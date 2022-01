Zegereeks Griekspoor eindigt na marathonpartij in de tweede ronde van Australian Open

Een uitgeputte Tallon Griekspoor tijdens zijn partij tegen Pablo Carreno Busta op de Australian Open. De Nederlander werd na meer na vier uur spelen uitgeschakeld. Beeld EPA

Het was voor Griekspoor pas de tweede vijfsetter in zijn carrière. De marathonpartij voelde als een slijtageslag voor de nummer 62 van de wereld. Hij moest zich laten behandelen aan zijn linkerbovenbeen, speelde de laatste drie sets met kramp en ondervond bij het serveren hinder van een pijnlijke schouder.

Griekspoor sloeg slechts 53 procent van zijn eerste services in. Een laag percentage voor de tennisser die zijn service in de eerste ronde nog als wapen had gebruikt. Zijn eerste ace noteerde hij pas diep in de tweede set, bij een stand van 5-5. ‘Ik moest het te vaak doen vanuit mijn tweede service en dan mag je tegen de nummer 21 van de wereld aan de bak’, zei hij.

Gemankeerde voorbereiding

De Haarlemmer, die nog nooit tot de derde ronde op een grandslamtoernooi reikte, kende sowieso een gemankeerde voorbereiding richting de Australian Open. Amper twee weken geleden meldde hij zich tijdens het voorbereidingstoernooi in Melbourne met een teenblessure af voor de kwartfinale tegen Rafael Nadal. Ook het ATP-toernooi in Sydney liet hij aan zich voorbij gaan. ‘Ik heb bijna niet kunnen trainen en maximaal anderhalf uur op de baan gestaan. En dan speelde ik nu 4 uur en 11 minuten in 35 graden, tegen een Spanjaard die niks weggaf.’

Griekspoor ging richting het einde van de partij steeds moeilijker bewegen, terwijl Carreño Busta fitter oogde. Zijn laatste krachtsinspanningen waren niet afdoende om zijn service bij een 5-4 achterstand in de vijfde set te houden. Uitgeput leunde de Nederlander, die vorig jaar een record vestigde door acht toernooien in het challengercircuit te winnen, met beide armen op het net om de winnaar van olympisch brons in Tokio te feliciteren.

De laatste keer dat Griekspoor dat hoefde te doen, was in september vorig jaar. In de tweede ronde van de US Open verloor hij toen in drie sets van Novak Djokovic, de nummer één van de wereld die na een slepende vaccinatiesoap ontbreekt in Australië. ‘Je speelt een grand slam en het moest wel heel gek lopen wilde de reeks hier niet eindigen. Daar heb ik weinig moeite mee, maar de manier waarop dat gebeurt, vind ik vooral pijnlijk.’