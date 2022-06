Ze is fragieler en ranker, toch wil de dochter van Nelli Cooman in de voetsporen van haar moeder treden

Ronéll Rosier, sprintster, traint onder begeleiding van Henk Kraaijenhof die ook haar moeder en ex-topsprintster Nellie Cooman trainde. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

‘Het dna van Ronéll is op papier beter dan dat van Nelli’, zegt Henk Kraaijenhof langs de atletiekbaan in Leiden. De trainer klinkt beslist ook al is Ronéll Rosier, de dochter van voormalig topsprintster Nelli Cooman, kort tevoren slechts als zevende gefinisht op de 100 meter van de Gouden Spike.

Tweevoudig wereldkampioene Cooman was eind jaren ‘80 en begin jaren ‘90 vooral op de 60 meter een sprintster van wereldfaam, met Kraaijenhof als haar leidsman. Ze zette in 1986 bij het EK indoor op de 60 meter het wereldrecord op 7,00 seconden. Dat bleef tot 1992 staan. Cooman, inmiddels 58 jaar, behoort nog altijd tot de tien snelste 60-meterloopsters aller tijden. Die zeven seconden gelden nog steeds als Nederlands record (in 2016 geëvenaard door Dafne Schippers).

De lat voor Rosier ligt dus hoog. Maar Kraaijenhof is overtuigd van Rosiers talent, omdat hij een spierbiopsie en dna-test liet uitvoeren. Daaruit bleek haar spiersamenstelling gunstiger voor de sprintnummers dan dat van Cooman, die hij vroeger ook heeft getest. ‘Het is genetisch bepaald. Ik heb het alleen van papa gekregen, niet van mama’, zegt Rosier met een lach.

Nelli Cooman (r) met partner Ronald Rosier en dochter Ronéll Rosier. Beeld Brunopress

Er zijn meer kinderen die in dezelfde sport als hun ouders excelleren. Dat genen een rol spelen is dus wel duidelijk. Sommigen streven hun vader voorbij, zoals Max Verstappen, Mathieu van der Poel en Sven Kramer. Maar dat er meer in het spel is dan erfelijke eigenschappen bewijzen Brecht Kramer en David van der Poel, die noch de prestaties van hun vaders, noch die van hun broers konden overtreffen.

Gelaatstrekken vertonen gelijkenissen

Wie Rosier bij de atletiekbaan naast de boomlange Kraaijenhof ziet wandelen wordt onwillekeurig in de tijd terug geslingerd. De gelaatstrekken van Rosier vertonen gelijkenissen met die van haar moeder. Toch vallen ook verschillen op. Alleen al de lengte van moeder en dochter. Cooman was 1.57 meter, Rosier is dertien centimeter langer. ‘Ronéll is fragiel, rank. Nelli was robuust en sterk’, zegt Kraaijenhof. ‘Haar benen zijn nog steeds gespierd. Dat is echt niet leuk’, vult Rosier aan.

Ook onder de motorkap verschillen de twee. Cooman was extreem explosief. Haar spieren waren voor zo’n 80 procent uit snel spierweefsel opgebouwd, legt Kraaijenhof uit. Bij de gemiddelde mens is de verhouding 50/50. Bij de meeste sprinters is het gehalte snel spierweefsel grofweg 60-70 procent. ‘Maar die 80 procent van Nelli was ook heel snel moe. Na 60 meter was het al op.’

Rosier voldoet beter aan het ideaalbeeld van de sprinter die verder kan dan 60 meter, een afstand die enkel indoor wordt gelopen en geen olympische status heeft. Ze bezit iets minder snelle spieren, maar meer uithoudingsvermogen dan haar moeder. ‘Dat is uitstekend voor de 200 meter’, voorspelt Kraaijenhof die al decennia wetenschappelijke inzichten probeert te vertalen naar topsport. Hij schrijft daar veelvuldig over op zijn blog Helping the best to get better.

Het is niet de eerste keer dat Kraaijenhof het genenpakket van Rosier prijst. Hij deed dat in 2019 in het televisieprogramma Sportlab Sedoc al. Maar het is nog altijd wachten op het bewijs in wedstrijden. Of het nou op de 60 of 200 meter is, van een echte doorbraak van Rosier is nog geen sprake. Afgelopen winter liep ze haar eerste finale op een NK: de 60 meter bij het indoorkampioenschap in Apeldoorn. Ze werd achtste en laatste in die race, in 7,78.

Beste van de wereld

In de buitenlucht richt ze zich voorlopig op de 100 meter, de afstand waarop ze volgende week op het NK in actie zal komen. In Leiden komt ze met 12,06 in de buurt van haar persoonlijk record (12,04). Dat zijn geen wereldtijden. In Nederland alleen waren dit seizoen al zestien vrouwen sneller. En ook haar moeder was in haar gloriedagen een stuk rapper. Coomans persoonlijk record staat bijna een seconde sneller, op 11,08. Toch is Rosiers ambitie er niet minder om. ‘Ik wil de beste van de wereld worden.’

