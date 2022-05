Zege is voor ADO, maar ook FC Eindhoven is een winnaar, qua sympathie en eenvoud

Giovanni Franken en zijn team vieren de overwinning tegen FC Eindhoven. Beeld ANP

Spits Thomas Verheydt is een pakhuis van getatoeëerde spieren, getooid met een vuurrode baard en rossig haar. De grond trilt bijna als hij naar de supporters loopt, na de 1-2 bij FC Eindhoven in de halve finales van de play-offs. Hij draagt een oranje overgooier van zojuist gewisselde spelers en daaronder niets. Zijn spierballen bollen in het avondlicht. Natuurlijk scoorde hij, opnieuw, voor de 36ste keer dit seizoen, in competitie, play-offs en beker.

‘Het is mijn beste seizoen, maar ja, ik ben ook pas op mijn 23ste in het profvoetbal terecht gekomen’, zegt de Hagenaar, op de zoveelste halte van zijn mediaronde. Hij denkt nog niet aan mogelijke transfers. ‘Nog één ronde winnen. Ik ben een laatbloeier, met het vertrouwen van de ploeg.’ Daarbij is hij dus een Hagenaar, die beseft hoe belangrijk het is dat ADO zo snel mogelijk na de degradatie van vorig seizoen terugkeert in de eredivisie. Hij woont op tien minuten van de trainingsvelden in Den Haag. Op de tribune bedankt hij vrienden, bekenden en familie. Overal ziet hij pure Haagse blijdschap, ook bij directeur Edwin Reijntjes, trainer Giovanni Franken en bij Sem Steijn, het beweeglijke ventje dat als een luxueuze werkbij rond targetman Verheydt zoemt en soms effectief prikt. De defensie van ADO is daarbij zeer solide.

Ingetogen, verscholen trots

De blijdschap van ADO contrasteert met de ingetogen, verscholen trots van FC Eindhoven, de sensatie van het seizoen in de eerste divisie, hoewel zaterdag kansloos. Fysiek afgetroefd ook. ‘Ondanks deze teleurstelling was het een mooi seizoen’, schreeuwt de omroeper. ‘Geef de spelers applaus.’ Die liggen nog op de grond.

Trainer Rob Penders, met een wat zuinig glimlachje: ‘Ik had meer verwacht. Over het seizoen ben ik tevreden, maar als je zover bent, wil je meer. Dit smaakt naar meer.’ De energie van Eindhoven was alleen op, terwijl ADO juist weer bruist. Trainer Giovanni Franken, opvolger van de ontslagen Ruud Brood, heeft een eendrachtig elftal gevormd.

Franken, relatief onbekend, is cursist voor het hoogste trainersdiploma. Hij heeft dispensatie, maar volgend seizoen is ADO verplicht een trainer met Coach Betaald Voetbal aan te nemen, en dan is hij nog niet klaar. ‘Straks word ik weer gestraft voor mijn prestaties’, zegt de sympathieke trainer. Dat overkwam hem ook al in het amateurvoetbal. ‘De club zag iets in mij, en nu werk ik keihard voor mijn kans.’

Profiteren van de groeispurt

Den Haag is weer trots op ADO. En Eindhoven mag ook fier zijn, met de vijftiende begroting van de eerste divisie. Het volle, gezellige Jan Louwers Stadion geniet met mate zaterdag. Blauw-wit zag een elftal dat afgelopen seizoen meestal mooi en slim voetbalde. De club maakte een sprongetje in het meerjarenplan dat voor 2025 voorziet in serieus meedoen om promotie. Eindhoven wilde profiteren van die groeispurt. Promotie? Waarom niet. Derde in de reguliere competitie, De Graafschap verslagen in de play-offs. ADO Den Haag als tweede van ‘drie finales’.

Het enthousiasme is terug, bij de tweede club van Eindhoven. ‘De sjaals lopen heel hard’, zegt de mevrouw achter de kassa bij de piepkleine supporterswinkel, in de hoek van het stadion. Hier is voetbal nog een kwestie van eenvoud. Veel supporters komen op de fiets, met een blauw-witte sjaal. De hostess neemt op de hoofdtribune bestellingen op, met pen en papier. Overal is sport en slimheid in de omgeving. De campus van Eindhoven, zwemstadion Pieter van den Hoogenband, ruimtes voor yoga of gym voor ouderen, tennisbanen. Het is een inspirerende omgeving tussen de bomen.

Te hoge verwachtingen

Te hoog zijn alleen de verwachtingen zaterdag, zoals dat kan gebeuren bij een ploeg die boven zichzelf is uitgestegen. De wedstrijd zelf valt tegen, vanuit Eindhoven bezien dan, dat best aardig combineert soms, doch in de buurt van het doel nauwelijks gevaarlijk is en de doelpunten makkelijk weggeeft. Pas als het te laat is, kopt verdediger Mawouna Amevor een voorzet knap in. ADO wint met 4-2, over twee duels.

ADO heeft felheid en slimheid, Sem Steijn en Thomas Verheydt. In de eerste wedstrijd maakte de spits een doelpunt met het hoofd zoals je dat zelden ziet. Een schot was het, qua kracht, en nu gaat hij na vier keer matig ingrijpen op de doelman af. Hij schiet keurig raak, zoals het een spits met vertrouwen betaamt. Na zijn goal rent hij naar het publiek, in de hoek. Het is een mooie wisselwerking. Of, zoals Franken zegt: ‘Ik ben blij dat het team het publiek weer inspireert.’