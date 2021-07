Zeilsters de Geus en Bouwmeester maken gewoon te veel fouten

Lilian de Geus Beeld REUTERS

De twee waren geheide kandidaten voor het olympische zeilgoud in Tokio: windsurfer Lilian de Geus en zeilster Marit Bouwmeester. Hun olympisch aanloop was uitzonderlijk goed. De Geus werd de voorbije jaren driemaal wereldkampioen op de RS:X-plank. Bouwmeester was in 2016 in Brazilië de ongenaakbare olympisch kampioen in de Laser Radial en veroverde nadien tweemaal de wereldtitel, in 2017 en 2020.

Die grote status en dito verwachtingen konden de twee Nederlanders niet waarmaken. Vanaf het eerste begin liep het niet. De Geus vertelde vrijdag, toen zij definitief geen kans meer had op eremetaal, dat zijn de eerste twee dagen in Japan te veel fouten had gemaakt. Haar races eindigden ver beneden de normale standaard: met twee elfde plaatsen en twee achtste plaatsen.

De concurrentie liep weg, onder hen de Britse Wilson en de Française Pichon, vrouwen die zij de voorbije jaren verslagen had. ‘Ik was te snel ontmoedigd’, gaf De Geus donderdag na twaalf races toe. Zaterdag verdedigt ze de vijfde plaats in de finalerace. Ze kan opschuiven naar positie 4, de klassering van Rio 2016.

Marit Bouwmeester Beeld EPA

Nog meer pijn zal Marit Bouwmeester voelen. Zij is de vrouw die zelfvertrouwen uitstraalt. De felle ogen, het gespierde lijf, de ‘kom-maar- ophouding. Het hoort bij haar. Op dag één maakte ze twee foute keuzes: de eerste keer koos ze te vroeg, de tweede keer te laat. Zeilen is na de start het kiezen van de juiste kant. Het overstag gaan, op zoek naar de vlaag, het is iets dat Bouwmeester, gecoacht door haar broer Roelof, als geen ander beheerst. Tot Tokio.

In februari raakte ze bij een te zware training geblesseerd: een peesblessure. Het herstel, met volledige rust, kostte haar twee maanden. In juni was ze terug op het water bij de Allianz Regatta van Medemblik. In juli vertelde ze dat ze zeven kilo aan spieren had gewonnen. Ze zou het nodig hebben in Enoshima, de Japanse haven waar zij soms tot negen weken per jaar haar intrek nam.

Al in het najaar van 2016 was ze daarheen gereisd, ter verkenning van de olympische titelverdediging. Daar komt nu niets meer van terecht. De titel lijkt te gaan naar de nummer drie van Rio, de Deense Rindom. Bouwmeester, zevende na acht races, heeft nog slechts een minieme kans op eremetaal. in theorie. De praktijk is dat Enoshima een grote mislukking is geworden voor de allerbeste zeilster uit de Nederlandse sporthistorie.