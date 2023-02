Zeilster Marit Bouwmeester: ‘Best zwaar, de combinatie kind en topsport, maar ik kan nu meer dan voorheen’

Marit Bouwmeester in training. Beeld Getty Images

Ze is beter dan ooit. Dat ziet Marit Bouwmeester bij testen op de fiets, dat ervaart ze op het water. Heeft het moederschap haar sterker gemaakt? ‘Ik weet niet of er onderzoeken naar zijn, maar wordt je pijngrens verlegd? Dat lijkt wel het geval. Het is best zwaar, een kind en topsport combineren, maar het lijkt of ik nu meer kan en makkelijker dan voorheen.’

Vorige week won Bouwmeester haar derde zeilwedstrijd sinds haar bevalling. Dochter Jessie Mae is ruim negen maanden oud. ‘Fijn om weer op de juiste trede te staan’, zegt Bouwmeester over haar winst op de Grand Prix in Portugal.

Steeds meer topsportsters proberen kort na een bevalling terug te keren in de wereldtop. Handbalsters Estavana Polman, Tess Wester en Lois Abbingh zijn moeder. Judoka Kim Polling werd onlangs derde bij de Grand Slam van Parijs. Wielrenster Chantal van den Broek-Blaak heeft een contract voor na haar zwangerschap.

Op zich is dat niet vreemd: twee van Nederlands grootste sporters, schaatsster Atje Keulen-Deelstra en atlete Fanny Blankers-Koen, wonnen in hun hoogtijdagen prestigieuze wedstrijden. Maar zij waren al moeder voordat ze sportief succesvol werden. De huidige generatie probeert een geslaagde sportcarrière na de geboorte van een kind te verlengen, alsof het een normale maatschappelijke loopbaan betreft.

In Parijs voor goud gaan

Tijdens de Olympische Spelen in Tokio, waar Bouwmeester tot haar eigen frustratie genoegen moest nemen met brons – een kleur die voor haar niet telt – meldde ze direct in 2024 in Parijs weer voor goud te willen gaan. Maar het moederschap was ook een wens. Dat ze gelijk zwanger werd na de Spelen kwam haar goed uit. Wel bedacht Bouwmeester één voorwaarde: als mijn relatie of kind eronder lijdt, stop ik met topsport.

Tot nu toe gaat dat goed. Bouwmeester, die uitkomt in de Ilca-6-klasse, traint tegenwoordig anders. Daar zit ook een verklaring voor het feit dat ze beter is, denkt ze. ‘Straks in Parijs ben ik al twintig jaar prof, ik heb er al zoveel werk inzitten, daar kan ik op teren. Nu leer ik door mijn thuissituatie en sportieve ambities beter naar mijn lichaam te luisteren.’

Voorheen kreeg ze door haar gedrevenheid soms blessures. Bouwmeester is altijd al meedogenloos voor zichzelf. Daarom ziet haar coach Jaap Zielhuis haar moederschap als een voordeel. De zeilster: ‘Ik kan mezelf te veel pushen, nu word ik soms afgeremd.’ Thuis is ze moeder, niet de atlete.

Haar trainingsschema’s zijn anders tegenwoordig. Korter maar intensiever. Ze is minder vaak van huis. Dat het WK deze zomer in Scheveningen gehouden wordt en de Spelen in Parijs zijn, is ook een reden voor Bouwmeester om door te gaan. Zeilers moeten veel op locatie trainen om gevoel te krijgen voor de wind en stroming. In het verleden verbleef ze langdurig in Rio de Janeiro en Tokio.

Mentaal zwaarder

‘Ik heb veel hulp van mijn vriend, ouders en schoonouders en we hebben een geweldige gastouder. Maar het was ook een zoektocht. Als je veel weg bent, is het mentaal zwaarder, tegelijkertijd is het fysiek ook weer zwaarder als ze er wel is.’ De modus is nu: tijdens trainingskampen gaat haar dochter af en toe mee. Wedstrijden doet Bouwmeester alleen. ‘Dan heb ik geen afleiding en solide nachten.’

De winst in Portugal levert zelfvertrouwen op. Het afgelopen jaar maakte ook onzeker. ’Uiteindelijk krijg je geen medaille omdat je moeder bent, je moet het afdwingen. Dat je nu op de eerste plek staat is geen garantie, maar wel lekker.’

In zeilen spelen buikspieren een belangrijke rol: Bouwmeester gebruikt haar lichaam als tegenwicht voor de wind terwijl ze de ideale balans van haar boot probeert te vinden. Het is dus een lastige sport na een zwangerschap en bevalling. Buikspieren gaan uit elkaar, na een bevalling heeft het sluiten van de buikwand tijd nodig en kunnen er problemen komen met de bekkenbodem.

Bouwmeester: ‘Zeilen is bijna alleen maar buikspieren gebruiken. Probeer je dat voor te stellen en je kunt ook een voorstelling maken dat dit niet meteen lukt zodra de baby eruit is.’ Te snel beginnen bracht ook een risico mee: een blijvend verlies van functie en kracht in de buik. ‘Je kunt jezelf ook een verzakking intrappen.’

Voor bevalling nog in krachthonk

De tijd tussen de twee Olympische Spelen is sowieso al een jaar korter dan gebruikelijk, doordat Tokio werd uitgesteld tijdens de coronapandemie. Bouwmeester verzamelde deskundigen om zich heen, om zo min mogelijk tijd te verliezen. Ze trainde gericht door tijdens haar zwangerschap, ze stond tot een week voor haar bevalling nog in het krachthonk. ‘Ik was overtijd, toen zeiden ze: ‘Als je zo door blijft sporten, komt de baby nooit.’ Dus heb ik een week rustig aan gedaan, toen kwam ze. Twee weken na de bevalling begon ik weer langzaam met optrainen. Het is fijn om goede experts om je heen te hebben op zo’n moment.’

Vijf maanden na haar bevalling zeilde ze al het WK waar ze negende werd. Daar moest ze inhouden als de wind toenam, om haar buikspieren te beschermen. ‘Superfrustrerend, je weet hoe je beter kunt. Ik moest echt mijn ego aan de kant zetten, en blijven zien: dit onderdeel is nodig om later op niveau te zijn.’ Een maand later bij het EK werd ze met dezelfde instelling derde.

Volgende maand zeilt Bouwmeester het EK, daarna volgt de wereldbeker in Mallorca. Daar wil ze goed presteren, om zich te kwalificeren voor het olympisch testevent in Marseille, waar de zeilonderdelen tijdens de Spelen gehouden worden. In eigen land op het WK kan ze daarna kwalificatie voor de Spelen veiligstellen. ‘Nu was niet het piekmoment, maar het is fijn om te zien waar je staat en weer gedegen naar een overwinning te varen.’