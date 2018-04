Zegen in vorm van dubbeltellende goals: Rotterdam plaatst zich voor de halve finales van de Euro Hockey League

De vernieuwde puntentelling moet het zogenaamde 'voetje zoeken' uitbannen.

Ploegen die afhankelijk waren van hun strafcorner, moeten nu naar andere oplossingen zoeken, meent Sander de Wijn van Kampong. 'Maar ik verwacht niet dat er veel verandert aan het spelbeeld, misschien alleen in de slotfase. Ploegen die op achterstand staan, gaan dan misschien bewuster op zoek naar een veldgoal.'



Met de oude puntentelling waren in Rotterdam overigens dezelfde ploegen doorgegaan naar de Final Four in het Pinksterweekeinde. De vernieuwde puntentelling is dit seizoen een experiment. Van den Heuvel vindt dat onbegrijpelijk. 'In het voetbal gaan ze toch ook niet met regels experimenten in de Champions League. Ik vind dit nogal vergezocht. Het lijkt alsof ze geforceerd op zoek zijn naar vernieuwingen, terwijl we al een mooie sport hebben. Laten we daar nu eens van genieten met zijn allen.'