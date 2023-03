Zeilster Rosalin Kuiper heeft hersenschudding, maar moet door in Ocean Race na val uit bed

Rosalin Kuiper viel uit haar bed en hield er een hersenschudding aan over. Beeld Antoine Auriol

Een hersenschudding is wel het laatste wat een zeezeiler kan gebruiken aan boord van een schip dat rond het meest afgelegen punt van de wereld vaart. Dat kan niet anders dan een hel zijn, zegt de ervaren zeezeilster Carolijn Brouwer, die driemaal meedeed aan de Ocean Race rond de wereld.

Rosalin Kuiper, dit jaar de enige Nederlandse deelneemster aan de zeilwedstrijd, moet er sinds zondag mee omgaan. De 27-jarige Nederlandse viel uit haar bed tijdens de derde etappe van de race die half januari in het Spaanse Alicante begon en begin juli in het Italiaanse Genua eindigt. Het gebeurde in de buurt van Kaap Hoorn, het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika. Ze liep een hoofdwond en een hersenschudding op.

Over de auteur

Lisette van der Geest is sportverslaggever voor de Volkskrant schrijft al ruim tien jaar over olympische sporten als schaatsen, tennis, judo, handbal en zeilen.

Zonder hoofdletsel is het al zwaar aan boord. Er is continu herrie. Die is zo luid dat zeilers speciale koptelefoons dragen om het lawaai enigszins te dempen. Een carbon boot is een klankkast waar golven tegenaan slaan. ‘Die komen in je rug, gaan langs je ruggengraat door je hoofd. En dan gaat alles nog een keer terug’, zegt Brouwer. ‘Die klappen helpen echt niet voor je herstel.’

Vanaf de rechterwenkbrauw van Kuiper tot haar haargrens zit witte tape en verband. Rond haar oog heeft ze schrammen. Het gaat naar omstandigheden goed. Rusten is wat ze nu voornamelijk doet, legt ze uit in een korte video die het team aan boord maakte. In beeld trekt Kuiper aan een oranje koord naast zich om het slaapsysteem te laten zien.

Golven van zeven meter

De slaapkooien aan boord zijn verstelbaar. Met het oranje koord kunnen de zeilers van het Duitse Team Malizia, waar Kuiper bij hoort, zich ophijsen en vastzetten. Zo zitten ze ingeklemd tussen de wand van de boot en de kooi, bij wijze van bescherming tegen de harde klappen die de boot maakt als de omstandigheden extremer worden. De golven rond Kaap Hoorn, waar het team zich in de buurt bevond, zijn soms zes tot zeven meter hoog.

Brouwer: ‘Het grootste probleem is dat je sneller gaat dan de golven. Je haalt ze in, totdat de punt van de boot in zo’n golf duikt.’ Dan zakt de snelheid van rond de zestig kilometer per uur in een klap terug naar slechts vijf kilometer. Als ze niet vastzitten vliegen zeilers met enorme vaart naar achter.

Kermend van de pijn

Kuiper werd gelanceerd toen de boot onverwacht draaide. Ze belandde zes meter verderop in het donker, kermend van de pijn, niet wetende waar ze was. Wat ze bij de klap uit haar kooi raakte, is onduidelijk. ‘Misschien de keuken?’, vraagt Kuiper op de videoboodschap aan haar teamgenoten.

Team Malizia bestaat uit vier zeilers en een reporter die filmde hoe de wond van Kuiper werd verzorgd. Ze voeren op dat moment zo ver van land dat fysieke hulp onbereikbaar was. Wel kregen twee zeilers voor vertrek een medische cursus. Zo weet Kuiper bijvoorbeeld hoe ze een been moet amputeren. Ook is er altijd contact met een racedokter aan wal.

Brouwer, telefonisch vanuit haar woonplaats Sydney: ‘Zeilers zijn geen dokters of verplegers, wij zijn de ogen. Maar de dokter van nu, Spike Briggs, was in 2001 toen ik voor het eerst deelnam al actief. Hij is zo ervaren, hij weet over de telefoon precies welke vragen hij moet stellen voor de juiste diagnose.’

Klappen

Tegenwoordig blijven zeilers tijdens de race grotendeels benedendeks. Er wordt gestuurd met een automatische piloot, die door bemanningsleden gevoed wordt met data. In voorgaande edities zat het gevaar voor zeilers in het eventueel overboord slaan. Afgelopen zondag stond Brouwer nog stil bij het overlijden van John Fisher, de Brit die tijdens de editie van 2018 in het water belandde en nooit meer teruggevonden is. Brouwer: ‘Nu zit het lastige in het niet kunnen anticiperen op klappen. Buiten kun je je een beetje schrap zetten en zie je een klap aankomen.’

De boot van team Malizia is de comfortabelste van de vier die nu in de race zitten, denkt zij. Het vaartuig is gebouwd voor oceaanomstandigheden, met harde wind in gedachten. Het voorste deel, de boeg, is veel ronder en heeft meer volume dan andere boten. Zeilers kunnen benedendeks staan. Ter vergelijking: bij Team Holcim-PRB kunnen mensen niet eens rechtop staan.

De vorm van de boot maakt dat Team Malizia vermoedelijk ook ‘aardig gepusht’ heeft, denkt Brouwer. De omstandigheden waren in het eerste deel van de etappe onverwacht rustig. Maar de laatste dagen nam de wind toe, met stoten variërend van ruim 55 tot 83 kilometer per uur, zag Brouwer. ‘Zo extreem heb ik het nog nooit meegemaakt daar. Maar het zijn de omstandigheden waar Malizia op gebouwd is, zij weten dat ze daarmee hun voorsprong moeten pakken.’

De boot met Kuiper rondde maandagavond Nederlandse tijd de Kaap Hoorn, als eerste van de vier overgebleven deelnemers aan de race. Ze varen naar het noorden, richting de Braziliaanse havenstad Itajai, waar ze half april worden verwacht. Brouwer: ‘Voor het team wil je niet dat de wind nu afneemt, maar voor Rosalin wel. Dat is de enige manier waarop het een beetje leefbaar wordt aan boord.’