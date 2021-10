Zekerheden en vraagtekens in Verstappens titeljacht, met nog vijf GP‘s te gaan

Max Verstappen, zondag in Austin, leidt voor Lewis Hamilton in de GP van Amerika. Beeld Getty Images

Zekerheid: blindelings vertrouwen

Of hij nou de snelste auto heeft of niet, Verstappen en Red Bull zullen elkaar in de laatste races hoe dan ook sterken dankzij een blindelings vertrouwen in elkaar. Coureur en team zijn het gehele seizoen eigenlijk al in topvorm. In de races waarin Verstappen de snelste auto had, sloeg hij genadeloos toe. In GP’s waar dat niet zo was, hielp zijn team hem. Zoals in Austin.

Verstappen jaagde op het Circuit of the Americas de eerste tien rondjes op Hamilton, tot hij opeens de opdracht kreeg een pitstop te maken. Verstappen twijfelde niet en stuurde zijn auto meteen naar links. Door eerder te stoppen dan Hamilton gokte Red Bull erop dat Verstappen voor Hamilton zou komen als de Brit eenmaal zijn pitstop had gemaakt; een zogenoemde undercut.

Vanaf dat moment was ook duidelijk dat Hamilton in het slot van de race versere, dus snellere banden zou hebben. Het team vertrouwde er met de gewaagde strategie op dat Verstappen Hamilton achter zich kon houden. Het bleek perfect uitgekiend, waarmee het ongebreidelde vertrouwen in elkaar gerechtvaardigd bleek.

Red Bull gaat zo de laatste vijf races in met een perfecte onderlinge verstandhouding. Verstappen roemde na de race het lef van zijn team. Teambaas Christian Horner kwam op zijn beurt woorden tekort om Verstappens talent om banden te sparen te bejubelen.

Zekerheid: Verstappen-territorium

Met de komende twee races in Mexico en Brazilië, trekt de Formule 1 naar circuits die aangemerkt kunnen worden als Verstappen-territorium. In Mexico won Verstappen al eens twee keer op rij, in 2017 en 2018. Zijn Red Bull excelleert in de ijle lucht in Mexico-Stad. Ook het bochtige, heuvelachtige Interlagos-circuit in het Braziliaanse São Paulo ligt zijn bolide goed. Verstappen domineerde de laatste GP daar in 2019.

Direct na zijn zege in de VS stipte Verstappen het belang van de races al aan met oog op de titelstrijd. ‘Die twee wedstrijden zijn cruciaal voor het kampioenschap’, zei hij. Met twee zeges loopt hij minimaal twaalf punten uit op Hamilton in de WK-stand, waardoor hij in de laatste drie races in het Midden-Oosten zich bijna een uitvalbeurt kan permitteren. Aan de andere kant: een pechgeval, en alles is anders.

Verstappen zag dit seizoen in twee races al een voorsprong van 33 punten veranderen in een achterstand van 8 punten na clashes met Mercedessen. Zijn teambaas Horner rekende zich na de overwinning in Amerika daarom niet rijk. Ook omdat de verschillen de afgelopen maanden op ieder circuit miniem zijn, ongeacht wie er in het verleden voordeel had. ‘Het zal de rest van het seizoen heel spannend blijven’, zei hij.

Vraagteken: onbekend terrein

Met Qatar (21 november) en Saoedi-Arabië (5 december) resteren twee GP’s waar niemand vooraf een idee heeft van de kans op succes, simpelweg omdat de Formule 1 er nog nooit is geweest.

Het Losail-circuit in Qatar kwam eind vorige maand op de kalender, op de plek van de geschrapte GP van Australië. De snelle baan met een recht stuk van ruim een kilometer is voornamelijk bekend van de koningsklasse van de motorsport (MotoGP), die het circuit sinds de opening in 2004 aandoet.

Over het smalle, fonkelnieuwe stratencircuit in de Saoedische havenstad Jeddah is op een ronkend introductiefilmpje van de Formule 1 na nagenoeg niets bekend. Op basis van de karakteristieken oogt het als een ongewoon circuit, met een lengte van ruim 6 kilometer en een gemiddelde snelheid van 250 kilometer per uur. Dat is opmerkelijk lang en hoog voor een stratencircuit.

De coureurs zullen vooral veel uitproberen op de nieuwe banen. Ze beschikken er niet, zoals op andere circuits, over informatie uit voorgaande jaren die ze helpt bij de speurtocht naar het snelste rondje. Dat zogenoemde afstellen van de auto zal voor Verstappen cruciaal zijn in Qatar en Saoedi-Arabië. Hoe sneller hij zijn bolide soepel door de bochten weet te sturen, hoe meer profijt hij daarvan heeft gedurende het weekeinde. Eerder voorspelde hij al dat de titelstrijd zal afhangen van dergelijke details.

Vraagteken: ware Mercedes-kracht

Mercedes domineert de Formule 1 sinds 2014, maar niet eerder oogde de Duitse renstal zo grillig als in 2021. Direct bij de seizoenstart in Bahrein was duidelijk dat het team flink was geraakt door een verplichte, aerodynamische ingreep aan de vloer (onderkant van de auto). Die was bedoeld om de auto’s langzamer te maken en zo de druk op de banden te verlichten.

De ingreep had gevolgen voor de luchtstromen die de auto op het asfalt drukken en raakte de Mercedes-bolide harder dan die van Red Bull; de teams werken met verschillende filosofieën als het gaat om het creëren van zogenoemde neerwaartse druk.

Sinds die eerste race was Mercedes bezig het effect van de ingreep te verminderen. Het team leek daar kort voor de zomerstop in te zijn geslaagd. De verwachte dominantie kwam alleen niet. Daarnaast bleek het zekerheidje van de afgelopen jaren - de onfeilbare Mercedes-motor - plots een zorgenkind.

Vanwege betrouwbaarheidsproblemen nam Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas afgelopen weekeinde zijn zesde verbrandingsmotor van dit jaar in gebruik, terwijl er drie straffeloos gebruikt mogen worden. Hamilton werd in Turkije teruggezet in de startopstelling, omdat hij naar zijn vierde krachtbron wisselde. Mogelijk wacht hem nog een motorwissel.

Het neemt niet weg dat Hamiltons W12 in de laatste races de snelste bleek. Grote vraag daarbij is of Mercedes in de slotraces het ongenaakbare aura van de afgelopen jaren weet te hervinden. Anders lijkt de titel voor Verstappen een zekerheid.