De 22-jarige atlete besteedt haar tijd naast hardlopen ook aan haar studie bewegingswetenschappen en aan een bedrijfje in natuurlijke supplementen. Kraaijenhof: ‘En dan pendelt ze ook nog tussen haar huis in Amsterdam en dat van haar ouders in Zeeland. Het is best moeilijk om alles qua tijd te combineren. En het scheelt of je na twee uur trainen tweeëntwintig uur kunt rusten of dat je nog andere dingen te doen hebt.’

Maar de coach heeft geen haast. Een sprint is in een paar tellen voorbij en dat kan ook het geval zijn met een sprintloopbaan. ‘Je ziet dat als mensen heel snel komen dat ze dan vaak ook heel snel weer uitgeblust zijn.’ Juist daarom is volgens Kraaijenhof de opmars naar de top een zaak van de lange adem. Wie rustig opbouwt en een solide basis legt kan langer mee.

Voorbestemd voor de atletiek was Rosier allerminst. Haar moeder, die in 1995 stopte, keek met gemengde gevoelens terug op haar sportcarrière. Ze had zich in de Nederlandse atletiek niet altijd gewaardeerd gevoeld en veel stress ervaren. Ze sprak met haar dochter af dat ze zich pas na haar 16de met atletiek bezig mocht houden. Tegen die tijd had Rosier haar hart verpand aan hockey.

Toestemming van haar moeder

Pas toen ze na haar eindexamen naar Amsterdam verkaste voor haar studie, kwam het sprinten op haar pad, omdat ze zich ‘voor de grap’ liet testen door Kraaijenhof. ‘Na de uitslag zei Henk: als je hier niets mee doet, ben je gek.’ Ze kreeg toestemming van haar moeder, mits ze haar bachelor zou halen en zolang ze het avontuur maar samen met Kraaijenhof zou aangaan.

Aanvankelijk vond Rosier het niet prettig dat ze op de atletiekbaan telkens als de ‘dochter van’ werd herkend. Tegenwoordig trekt ze zich er niets meer van aan. ‘Het is ook niet zo leuk om als de pupil van Henk Kraaijenhof bekend te staan’, grijnst de coach. ‘Nee, inderdaad. Dan schaam ik me heel erg’, grapt Rosier.

Hoewel ze geen voltijdatleet is, legt ze de laatste tijd wel meer nadruk op haar sport en heeft ze haar masterstudie bewegingswetenschappen een paar maanden op pauze gezet. Ze trok in die periode met Kraaijenhof naar Amerika voor een trainingsstage en ging daar eveneens boksen.

Die sport zal ze in Nederland nog vaker doen. Het kan haar helpen om een mentaliteitsverandering door te maken, denkt ze. Nu is ze te lief, te veel een teamspeler nog in een sport waarin ze egoïstisch moet zijn. Kraaijenhof: ‘Ik hoop dat ze het boksen vertaalt naar de atletiekbaan: rammen, rammen, rammen en niet te veel nadenken.’

Als een jaguar achter prooi aan

‘Er zit een denkhoofd op’, zegt de coach en dat is geen pré op de sprint. ‘Voor sprinten heb je eigenlijk alleen maar domme mensen nodig. Die moeten gewoon doen wat je zegt en verder niets.’ Zijn pupil zegt het wat vriendelijker. ‘Er moet geen tijd zijn om na te denken. Ik moet als een jaguar achter mijn prooi aan. Maar ja, die jaguar moet er nog een beetje uitkomen.’

De komende jaren, op weg naar de Spelen van 2024, zal Rosier zich sterk moeten verbeteren om mee te komen met de Nederlandse en de internationale top. Een deel van de oplossing ligt in krachttraining. ‘Ik denk dat ze in vergelijking met de andere Nederlandse sprinters qua kracht nog de zwakste is’, zegt Kraaijenhof.

Het is een luxe, vindt de trainer. Wie zonder krachttraining al hard kan lopen, kan nog veel verbeteren. ‘Als je een goede techniek hebt en je wordt sterker, dan word je automatisch sneller. Als je slechte techniek hebt en je wordt sterker, dat is net als een auto met een grote motor, maar waarvan de wielen scheef staan, dan ga je nog steeds nergens heen. Staan die wielen goed, dan kun je de kracht opvoeren.’

Als het aan Kraaijenhof ligt zal ze zich de komende tijd langzaamaan op de 200 meter moeten richten. Ook al wijst haar genenpakket op een talent voor die afstand, zelf is ze er nog wat huiverig voor. De eerste 200 meter die ze in 2019 liep kan ze nog navoelen. Rosier: ‘Ik dacht even volle bak te gaan. Door de bocht heen en je bent er. Nou, ik lag erna anderhalf uur met mijn beentjes omhoog, helemaal wit weggetrokken. Daar moet ik nog steeds overheen komen.’