige van hen die een partij wist te winnen. Jaloers zal het trio kennis nemen van het spel dat Fabiano Caruana, de op een wolk zwevende uitdager van ­Magnus Carlsen, opnieuw laat zien tijdens het Amerikaans kampioenschap.



In zijn eerste toernooi na zijn formidabele optreden in Wijk aan Zee bleek aanvankelijk ook Anish Giri besmet door het rondwarende remisevirus. Een heilzame overwinning op de Tsjech Navara zorgde ervoor dat hij nog mag dromen van de eindzege, al zal hij dan wel de onderlinge partij tegen Carlsen moeten winnen, die na zeven ronden de leiding heeft.



De wereldkampioen steekt niet in topvorm, maar hij doet zijn best en als in de slotronden geen gekke dingen gebeuren, zal hij het toernooi wel winnen. Zeer kritisch over zijn spel was Carlsen na zijn eerste winstpartij, waarin hij een opgelegde kans op een beslissend stukoffer voorbij liet gaan.