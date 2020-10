Zekerheid boven alles bij schaatsers Jumbo-Visma in Thialf

Jumbo-Visma een paar weken terug. Nu dragen de schaatsers mondkapjes totdat ze op het ijs stappen. Beeld ANP

‘Kom je er niet in?’ Sven Kramer komt aangewandeld bij Thialf, de onderkant van zijn trainingsbroek in zijn sportsokken gepropt, schaatstas op zijn rug. Hij vraagt het van een afstandje. En inderdaad, toeschouwers zijn woensdagmorgen niet welkom op de ijsbaan. De schuifdeuren sluiten zich achter de Fries.

Thialf is een van de 64 topsport accommodaties waarvoor het kabinet een uitzondering heeft gemaakt. Hier mag de komende tijd getraind worden, door topsporters. Bovenaan de trappen aan de voorzijde van de ijsbaan is door de ramen nog net een stukje van een bocht te zien. Af en toe glijdt een groepje in geelzwart tenue voorbij.

De pupillen van coach Jac Orie staan woensdagochtend als enige op het ijs. Schaatsers van andere ploegen trainen in de krachttrainingshal. Kramer is blij dat de schaatsprofs kunnen blijven rijden, zegt hij na de training via de telefoon. ‘Schilders kunnen blijven schilderen, bakkers bakken en wij kunnen blijven schaatsen. Dat is mooi.’

Kjeld Nuis

Team Reggeborgh is woensdag niet in Thialf. Nadat teamlid Kjeld Nuis vorige week donderdag in Inzell positief getest was op covid-19 mochten zijn ploeggenoten wel naar Nederland, maar alleen onder voorwaarde dat ze 10 dagen in quarantaine zouden gaan.

De ploeg van coach Gerard van Velde regelde daarvoor speciaal een aantal vakantiehuisjes in Langweer. Omdat het contact tussen Nuis en zijn ploeggenoten op de maandag voor zijn positieve test was, loopt de quarantaine donderdag af. Dan kunnen ook zij weer het ijs op.

De besmetting van Nuis stond niet op zichzelf. Eerder bleken twee leden van de Duitse selectie besmet en een dag later werden nog eens zeven Poolse schaatsers positief bevonden. De ijsbaan in het Zuid-Duitse plaatsje was inmiddels al gesloten en de Nederlandse ploegen keerden terug van hun trainingskamp.

Nieuwe testronde

Jumbo-Visma meldde vorige week vrijdag een ‘twijfelachtige testuitslag’ binnen de gelederen. De ploeg ging 72 uur in quarantaine en onderging een nieuwe testronde. Zondagavond testte iedereen negatief en kon de ploeg maandag de training weer hervatten. ‘Strikt genomen had niet iedereen in quarantaine gehoeven, maar we hebben dat toch gedaan. We gingen voor zekerheid’, vertelt coach Orie, ook telefonisch.

Zekerheid is beleid bij de ploeg. Kramer: ‘We houden onderling anderhalve meter afstand en we organiseren het zo dat we nooit langer dan 15 minuten bij elkaar in de buurt zijn.’ Daarbij dragen de schaatsers mondkapjes. Orie: ‘Dat doen we al een tijdje. We hebben ze op tot we het ijs op stappen om te gaan schaatsen.

Aan de achterkant van de ijsbaan gaat het hek open voor een autootje met een paar schaatsers van het Gewest Friesland. Ze hebben de sleutel. Wie er niets te zoeken heeft, komt daar niet langs.

Toch is Thialf woensdag nog niet helemaal potdicht. Bij de hoofdingang stapt een aantal vrouwen van middelbare leeftijd in schaatskleding naar binnen. Even later krabbelen ze over de 333-meterbaan, die aan de binnenkant van de 400-meterbaan ligt. Als woensdagavond de maatregelen van het kabinet definitief zijn ingetreden kan dat niet meer.

Inzell

Of Thialf dan van corona gevrijwaard zal blijven kan niet worden gegarandeerd. Op de ijsbaan in Inzell golden strikte maatregelen en toch dook het virus daar op. Helemaal waterdicht is de topsportbubbel in ieder geval nooit. Orie: ‘Iedereen moet wel eens boodschappen doen.’

Ondertussen bereiden de schaatsers zich voor op de wedstrijden die de KNSB maandag aankondigde: de NK afstanden (30 oktober-1 november), het NK allround (21-22 november), het NK sprint (28-29 november) en een WK-kwalificatietoernooi (26-28 december). Die laatste wedstrijd zal toegang bieden tot de WK afstanden die - ijs en corona dienende - in februari in Beijing zullen plaatsvinden.

De NK’s sprint en allround vullen de gaten die in de kalender waren gevallen nadat de Internationale Schaatsunie (ISU) de wereldbekerwedstrijden van november en december had geschrapt. Of de maandag aangekondigde toernooien werkelijk plaats zullen vinden is nog niet helemaal zeker.

Het kabinet heeft aangegeven dat er ontheffingen zijn van de maatregelen voor profwedstrijden en dat Thialf voor topsporters open mag blijven. Of dat ook inhoudt dat er op normale wijze wedstrijden kunnen worden georganiseerd, heeft schaatsbond KNSB nog niet helemaal helder. Volgens de woordvoerder van de bond worden de precieze implicaties van de maatregelen nog bestudeerd. ‘Ondertussen blijven we volop bezig met de wedstrijdorganisatie.’

Orie houdt in ieder geval hoop. ‘Zoals ik de maatregelen interpreteer is het mogelijk om nog met topsporters wedstrijden te rijden.’ Kramer verwacht dat ook. ‘Ik ben blij met de kalender zoals die er nu is en ik ga ervan uit dat die door kan gaan. Dat zou toch ook mooi zijn? Dat we de mensen kunnen laten genieten van mooie sport.’