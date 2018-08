Zege voor PSV in de laatste minuut: methode Van Bommel krijgt gestalte in wedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-2)

Fortuna Sittard stribbelde bij de rentree in de eredivisie voor eigen publiek behoorlijk tegen. Maar in de laatste minuut sloeg PSV dan toch toe in de matige generale voor de play-off in de Champions League tegen Bate Borisov.

Als trainer van PSV was Mark van Bommel zaterdag helemaal Mark van Bommel, op bezoek bij de club waar hij jarenlang ademde en voetbalde. De zege in de laatste minuut bij Fortuna (1-2) kwam gelukkig tot stand via Dante Rigo, een talent uit de opleiding in Eindhoven.

Dat late doelpunt was geen toeval, want PSV maakte in het laatste kampioensjaar een gewoonte van ontsnappingen kort voor tijd. Kwestie van mentaliteit ook, van geloof houden. PSV is een team bij uitstek, dat dinsdag in de aanloop naar de Champions League BATE Borisov ontmoet, een vleugje stugger nog dan Fortuna. Defensiever bovendien.

Van Bommel liep voortdurend bedachtzaam langs de lijn, of juist opgewonden. Hij bood zijn telefoon aan bij vierde man Teuben, toen de verbinding met de videoarbiter in Zeist was verbroken. Hij protesteerde als hij dat nodig achtte. Hij oogde scherp. Hij wisselde goed, door de jongelingen Malen en Rigo in te brengen. De snelle Malen en de slimme Rigo, een spelmaker in de dop uit België, een jongen die snelheid in het spel brengt. Hij schoot vlot in het volle strafschopgebied, op het moment dat de blessuretijd begon en menig Fortunees bijna omviel van vermoeidheid.

Dat was sneu voor Fortuna, dat met een aardig en aanvallend elftal een mooie rentree beleefde voor eigen publiek in de eredivisie, na zestien jaar in de kelder van het voetbal. Heerlijk, dat nieuwe gras, het avondlicht, de dragende stem van de omroeper, de gezangen, het felle geel en groen, de vrolijkheid, het geluk in de ogen van de supporters, het prachtige zicht van de rolstoelers op het platform. Het enthousiasme van het elftal werkte aanstekelijk, net als de kwaliteit van het elftal. Maar het leverde net geen punt op.

Geboren trainer

PSV voetbalde matig, twee dagen voor het vertrek naar Borisov in Wit-Rusland, voor de play-off voor de Champions League tegen BATE. Uitblinkers van vorige week tegen FC Utrecht als Bergwijn en Pereiro lieten weinig zien. Angelino was goed. De linksachter hield zich bezig met Semedo, de dribbelaar van Fortuna, en trok telkens mee naar voren, waar hij het kunstige doelpunt van Lozano voorbereidde. Maar PSV is heel erg een team. Dat is Van Bommel snel gelukt.

Fascinerend is de opkomst van Mark van Bommel als trainer. Natuurlijk was daar al kritiek, omdat hij zo’n oud-topvoetballer is die relatief eenvoudig aan zo’n topbaan kwam. Waarom hij? Waarom zo snel? Dat is omdat Cocu onverwacht vertrok en Mark van Bommel een geboren trainer is. Zie ze met zijn tweeën weglopen, hij en schoonvader annex adviseur Van Marwijk, even praten, na de zege in Sittard. Even meningen toetsen.

Kort ging hij in op zijn werkwijze, een keur aan ideeën uit zijn leerschool als topvoetballer, gelouterd als hij is bij Fortuna, PSV, Barcelona, Bayern München en AC Milan. Ach, lang niet alles gaat goed, want PSV had moeite met het felle Fortuna. Van Bommel vertelde hoe hij zijn best doet om zich meer te bedienen van ruimtedekking, in plaats van het nogal Nederlandse systeem van mandekking. Hij verwees naar de finale van de Champions League in 2013, toen Dortmund zo speelde tegen Bayern. Hij keek destijds met Van Marwijk en zei dat hij dat ook zo wilde later, zoals Klopps Dortmund dat deed. Zo moest zijn type voetbal worden, agressief naar voren. ‘Als we zo willen spelen, moeten we heel erg fit zijn.’

Ze voerden het al zo uit met Australië, tijdens het WK. Geen mandekking. Ruimte afschermen. Aanvoerlijnen sluiten. Zo lopen dat spelers meteen vrij zijn als ze in balbezit komen. Dat kost veel training, inzicht, conditie en samenspel. De onderlinge afstanden moeten kloppen, tot op de decimeter bij wijze van spreken. ‘Wij trainen ontzettend hard’, zei hij na afloop. Hij bedoelt: lang, intensief vooral, voortdurend gericht op de wedstrijdsituaties.

Doorbrekende jongens

Hij prijst zich gelukkig met de brede selectie, waarbij hij doorbrekende jongens uit de opleiding veelvuldig kansen geeft. Dante Rigo, een 19-jarige Belg met al twaalf jaar ervaring bij PSV, is een jongen met spelverdelende kwaliteiten. Hij viel in voor de meer controlerende Rosario en scoorde, tot verdriet van Fortuna. Het was daar stil in de kleedkamer, constateerde trainer René Eijer na afloop. Zijn spelers waren vermoeid. Kapot. Ze hadden alles gegeven.

‘We trainen heel fanatiek, maar overal zit een idee achter’, aldus Van Bommel, die vaak besloten traint, vrij van pers en publiek. ‘Daar kunnen we alles doen, zonder dat de verslaggever van het Eindhovens Dagblad het allemaal in de krant zet.’

PSV had vooral rond de gelijkmaker van Novakovich na een uur een moeilijke periode, een fase waarin het stadion geloofde in een sensatie, waarin de jeugdspelers in trainingspak op de tribune glommen van trots. ‘Die spanning grijpt je ook fysiek aan’, zei trainer Eijer na afloop. ‘Normaal wordt er nog wel gesproken in de kleedkamer of een mop verteld. Nu was het stil. Het grote PSV was de tegenstander.’

Van Bommel: ‘Fortuna speelde heel fanatiek. Achter het spel zit een idee. Het ziet er goed uit. Complimenten.’ En weg was hij. Dinsdag: BATE-uit. Dat is een ander verhaal, voetballen tegen de knappe counterploeg, de abonnementhouder op de landstitel in Wit-Rusland.