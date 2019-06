Zeges Poels en Van Baarle zijn opsteker voor Ineos na val Froome

Dylan van Baarle wint de achtste etappe van de Dauphiné. Beeld EPA

‘We hadden deze overwinningen echt nodig na een hectische week, dit doet ons goed’, zei Van Baarle (27), die in de laatste bergrit met twaalf renners was weggesprongen uit het peloton. Het was zijn bedoeling om als springplank te dienen voor een aanval van Poels. De sprinter volgde een demarrage van Jack Haig, op 15 kilometer voor de finish. In de eindsprint sloeg hij toe. Van Baarle: ‘Vroeger had ik in de Dauphiné veel moeite met de bergritten, maar ik heb hard getraind en heb dat nu kunnen laten zien.’

Wout Poels greep een dag eerder zijn kans in de zevende etappe, de koninginnerit van de voorbereidingskoers op de Tour de France. De Limburger achterhaalde kort voor de finish en in de stromende regen, Emanuel Buchmann en Jakob Fuglsang. Hij zette meteen aan, passeerde de Duitser en de Deen en kwam alleen over de finish.

Wout Poels komt in de regen als eerste over de streep in de zevende etappe van de Dauphiné. Beeld AFP

‘Deze is voor Chris’, zei hij doelend op Froome, die zeker zes maanden is uitgeschakeld. Naast breuken in zijn dijbeen, heup, elleboog en enkele ribben bleek hij ook een nekfractuur te hebben opgelopen toen hij woensdag tijdens de verkenning van de tijdrit op een muur klapte. Hij reed met een hand aan het stuur toen een windvlaag hem van de fiets blies.

‘Ik hoop dat het een opsteker voor hem is’, zei Poels. ‘Ik voelde me de hele dag goed en de ploeg heeft me geweldig geholpen. Het waren zware meters op het laatst, maar toen ik die twee bijhaalde wist ik dat de ritzege erin zat.’

Foto van het twitteraccount van Chris Froome, die tijdens een trainingsrit ten val kwam. Beeld AFP

Tom Dumoulin ging zaterdag ‘uit voorzorg’ niet van start in de Dauphiné. Bij een val in de Giro liep hij vorige maand een knieblessure op. Een scan moet aantonen dat hij voldoende hersteld is om een trainingskamp te beleggen met het oog op de Tour. ‘Het was een solide raceweek en het was goed om weer wat wedstrijdritme op te doen’, zei Dumoulin die op de 42ste plaats stond toen hij afhaakte.

‘Ik denk niet dat het nodig is de knie te forceren’, zei hij verder. ‘Rust is een goede optie voordat ik verder ga met een kwalitatief trainingsblok op hoogte. Ik had in de vorm willen zijn, koersen om te winnen, maar dat ben ik niet. Ik weet waarom. Ik moet niet meer verwachten. Dit is wat het is.’

Steven Kruijswijk haalde ook het einde van de Dauphiné niet. De coureur van Jumbo-Visma moest zondag enkele keren lossen op de steile hellingen van de slotetappe en stapte vlak voor de eindstreep van de fiets.