Zelfkritisch Nederland weer Europees korfbalkampioen: ‘We hebben het beste team, dus we mogen het publiek wel wat meer bieden’

Het Nederlands korfbalteam is zondagmiddag in Heerenveen voor de zevende keer Europees kampioen geworden. De gedoodverfde toernooiwinnaar versloeg Duitsland met 21-8. De topscorer van Nederland, Celeste Split, is kritisch over het toernooi dat de Nederlanders gespeeld hebben. ‘We moeten blij zijn, maar we moeten niet doorslaan in onze blijdschap.’

Blijdschap bij het Nederlands korfbalteam na afloop van de gewonnen finale van het EK korfbal Beeld OrangePictures

De wedstrijden in de poulefase waren volgens Split goed, maar de laatste twee wedstrijden beduidend minder. ‘Vooral in de finale gingen er te veel scoringspogingen niet in. We winnen dan wel, maar we zijn ook enorm kritisch. We hebben het beste team van het toernooi, dus we mogen het publiek wel wat meer bieden.’

Om het toernooi uitdagend te houden voor de Nederlandse spelers, werden er speciale wedstrijddoelen gesteld, een soort wedstrijd binnen de wedstrijd. Zo moest er uit de helft van de aanvallen gescoord worden en moest 33 procent van de scoringspogingen een rake worp zijn. In de twee laatste wedstrijden werden de meeste wedstrijddoelen niet gehaald.

Volgens bondscoach Wim Scholtmeijer waren de doelen erg lastig te halen. ‘Het zouden ook geen goede doelen zijn als ze makkelijk te halen waren. Natuurlijk ben ik niet helemaal tevreden, maar ik wel ben wel blij met de toernooiwinst. Dat is het belangrijkste.’

Volgens de coach is het stellen van doelen belangrijk om de beste te blijven. ‘We willen niet dat de wet van de remmende voorsprong van toepassing wordt op ons. Dat we denken dat het goed gaat, maar dat we voorbijgestreefd worden door andere landen.’ Daarom is het volgens Scholtmeijer belangrijk om de sport op een andere manier te benaderen dan andere teams doen.

Bij andere teams ziet Scholtmeijer bijvoorbeeld dat mannen de supersterren zijn en vrouwen de waterdragers. ‘Gelijkheid is bij ons een belangrijk uitgangspunt. Onze doelstelling is dat vrouwen ongeveer evenveel scoren als mannen. Wij laten vrouwen, in tegenstelling tot de andere landen, strafworpen nemen. Ook willen we minder afhankelijk zijn van enkele spelers die bijna de gehele productie op zich nemen. Onze aanvallen zijn erop gericht dat iedereen in kansrijke positie kan komen. Gelukkig zijn deze doelen wel gehaald.’

Was het toernooi voor Nederland wel leuk als de overmacht zo groot is? Topscorer Split: ‘De doelen maken het uitdagend, maar ik moet wel zeggen dat de trainingen soms intensiever zijn dan de wedstrijden. Toch leef je voor de wedstrijden, vanwege de sfeer en de spanning. Als je kijkt naar de sfeer van vandaag: die is toch geweldig.’

De toernooiwinst toont de suprematie van Nederland andermaal aan, want alle EK’s zijn tot nu toe gewonnen en bij het WK werd Oranje eenmaal niet eerste. Om de landentoernooien spannender te krijgen, is het volgens Scholtmeijer nodig dat er meer buitenlandse spelers in de Nederlandse Korfbal League gaan spelen. ‘Dan heb je net zoals bij het hockey een sterke competitie, waarin de beste spelers zich aan elkaar optrekken.’

Een spannend landentoernooi is volgens Scholtmeijer cruciaal voor de korfbalsport. ‘We moeten er naartoe dat we geen doelen binnen een wedstrijd hoeven te stellen. Ik verwacht ook dat dit gaat gebeuren, want een land als Taiwan (actief als Chinees Taipei) ontwikkelt zich goed op korfbalgebied.’

Eerst gaat het Nederlands team genieten van de EK-winst, ook Celeste Split: ‘Ik ga zeker een feestje vieren. We moeten natuurlijk niet vergeten dat een eerste plek heel bijzonder is.’