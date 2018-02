Zeer besmettelijk norovirus in Pyeongchang: 1.200 beveiligers in quarantaine, nog geen vaccin voorhanden

Wat is dit voor virus?

Het norovirus is een virus dat een ontsteking van het maagdarmkanaal - ook wel buikgriep genoemd - kan veroorzaken. Jaarlijks krijgen naar schatting 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep. In ruim 600 duizend gevallen wordt deze infectie veroorzaakt door het norovirus, meldt het RIVM in een richtlijn voor artsen en gezondheidsdiensten. Infecties door dit virus komen het hele jaar voor, met een piek in de wintermaanden. In Zuid-Korea is het nu erg koud (-17 graden). Zo'n 45 procent van de besmette personen krijgt klachten: braken, diarree, misselijkheid, lichte koorts, hoofdpijn of buikpijn. De rest heeft geen last, maar kan het virus wel overdragen op anderen. De symptomen beginnen gewoonlijk een tot drie dagen na besmetting en verdwijnen bij volwassenen meestal na twee tot drie dagen. Bij kwetsbare groepen - jonge kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en personen met een verzwakt immuunsysteem - bestaat kans op langdurigere klachten en uitdroging. Het virus komt vooral voor in rauwe schaal- en schelpdieren (oesters en mosselen die in verontreinigd water zijn gekweekt) en in rauwe groenten en fruit. Uitbraken van het virus doen zich vooral voor waar groepen mensen samenkomen: in verzorgings- en verpleeghuizen, ziekenhuizen, cruiseschepen, restaurants en bij grote publieksevenementen, zoals de Olympische Spelen.