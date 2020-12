Zeldzame blunder Onana nekt Ajax

Ajax-speler André Onana (rechts) en Roberto Firmino van Liverpool. Beeld EPA

Het was sneu voor doelman André Onana, normaliter zo’n rustige en vertrouwde pion in het spel van Ajax, dat zijn spreekwoordelijke kalmte hem een keer opbrak. Onana verkeek zich na bijna een uur schromelijk op de met links gegeven, indraaiende voorzet van rechtsachter Williams. Onana stak zijn handen niet eens uit, vermoedelijk omdat hij dacht dat de bal achter zou zeilen. Maar daar dook jongeling Curtis Jones op, die de bal handig binnen tikte. Ajax weet dus waaraan het toe is, in de slotronde van de groepsfase, volgende week woensdag thuis tegen Atalanta Bergamo, dat gelijkspeelde tegen Midtjylland en een punt meer heeft. Ajax moet dus winnen, met 7 punten tegen 8 voor de Italianen. Liverpool is al groepswinnaar.

Zoals wel vaker tegen clubs uit Engeland deed Ajax zichzelf wat tekort, hetgeen in voorgaande twee seizoenen bleek tegen Tottenham Hotspur en Chelsea. Ajax kent zijn kwaliteiten en handelt daarnaar. De as van het elftal is ervaren en had in Europese duels, zeker buiten Amsterdam, een indrukwekkende reputatie opgebouwd. Zestien uitduels op rij was Ajax ongeslagen onder Erik ten Hag, in de voorronde van de Champions League en in het hoofdtoernooi zelf, tegen bijna de hele wereldtop, van Juventus tot Bayern, van Chelsea tot Valencia en Real Madrid. Aan die reeks kwam dus een eind.

De nieuwelingen laten zich bij de hand nemen, al is Ryan Gravenberch al zo goed, dat het bijna verbijsterend is. Het zelfvertrouwen, de techniek, het overzicht, het is een genot om te aanschouwen. De wedstrijd was een uitgelicht toneel voor Gravenberch, een jongeman van 18 jaar, groot, sterk, lenig, draaiend en dribbelend, schietend en wijzend. Een internationale topvoetballer in de dop die zich presenteerde aan een mondiaal publiek.

Defensieve zekerheid

Ook de veelvuldig bekritiseerde Perr Schuurs voetbalde heel behoorlijk, ook in de sprintduels met Sadio Mané. Ajax viel aan, met de rem aangetrokken, wetende dat Liverpool zeker in wat moeilijker tijden graag een beetje leunt en via zijn snelheid uitbreekt. Mede daarom had Ten Hag een plaats ingeruimd voor Edson Alvarez, voor iets meer defensieve zekerheid op het middenveld.

Eigenlijk was Ajax beter dan Liverpool, voor rust althans, in een duel dat niet al te spectaculair was, door het vele balverlies en de voorzichtigheid aan beide kanten. Ten Hag heeft ten opzichte van Klopp een fitte selectie. Ajax zag het vorige seizoen in maart afgebroken door corona, heeft in tegenstelling tot vorige jaargangen geen Europese voorronden hoeven te spelen en heeft, zeker voor Nederlandse begrippen, een brede groep. Ten Hag houdt geregeld één van zijn basisspelers aan de kant, hetgeen ook wel kan met tegenstanders als Emmen en Heracles in Nederland.

Jürgen Klopp is inmiddels bijna moe van zichzelf, in zijn repeterende verhaal over het drukke programma in Engeland en alle ontbrekende geblesseerden, onder wie Van Dijk, Gomez, Thiago, Alexander-Arnold en, op het laatste moment, doelman Allison. Verrassend was vooral dat de onervaren Ier Kelleher hem verving, in plaats van de matige routinier Adrian. Over 90 minuten stelde Ajax hem veel te weinig op de proef. Kelleher hoefde slechts een paar reddingen te verrichten, onder meer op een kopbal van invaller Huntelaar in de slotfase.

Liverpool was het eerst dichtbij een doelpunt, met een spetterend schot van Jones op de paal, maar Ajax bleef rustig en kwam steeds beter in het spel tegen de kampioen van Engeland, die de Champions League won in 2019 en nog steeds houder van de wereldbeker voor clubs is. Davy Klaassen kon een voorzet van Dusan Tadic net niet inkoppen en Noussair Mazraoui zag een mooi schot gekeerd door Kelleher.

Jacht op doelpunt

Klaassen greep kort na rust naar het hoofd, nadat hij uit een voorzet van David Neres net naast kopte. Neres raakte even later de paal, na een knappe actie van Mazraoui en een halve redding van Kelleher. De tweede helft was onderhoudender, omdat de elftallen de aanval kozen. Het leek erop dat Ajax de jacht op een doelpunt met overtuiging had geopend, totdat Onana in de fout ging. Dat doelpunt gaf Liverpool lucht, al redde Onana schitterend op een inzet van invaller Firmino.

De wedstrijd lag helemaal open nu, vooral Liverpool had nog kunnen scoren. Ajax zal volgende week moeten winnen van Atalanta om de achtste finales te bereiken, een scenario als vorig seizoen. Toen mislukte dat, door de nederlaag in de Arena tegen Valencia. Sowieso resteert de doorstart in de Europa League.