Zeer matig Ajax wint met 3-1 van Emmen maar moet zonder de geschorste Alvarez naar PSV

Steven Bergwijn zet Ajax op een 2-0-voorsprong. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

In het niemandsland tussen het rijke verleden en de wat ongewisse nabije toekomst, mag Ajax alvast wennen aan het leven zonder landstitel, sinds 2019 in het bezit. Nog een paar weken en het soevereine Feyenoord is ook officieel de opvolger als kampioen. Op 7 mei zal de machtsovername wel geschieden, of anders op 14 mei, hetgeen de voorkeur van Feyenoord zelf heeft: thuis tegen Go Ahead.

Voor Ajax is de situatie bijna onwezenlijk. Ajax, al jaren gewend aan de hoofdmaaltijd in het nationale voetbal, tracht de resterende kruimels op te peuzelen. Voor andere clubs zouden die restjes heerlijk zijn, voor Ajax is het een kliekje, maximaal. De tweede plaats proberen vast te houden, in het duel met PSV volgende week in Eindhoven. Of anders de beker winnen, in nog een wedstrijd tegen PSV, over twee weken in de stad van de kampioen, Rotterdam.

Willem Vissers is al ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Het is totaal andere spanning dan in voorgaande jaren, als het grote verheugen op weer een landstitel de harten verwarmde. Verder is het afwachten. Mag trainer John Heitinga blijven? Hij heeft een gerede kans, vertelde deze week de nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Alleen: wie Ajax zo ziet voetballen op zo’n zondagavond vanaf 20 uur, tegen FC Emmen, ziet geen grote verbetering ten opzichte van de ontslagen Alfred Schreuder. Sterker: Emmen voetbalde geregeld beter. Het niveau van Ajax viel niet anders te omschrijven als erbarmelijk. Even vreesde menigeen zelfs de 2-2, totdat aanvoerder Dusan Tadic uit een counter de beslissing forceerde.

Ja, meer duels zijn gewonnen onder Heitinga, die steeg van plek 5 naar 2, zeker, vooral van matige tegenstanders. Tegen Feyenoord (competitie) en Union Berlin (Europees) zijn cruciale duels verloren. In die zin zijn de twee aanstaande confrontaties met PSV mogelijk beslissend voor de toekomst van Heitinga, hoe weinig beleidsmatig zo’n wat opportune opmerking ook klinkt. Anderzijds: stel dat beide duels verloren gaan, dan lijkt het onmogelijk dat hij komend seizoen hoofdtrainer is.

De neergang dit seizoen heeft trouwens ook en vooral met kwaliteit te maken. Het elftal heeft een paar jasjes uitgedaan na de uitverkoop van de zomer. Spits Sébastien Haller nam voor de aftrap officieel afscheid van het publiek, de topschutter van de eredivisie vorig seizoen, vertrokken naar Dortmund voor 33 miljoen. Een bijna melancholisch applaus rolde van de tribunes. Vijf zomeraankopen zaten zondag op de bank: Calvin Bassey, Owen Wijndal en Brian Brobbey, om de belangrijkste te noemen. Met zijn drieën kostten ze bijna zestig miljoen euro.

Ja, vier nieuwelingen speelden in de basisploeg: twee van hen scoorden zelfs. Steven Bergwijn en rechtsachter Jorge Sanchez, hoewel ze beiden een beoordeling met het predicaat matig verdienen over het hele seizoen. De transfervrije Florian Grillitsch mocht ook weer eens meedoen. Hij is helemaal geen slechte speler, als controlerende middenvelder, maar wat Ajax echt met hem opschiet is wat ongewis. Hij brengt de ploeg niet vooruit. De selectie zal vermoedelijk een totaal ander gezicht krijgen komend seizoen. In de marge van de nieuwlichterij maakten hoofdscout Henk Veldmate en hoofd opleidingen Said Ouaali bekend dat ze vertrekken. De bekendmaking van al dat nieuws komt in elk geval op een saillant moment.

Dieptepunt, qua korte termijn voor Ajax, was de overtreding van Edson Alvarez voor rust, voor het wat te rigoureus instappen op het hielbeen van Ole Romeny. Hij huilde bijna, de Mexicaan, om zijn gele kaart, waardoor hij de topper tegen PSV mist, terwijl hij één van de weinigen is die de luchtduels met Luuk de Jong kan aangaan. Maar ja, het was zijn tiende, lees tiende gele kaart van het seizoen, een record in de geschiedenis voor een Ajacied. Waarom daar, op die ongevaarlijke plek op het middenveld? Zo oliedom. En even later was daar een onbezonnen sliding van Kenneth Taylor, die is geschorst in de bekerfinale, omdat hij in de halve eindstrijd tegen Feyenoord rood kreeg.

Het duel leek beslist bij rust, bij 2-0, maar Ajax begon lekker te knoeien tegen nummer 16 Emmen, dat directe degradatie vermoedelijk zal voorkomen, maar het vanwege het zware programma lastig zal krijgen om de play-offs te ontlopen. Jeremy Antonisse scoorde na een uur, omdat de in de basisploeg debuterende Jorrel Hato en Jorge Sanchez allebei niet opletten, bij de voorzet en het afwerken. Emmen ging dapper op jacht naar 2-2, totdat Ajax toesloeg uit de tegenaanval. Dat was het dan.