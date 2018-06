Zege Muguruza op Sjarapova is een symbolische machtsoverdracht

Serena Williams trok zich geblesseerd terug voor de titanenstrijd met Maria Sjarapova, maar beide iconen van het vrouwentennis kregen op Roland Garros een spiegel voorgehouden. Hoewel het gevecht om de eerste plaats op de wereldranglijst dit jaar een stoelendans is, doen de voormalige nummers 1 niet mee. Sjarapova kreeg een pak slaag (6-2, 6-1) van Garbine Muguruza, die donderdag in de halve finales Simona Halep mag uitdagen.

Het voelde woensdag in Stade Philippe Chatrier als een symbolische machtsoverdracht. Sjarapova, Roland Garroskampioen in 2012 en ’14 werd overklast door Muguruza, de winnaar in 2016. Ze hadden elkaar voor het laatst getroffen in 2014, toen Sjarapova nog op gravel regeerde. Sindsdien heeft Muguruza zich ontwikkeld tot de topatleet en allrounder die het tennis jarenlang kan regeren.

De 24-jarige Spaanse van Venezolaanse afkomst behaalde grandslamtitels op gravel (Roland Garros) en gras (Wimbledon 2017) en was vorig jaar al nummer 1. Blessures hebben haar tijdelijk teruggeworpen, woensdag voert Muguruza een gevecht met Halep om de kroon. Het moet een schok zijn geweest voor Sjarapova dat ze op alle fronten werd overklast, een statement dat haar tijd geweest is.

Muguruza serveerde beter, kraakte achteloos de matige opslagen van Sjarapova en dicteerde de rally’s vanaf de baseline. Ze zal donderdag in de halve finales ook moeten schaken, want Halep loopt graag een marathon op de tennisbaan. In een matig duel rekende de 26-jarige Roemeense af met counterpuncher Angelique Kerber.

Veranderde tactiek

De linkshandige Duitse pijnigde Halep aanvankelijk net zo met haar verdedigend spel als Kiki Bertens in de derde ronde. Na het verlies van de openingsset (7-6) veranderde Halep van tactiek en koos ze de juiste momenten om aan te vallen: 6-3, 6-2.

Op Roland Garros hoopt Halep eindelijk haar eerst grandslamtitel te behalen na twee verloren finales in Parijs. Op de Australian Open boog de kleine vechtjas in januari voor Caroline Wozniacki, die als bonus de toppositie in de WTA Tour veroverde. Het zal schuren dat Halep nog altijd een nummer1 zonder hoofdprijs is.

Spanje kan nog altijd een dubbelslag halen op Roland Garros als na Muguruza ook Rafael Nadal de halve finales bereikt. Voor het eerst sinds de titelverdediger in 2015 door Djokovic werd uitgeschakeld verloor hij een set, na 37 gewonnen sets op rij. Zo groot is de dominantie van de 32-jarige Spanjaard in Parijs dat het al een kunst is om een set van hem te pakken.

Aardschok

Diego Schwartzman geselde Nadal met de forehand, als Robin Söderling die Nadal in 2009 zijn eerste nederlaag bezorgde op Roland Garros. Ook in de tweede set leek hij op weg naar een stunt, die zou aanvoelen als een aardschok. De regen kwam als geroepen voor Nadal, prompt verdween de magie bij Schwartzman. De 25-jarige Argentijn is met zijn 1 meter en 70 centimeter een van de kleinste tennissers in het circuit en niemand had in hem een reuzendoder gezien.

Van 2-3 demarreerde Nadal naar 5-3, 30-15, toen een nieuwe regenbui een einde maakte aan de partij in de kwartfinales. Donderdag staat Nadal in pole position om de tweede set uit te serveren. Cilic en Del Potro hervatten hun gestaakte partij in de kwartfinales op 5-5 in de tiebreak van de eerste set.