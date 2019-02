Zegevierende Thijmen Kupers loopt liever de 800 meter dan dat hij 75 kilometer op de mountainbike zit

Thijmen Kupers wint met overmacht de 800 meter finale. Beeld Klaas Jan van der Weij

Met het zweet op het voorhoofd stond 800-meterloper Thijmen Kupers op 10 juni 2018 een lekke band van zijn mountainbike te vervangen, nog hijgend van de inspanning. Terwijl zijn collega-atleten in Leiden bezig waren aan de Gouden Spike reed hij een mountainbikewedstrijd aan de andere kant van het land, in ’s-Heerenberg. Hardlopen kon hij niet meer. Zijn achillespees kwelde hem al maanden en die zondag had hij besloten de atletiekbaan even vaarwel te zeggen. ‘Kwalificeren voor de WK ging toch niet meer lukken.’

Na een kwartier prutsen met zijn fietsband kon Kupers verder, hij had nog flink wat van de 75 kilometers voor de boeg. Hij reed in het heuvelachtige Montferland naar een roemloze uitslag, 105de, voorbijgesneld door mannen van soms twee keer zijn leeftijd. En hij nog wel gedacht over redelijk wat fietstalent te beschikken. ’Maar het is echt een andere discipline. Je bent drie uur lang heel intensief bezig. Op de 800 meter ben ik binnen twee minuten klaar.’

Maanden later, bij de NK indoor in Apeldoorn, heeft Kupers zijn hardloopschoenen weer aan. Die passen hem echt. Zondagmiddag snelde hij met een ruime voorsprong naar de nationale titel op de 800 meter. Breed lachend stapte hij van de baan. ‘Ik ben zo blij dat ik weer terug ben.’ Hij had zich eerder deze maand bij zijn rentree al direct voor de EK in Glasgow (1-3 maart) geplaatst.

Ongenaakbaar

Gevoelig voor blessures was Kupers altijd al, maar ondanks dat had hij een aardige palmares opgebouwd. Zeker in Nederland. Daar was hij jaren ongenaakbaar. In de periode 2012-2017 won hij alle nationale indoortitels op de 800 meter. Tussendoor behaalde hij in 2015 op de EK in Praag het brons.

Aan zijn nationale titelreeks kwam vorige winter een einde. Vlak voor de NK meldde hij zich af. Hij had in Düsseldorf een blessure opgelopen. ‘Tijdens de warming-up kreeg ik last van mijn achillespees, vanuit het niets. Ik heb toch de wedstrijd gelopen en uitgelopen. Het ging zelfs best goed, maar de dagen erna werd de last erger en erger.’

De pees zelf leek niet het probleem. ‘De klacht was secundair’, legde Kupers uit. De oorzaak van de pijn lag elders, maar waar was niet duidelijk. Ook een rondgang langs medisch specialisten gaf geen uitsluitsel. ‘Maar voor alle peesklachten geldt dat overbelasting een probleem is.’

Rust leek het beste medicijn, maar die durfde Kupers pas vanaf 10 juni echt te nemen toen duidelijk was dat na een mislukt indoorseizoen ook het buitenseizoen tot mislukken gedoemd was. Daarvoor had hij telkens na kortere rustperiodes geprobeerd het lopen weer op te pakken. Steeds keerden de klachten terug. ‘Het was af en aan, maar het werd niet beter. Voor ik het wist was ik een half jaar verder.’

Met de MTB-wedstrijd in ’s-Heerenberg begon een periode van een kleine vier maanden waarin hij de hardloopschoenen niet meer aantrok en zijn pees echt ontzag. Dat was geen gemakkelijke tijd, maar het fietsen hielp hem. ‘Als je er zo lang uit bent, maakt het eigenlijk niet uit wat je doet om fit te blijven en mountainbiken vond ik echt leuk.’

Volste vertrouwen

De blijdschap om de succesvolle terugkeer op de atletiekbaan is groter. En om de nationale titel van zijn vriendin, Suzanne Voorrips, die tien minuten voor zijn eigen race naar de zege liep. ‘Het is dubbel feest.’

Zijn overmacht in Apeldoorn was groot. De 27-jarige Groninger schudde al in de eerste ronde de andere lopers van zich af en liep solo naar 1.47,63. Maarten Plaum, die tweede werd, moest 2,5 seconden toegeven op de winnaar.

‘Het is lekker om solo 1.47 te lopen’, zei Kupers, die het nationale kampioenschap in de opvallend warme atletiekhal vooral als training zag. ‘Ik had in de laatste ronde iets te veel verval. Dat is niet zo erg.’

Hij is ervan overtuigd dat hij zijn niveau van vier jaar geleden over twee weken weer kan bereiken. ‘Ik heb met dit niveau alle kans om de finale in Glasgow te halen. Twee jaar geleden haalde ik de finale ook en toen liep ik nog niet eens zo hard als deze tijd. Mijn niveau is ooit 1.46,2 geweest en dat is niet zomaar weg.’

Extra hoop put hij uit de aanloop naar het EK van 2015. Toen had hij in november zijn sleutelbeen gebroken bij een val met zijn racefiets - ‘misschien dat ik daarom nu meer van mountainbiken houd’ - en liep hij een paar maanden later toch naar de derde plek.

Het belangrijkste is dat de pijn in zijn achillespees niet meer is teruggekomen. De rust, de ritjes op de mountainbike, ze hebben geholpen. Kupers kan weer lopen. ‘Ik heb nu weer het volste vertrouwen in mijn lichaam.’

