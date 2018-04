Zegetocht Quick-Step duurt voort: 21-jarige Jakobsen pakt Scheldeprijs

Goede flow

De winst in Schoten was al de tweede zege voor Jakobsen. Half maart won hij Nokere Koerse, maar deze was de mooiste, zei hij na afloop. Hij schreef de overwinning toe aan de flow waarin zijn ploeg zit. De Scheldeprijs was de 24ste overwinning dit jaar. 'Iedereen gelooft erin. We rijden overal om te winnen. Het is geweldig dat het team vertrouwen in mij heeft.' Hij is afkomstig van de SEG Racing Academy, een Nederlands opleidingsteam met renners onder de 23 uit binnen- en buitenland. Bij Quick-Step zijn ze onder de indruk van zijn capaciteiten. Hij heeft volgens ploegleider Tom Steels zelfs in volle sprint nog een versnelling in huis. Op trainingen slaagde hij erin al enkele keren de Italiaan Elia Viviani te kloppen. De voormalige Sky-renner was dit seizoen aangetrokken om de leemte na het vertrek van Kittel te vullen.



Groenewegen toonde zich bij de NOS teleurgesteld over zijn uitsluiting. Een grote groep voor hem zou ook het rode licht op de overweg hebben genegeerd. Jakobsen, die daar deel van uitmaakte, ontkende dat. Volgens Groenewegen is het beter op dergelijke momenten de koers tijdelijk stil te leggen, met registratie van de tijdsverschillen.