Zege voor Nederland is balsem op de geplaagde ziel van tennisster Kiki Bertens

Bertens op het gravel in de Maaspoort, Den Bosch. Beeld Klaas Jan van der Weij

Kiki Bertens had haar Chinese tegenstander in de Bossche Maaspoort van de baan geblazen (6-2, 6-0). En toen? ‘Kwam alles er een beetje uit.’

In een vorig tennisleven zou zo’n veegpartij tegen de nummer 146 van de wereld haar mogelijk onberoerd hebben gelaten. Nu liepen de tranen over haar wangen tijdens het gebruikelijke tv-gesprekje meteen na het afronden van de partij met een niet te retourneren service. ‘Er is zo ontzettend veel gebeurd de laatste maanden dat het eerste punt pakken voor Nederland echt wat met me doet.’

Bertens opende vrijdagmiddag de score in de landenwedstrijd tegen China voor een plek in de wereldgroep van wat voorheen de Fed Cup was en nu de Billie Jean King Cup heet, als eerbetoon aan de vrouw die veel heeft betekend voor de ontwikkeling van het vrouwentennis. In de tweede partij vrijdag waren de rollen omgedraaid en verloor Arantxa Rus van Xiyu Wang. Het treffen wordt zaterdag dus bij 1-1 hervat.

Dat Bertens in eigen land speelt, gebeurt niet zo vaak meer. In 2019 was ze de op drie na beste van de wereld – geen Nederlandse vrouw reikte ooit hoger. In de Maaspoort in het Brabantse Den Bosch, op de vloer waar normaal gesproken de basketballers van Heroes Den Bosch spelen, is dit weekeinde een baan met Bertens’ favoriete ondergrond, gravel, aangelegd. Publiek, uitgerekend bij landenwedstrijden in het tennis een factor van belang, ontbreekt door de coronamaatregelen.

Betekenis ommekeer

Vooraf had de huidige nummer elf van de wereld haar partij tegen de 19-jarige Xinyu Wang, nummer 146 op de wereldranglijst, het nodige gewicht gegeven. Winst zou een ommekeer kunnen betekenen, het begin van een geslaagde comeback na een voor elke sporter ingrijpende operatie aan een achillespees, de linker in het geval van Bertens. Die terugkeer is Bertens zwaar tegengevallen, reden waarom de emoties na haar eerste winstpartij sinds de operatie van oktober vorig jaar zo naar de oppervlakte kwamen. ‘De kracht in het linker- en rechterbeen is niet hetzelfde en of dat ooit nog zo zal zijn…’, vertelde ze met trillende stem. ‘Het is in ieder geval keihard werken en ik heb echt onderschat hoe zwaar dat is, terugkomen.’

Wat haar niet hielp, waren de vernietigende commentaren na elk van de drie verliespartijen die ze sinds februari dit jaar leed. ‘Dat was misschien nog wel het moeilijkst. Ik zou tegen die critici willen zeggen: kom maar eens kijken hoe hard ik ervoor werk.’

Zo bezien was een pot tennis in een oranje shirt tegen een onverwacht zwakke tegenstander balsem op Bertens’ ziel. Dat de partij op gravel werd gespeeld, kwam haar bovendien uitstekend uit. ‘Want daarop kan ik mijn linkerbeen ontzien. Ik kan naar mijn backhand glijden op mijn rechterbeen, dat kan niet op hardcourt en daar spelen we het vaakst op.’

Wang, zo bleek, heeft één speelstand: hard slaan, al is haar service een flink stuk minder hard dan die van Bertens. Het kostte haar ogenschijnlijk weinig moeite het ritme van de Chinese te ontregelen. Als Wang in een rally twee of drie indrukwekkend harde klappen uitdeelde, sloeg Bertens de bal hoog en traag terug, waarna haar tegenstander niet meer kon besluiten wat ze moest doen en de bal in het net of achter de achterlijn sloeg.

Huiskamer

Zonder corona was er na zo’n Chinese fout een storm van geluid opgestoken van circa tweeduizend Oranjegezinde supporters. Nu was de entourage als van een huiskamer en moesten de aanmoedigingen komen van spelers en begeleiders van het Nederlandse team. Reuzentennisballen op de kuipstoeltjes deden dienst als publiek, als volleybal Wilson in de film Cast Away met Tom Hanks. Een bal die Bertens met veel geluk en een grote boog terugbracht op de speelhelft van Wang viel op de lijn – de tik is in de bibliotheekstilte van de Maaspoort goed te horen.

Uiteindelijk moest de conclusie zijn dat Bertens, hoeveel belang zij ook aan deze openingswedstrijd hechtte, een maatje te groot was voor Wang. Een geluk voor Bertens: dat was meteen aan het begin van de partij al duidelijk. Juist over de eerste games maakte ze zich vooraf zorgen: ‘Als het in het begin niet loopt, moet ik met Paul (Haarhuis, coach, red.) een of twee dingen bespreken, in plaats van met 683 dingen bezig zijn.’

Nu brak ze Wangs eerste twee servicegames. ‘Dat begon een stuk beter dan in mijn laatste partijen. En als je voor staat, ga je vrijer spelen.’ Dat bleek in de tweede set, toen Bertens haar tegenstander met scherpe ballen langs de lijn kansloos liet en geen game meer gunde. ‘Ik kan nog winnen. Dat wist ik wel. Maar op deze manier, dat is goed voor het vertrouwen.’