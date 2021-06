Ze wil niet de nieuwe Flo-Jo, maar de ‘enige echte Sha’Carri Richardson’ zijn

Sha'Carri Richardson zaterdag in Eugene. Beeld AFP

Sha’Carri Richardson wilde er ‘luidruchtig, gemotiveerd en gevaarlijk’, uitzien op de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden voor de Spelen van Tokio. Ze droeg dit weekend in Eugene daarom een feloranje kapsel en sprintte met overmacht naar een olympisch ticket op de 100 meter.

Bij haar debuut in Tokio strijdt de 21-jarige Richardson om het goud met de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce. De dertien jaar oudere Fraser-Pryce is op 34-jarige leeftijd sneller dan ooit. Zij liep op 5 juni in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston een razendsnelle 100 meter in 10,63 seconden, de op één na snelste tijd ooit gelopen door een vrouw.

Alleen Florence Griffith-Joyner was sneller. Zij overleed in 1998, tien jaar nadat ze het wereldrecord in 1988 op 10,49 seconden zette. Volgens onderzoek van de wereldatletiekbond World Athletics zou ze tijdens die race ongeoorloofd veel voordeel hebben gehad van rugwind, 5 tot 7 meter per seconde. Uit dat onderzoek blijkt dat rugwind van 2 meter per seconde, wat maximaal is toegestaan om een tijd mee te laten tellen, bij vrouwen een voordeel oplevert van ongeveer 0,12 seconden. Griffith-Joyner zou daarom een voordeel van 0,18 tot 0,30 seconde hebben gehad. Daarmee zou ze langzamer zijn geweest dan de 10,63 van Fraser-Pryce.

Bijzondere tijd

Richardson liep zaterdag in de halve finale nog veel harder dan de 10,86 seconden op de 100 meter waarmee ze haar olympisch ticket binnenhaalde. Ze snelde in de halve finale naar 10,64, slechts 0,01 seconde langzamer dan de 10,63 van Fraser-Pryce. Maar dit keer deed de windmeter het wel. De tijd bleek niet geldig omdat Richardson werd geholpen door rugwind van 2.7 meter per seconde. In de laatste meters wees de sprintster naar de klok, alsof ze voelde dat er een bijzondere tijd genoteerd werd.

Haar persoonlijke record op de 100 meter blijft staan op 10,72 seconden. Met die toptijd, de tweede seizoenstijd van dit jaar, liet Richardson in april zien één van de favorieten voor olympisch goud te zijn.

In 2019 liep de voormalige student al 10,75 seconden op de 100 meter op de Amerikaanse studentenkampioenschappen. Ze was toen pas 19 jaar oud en verruilde haar studentenbestaan per direct voor een leven als prof.

Nu is ze 21 en bulkt ze van het zelfvertrouwen. Ze heeft haar concurrenten maar één ding te melden. Haar Twitter biologie vermeldt alleen de info: ‘Weet dat ik niet langzamer ga’.

Razendsnelle benen

Door haar razendsnelle benen en uitgesproken stijl wordt Richardson vaak vergeleken met haar legendarische landgenote Florence Griffith-Joyner. ‘Flo Jo’ liep in de jaren tachtig in outfits die ze zelf ontwierp. Ze snelde ook over de baan met de lange acrylnagels die Richardson nu draagt. Maar van kopiëren is geen sprake, zegt haar opvolgster. ‘Ik wil niet de nieuwe Flo-Jo worden, maar de enige echte Sha’Carri Richardson.’

Richardson sprint met dikke opgeplakte wimpers, kleurrijke kapsels, een gepiercete neus, tong en navel en armen vol tatoeages.

Ze verzekerde haar ticket voor Tokio na een emotionele week waarin ze te horen kreeg dat haar biologische moeder was overleden. De sprintster uit Dallas had geen makkelijke jeugd. Nadat haar moeder haar in de steek had gelaten groeide ze op bij haar oma Betty Harp, die zaterdag een lange knuffel kreeg toen het olympisch ticket binnen was. De sprintster werd als kind geïnspireerd door haar tante Shayaria Richardson, die in haar schooltijd hardloopmedailles won.

Toen de 1.55 meter lange atlete de overstap maakte naar de profs, kwam ze in dezelfde trainingsgroep terecht als de Justin Gatlin, de Amerikaanse sprinter die tweemaal een schorsing uitzat vanwege doping. Ze worden beide gecoacht door de voormalige topsprinter Dennis Mitchell, die tijdens zijn carrière ook een dopingschorsing heeft uitgezeten.

Doping

In 2017 had Gatlin zijn coach nog op staande voet ontslagen omdat Mitchell weer in verband werd gebracht met doping. Hij zou verboden middelen te koop hebben aangeboden, maar ontkende dit. Vlak voor de mondiale titelstrijd van 2019 bleek Gatlin, die in Doha zilver won op de 100 meter, toch weer met Mitchell te werken. Gatlin wilde niet antwoorden op de vraag of dit werd opgedragen vanuit zijn sponsor Nike. Richardson is overigens nooit in verband gebracht met het gebruik van verboden middelen.

Gatlin is onder de indruk van wat hij in trainingen ziet bij het jonge talent. Hij denkt dat ze in staat is om het wereldrecord van Griffith-Joyner te verbreken. ‘Ze kan 10,6 rennen. Ik heb haar gezien in de training. Ze kan de wereld laten choqueren en zelfs 10,5 lopen.’

In Tokio krijgt ze Richardson gezelschap van de Jamaicaanse olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah, die dit jaar in mei naar de derde seizoenstijd, 10,78 seconden, liep. Ook de Britse Dina Asher-Smith dook al onder de 11 seconden dit jaar. Zij snelde op de FBK Games in Hengelo naar 10,92, de achtste tijd die dit jaar werd gelopen. Dafne Schippers kwam dit jaar op de 100 meter nog niet verder dan 11,15 seconden, de 48ste tijd van dit jaar.