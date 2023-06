Zege Manchester City past in het financiële geweld uit de golfstaten

De ervaren profs van Manchester City, onder wie Jack Grealish (10) en doelpuntenmaker Rodri (16) zijn dolgelukkig na het laatste fluitsignaal: de beker met de grote oren is binnen. Beeld ANP / EPA

De overwinning in Istanbul is natuurlijk de zege van Erling Haaland (12 goals in de Champions League) en Kevin De Bruyne, al speelden zij nauwelijks een rol in de finale. Het is de zege van de Spanjaard Rodri met zijn doelpunt, een geplaatst schot van 14 meter. Of van de genialiteit van trainer Pep Guardiola, de trainer die door zijn speelwijze regimenten beroepsgenoten inspireert, maar wiens speelplan deze keer behoorlijk was ontregeld door Inter.

Maar het was toch ook de zoveelste zege van het geld uit de oliestaten, de Verenigde Arabische Emiraten in dit geval, waar eigenaar sjeik Mansour woont. Voor de gelegenheid was hij een keer komen kijken. Hij vindt het goed dat spelers salarissen van 600 duizend euro per week verdienen, of dat de technisch directeur transfersommen van meer dan 100 miljoen uitgeeft, zoals voor Jack Grealish. Als ze maar winnen, uiteindelijk.

De miljarden uit de Golfstaten bepalen en betalen het topvoetbal. Dat is al een tijdje zo, maar de grip is alsmaar steviger te noemen. Het laatste WK voor landen was in Qatar, het landje dat via een stichting Paris SG bezit. PSG en City waren in een soort onofficiële strijd verwikkeld over welke club de Champions League als eerste zou winnen.

Abu Dhabi - Qatar

Clubs die vroeger geen of nauwelijks een rol speelden bij het verdelen van de grote Europese prijzen, bepalen nu het schema. PSG, met Messi en Mbappé, deed pogingen om City voor te zijn op de tijdbalk van succes. Beide clubs haalden al eerder de finale en verloren toen: PSG in 2020, City in 2021. City is voorlopig de winnaar van de onderlinge competitie Abu Dhabi - Qatar.

Cristiano Ronaldo en Karim Benzema, twee van de bepalende voetballers in de laatste twintig jaar, tekenden contracten in Saudi-Arabië voor bedragen die niet te bevatten zijn. De competitie aldaar wil qua aandacht wedijveren met bijvoorbeeld de Franse Ligue 1.

Er ging zowaar een golf van opluchting door het voetbal, toen Lionel Messi vorige week besloot naar Inter Miami te vertrekken. ‘Voor het geld was ik naar Saudi-Arabië gegaan’, sprak hij monter.

De zege van City is ook omstreden. Meer dan honderd klachten van de Premier League zijn in behandeling, nadat eerder een aanval van de Uefa was afgeslagen, vooral door verjaring van mogelijke overtredingen. Het gaat om vals spel tegen financiële regels. City is sowieso weinig populair, al betekent de club ook veel voor de stad Manchester, met werkgelegenheid, trots en de opgeknapte omgeving rond het stadion.

Guardiola: een hele opluchting

Maar in Istanbul ging het om de zege. Pep Guardiola zei: ‘Dit is een hele opluchting voor de club, voor mij en voor de institutie. Niemand hoeft me nu meer te vragen wanneer we de Champions League gaan winnen.’

Dat was ook te zien aan de spelers op het veld, menigeen met tranen in de ogen. ‘We hebben veel moeten doorstaan met zijn allen’, zei John Stones.

Ze spraken over totale fysieke en mentale uitputting. Haaland zei dat honderd kilo last van zijn schouders was gevallen, door het winnen van de treble: landskampioenschap, FA Cup en Europa Cup.

De druk was groot. Al die dure spelers, elk jaar bedolven onder kritiek dat het weer niet was gelukt. Meer dan een miljard geïnvesteerd. Topspelers op de bank. Toen De Bruyne uitviel, kwam Phil Foden, een van de beste Engelse voetballers. WK-uitblinker Julian Alvarez of de Algerijnse topspeler Riyadh Mahrez zaten zelfs de hele wedstrijd op de bank.

Guardiola vraagt veel van ze. Neem Stones, vroeger een vrij sobere centrale verdediger, door de Spanjaard tot een overal lopende, defensieve middenvelder met aanvallende intenties omgevormd. Stones stond soms met de handen op de knieën uit te puffen. Hij was overal.

Matig kijkspel

Drie centrale verdedigers stelde de trainer op, onder wie Nathan Aké, die net terug was van een blessure. Jong vertrokken naar Engeland, een lange weg afgelegd, en dan zaterdag met de beker in Istanbul.

Jack Grealish en Bernardo Silva zijn de buitenspelers die helemaal met de aanvallende wingback van de tegenstander mee moeten. Dat ging met name bij Grealish ten koste van het avontuur in zijn spel, waar hij bij Aston Villa de aantrekkelijkste speler van de Premier League was.

En uiteindelijk kocht City Haaland, die er behagen in schept om met zo weinig mogelijk balcontacten te scoren. Na afloop zei hij dat hij pas 22 jaar is. Zijn ondervragers vroeg hij wat zij deden toen ze 22 waren.

Inter deed het op zich uitstekend, door het spel van City te ontregelen, waardoor de wedstrijd als kijkspel matig boeide. Traag voetballen, veel de lange bal spelen, overal op het veld felle duels uitvechten. En Inter had zeker na de 1-0 kansen op 1-1, maar het kopballetje van Dimarco viel op de lat en Lukaku was een paar keer dichtbij. Het was niet genoeg. Eindelijk kon de sjeik lachen om het ultieme rendement van zijn investeringen.