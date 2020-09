‘Zeker honderd mensen vroegen me hoe ik die foto bij de Tour heb gemaakt. Laat je hersenen maar werken’

Egan Bernal, de winnaar van vorig jaar, voor de start van de etappe. Klaas Jan van der Weij kreeg wel honderd reacties: hoe heeft hij dit gemaakt? Beeld Klaas Jan van der Weij

Klaas Jan, wat later dan normaal is de Ronde van Frankrijk dit weekend van start gegaan, maar jij bent er als vanouds bij. Jouw hoeveelste editie is dit?

‘Dit is voor mij de 25ste keer. Ik heb ze niet altijd helemaal gedaan. Vooral in het begin heb ik er van een paar maar een klein stuk gevolgd. Maar ik ben in ieder geval voor de 25ste keer aanwezig.’

Het is in dit coronaseizoen sowieso een andere Tour dan normaal. Merk je er veel van?

‘Ik vind het eigenlijk wel mooi. Ik ben gisteren door de bergen gegaan en op zich is het ook mooi als daar veel publiek is, maar ik vind al die campers die er normaal staan qua fotografie helemaal niks. Dat er nu weinig publiek is, bevalt me wel. Een ander verschil met andere jaren is dat mijn maatje Jan niet mee is. Hij regelde altijd van alles. Hij wist precies hoe we af moesten snijden enzo. Nu moet ik het alleen doen. Dat is een uitdaging en wat minder gezellig.’

Kun jij nog komen waar je wil?

‘Onderweg wel. Maar bij de start kan ik geen reet doen. Daar ga ik ook niet heen. Ik heb er al wel iets geprobeerd, maar toen werd ik meteen in mijn kraag gegrepen. Ze zijn behoorlijk streng, maar dat is eigenlijk maar goed ook.’

Toch heb je afgelopen weekend vlak bij de start een heel bijzondere foto kunnen maken van Bernal. Hoe heb je die foto, vandaag voorop het sportkatern, gemaakt?

‘Je bent niet de eerste die het vraagt. Ik heb zeker al honderd reacties gehad van mensen die willen weten hoe het zit. Ik ga het niet vertellen. Het is brainteaser. Laat je hersenen maar werken, iets doen wat buiten je visuele capaciteiten ligt. Dat is hartstikke gezond. Je hoeft dan de hele dag niet meer te werken of je in te spannen.’

Maar het is geen trucage, toch?

‘Het is absoluut geen Photoshop. Meer ga ik niet zeggen. Het is zoals Cruijff zei: je gaat het pas zien als je het doorhebt. Ik ben trouwens blij dat de krant ruimte geeft voor dit soort foto’s. Dat ze daar oog voor hebben. Dat wil ik nog even gezegd hebben.’

Vandaag wordt het waarschijnlijk een massasprint. Wat ben je van plan?

‘Ik weet het niet. Ik kan tot zo’n 40 meter voor de finish komen, maar dan sta ik aan de zijkant. Normaal sta ik hoog op een trap en kan ik mooi de eindsprint in beeld brengen. Dat mag nu niet. Dus ik moet maar even kijken waar ik terechtkom. Het zal nooit de plek zijn die ik zou willen voor een eindsprint, maar misschien levert het nog wat op. Het is toch altijd anders dan je verwacht.’