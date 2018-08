Zaterdag start de Vuelta in Málaga: vier redenen om de koers te volgen

Het Sky-team poseert voor een teamfoto in Málaga. Foto EPA

Bijna had Tom Dumoulin in 2015 al zijn eerste grote ronde gewonnen. In de Vuelta leek hij lange tijd op weg naar de eindzege. Hij was toen nog een tijdrijder met veelbelovende klimbenen; een potentiële ronderenner was geboren.

Zie hier de charme van de Ronde van Spanje, die zaterdag in Málaga begint met een tijdrit over 8 kilometer. De laatste grote ronde van het jaar staat garant voor verrassingen en spektakel.

De Vuelta geldt als de minst prestigieuze van de drie grote ronden. De Tour heeft vaak een sterker deelnemersveld. Maar de Vuelta is minder voorspelbaar, ruiger. De Ronde van Spanje is misschien wat minder gepolijst dan de Giro en niet zo charmant. Maar daarom niet minder mooi en daarom vier redenen om de komende drie weken geen moment van de Vuelta te missen.

1. Onvoorspelbaar

Chris Froome, de winnaar van vorig jaar, doet niet mee. Sky lijkt sowieso niet zo sterk als de afgelopen jaren. Michal Kwiatkowski heeft de Tour al in de benen. Van kopman David de la Cruz wordt geen eindzege verwacht. Wordt dit dan een ronde zonder de wurggreep van de oppermachtige Sky-ploeg? Het zal een verademing zijn voor veel renners.

Het is ook maar de vraag hoe goed de voormalige Vuelta-winnaars Alejandro Valverde en Nairo Quintana nog zijn als het peloton straks de bergen intrekt. Veel tijd hebben de Movistar-mannen niet gehad om te herstellen van de Tour de France. Minder dan vier weken geleden was de finish in Parijs.

Er zijn in de geschiedenis maar weinig coureurs geweest die in deze twee grote rondes hun beste vorm hebben gehaald. Jacques Anquetil won de dubbel Tour-Vuelta in 1963, Bernard Hinault in 1978 en Chris Froome vorig jaar. Kruijswijk, vijfde in de Tour, durfde daarom geen uitspraak te doen. ‘Ja, Dumoulin werd twee keer tweede dit jaar, in de Giro en vervolgens de Tour. Maar daar zaten bijna zes weken tussen. Dat is een groot verschil met de vier weken tussen Tour en Vuelta. Het is echt afwachten hoe mijn lichaam reageert.’

2. Laatste kans

Aan de start in Spanje staat een hele rits coureurs met hoge verwachtingen. Voor sommigen kan een bijna mislukt seizoen alsnog slagen met een goed klassement. De Vuelta geldt als een van de laatste kansen. Met revanche als ultieme drijfveer.

Dat geldt bijvoorbeeld voor Richie Porte. Tijdens de Tour leek hij klaar voor de strijd om het geel. Misschien wel meer dan ooit. Maar hij werd zoals vaker door een valpartij vroegtijdig uitgeschakeld. Ook Simon Yates is ongetwijfeld gebrand op een goede uitslag. Hij werd onverslaanbaar geacht in zijn jacht op de eindzege in de Giro d’Italia. Tot de etappe waarin Froome zijn slag sloeg. Yates verloor uiteindelijk zelfs zijn podiumplek.

Voor Thibaut Pinot eindigde de Giro eerder dit jaar in een ambulance. De Fransman was zo diepgegaan in de laatste week, dat hij met uitputtingsverschijnselen opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Hij wil zijn seizoen in Spanje alsnog glans geven met een ritzege.

Tom Dumoulin (R) en Simon Yates (M) ronden de Arc de Triomphe in de omlopen over de Champs-Elysees tijdens de laatste etappe van de Tour de France. Foto ANP

3. Nederlanders voor het klassement

In Spanje hoopt Wilco Kelderman (Sunweb) zijn vierde plek van vorig jaar te overtreffen. Zijn seizoen werd overhoop gegooid door valpartijen. Bij een val in de Tirreno-Adratico begin maart brak hij zijn sleutelbeen. Een gecompliceerde breuk waarbij een zenuw werd beschadigd. Daarover zei hij in een interview met de Volkskrant: ‘Soms werd ik ’s nachts wakker en dacht ik: mijn arm is dood. Dat is eng. Een constante, zeurende pijn. Zenuwpijn. Dat is eigenlijk niet te beschrijven.’

Tijdens het NK viel Kelderman daarna nog een keer, waardoor hij de Tour moest missen. Maar Kelderman is optimistisch. In de aanloop naar de Vuelta gaf hij in interviews aan dat hij goed heeft kunnen trainen. Hij verwacht de komende weken een rol te kunnen spelen. ‘Ik ben op hoogtestage geweest en ik voel me eigenlijk wonderbaarlijk goed de laatste tijd.’

Kruijswijk is ondanks zijn geïmproviseerde voorbereiding, met de Tour in de benen, ook optimistisch. Hij werd in 2017 negende. ‘Dit jaar kom ik in Spanje niet voor de tiende plek.’

Wilco Kelderman hoopt zijn vierde plek van vorig jaar te overtreffen. Foto ANP

4. Nederlanders voor de ritzege

Ging Bauke Mollema nou wel of niet voor het algemeen klassement? Aanvankelijk schreef zijn ploeg Trek: ‘Hij kwam met goede benen uit de Tour en werd tweede in de Clásica San Sebastián. Het hele team van Trek zal in zijn dienst rijden om hem met een goede positie in Madrid af te zetten. We geloven in een eindklassering in de top-5.’

Niet veel later verscheen er een korte tweet van Mollema: ‘Nee, het algemeen klassement is geen doel deze Vuelta.’

Misverstand, zo gaf zijn ploeg later toe. Zijn voorbereiding is toch niet ideaal geweest. Uit de nieuwe persverklaring van Trek: ‘Bauke doet natuurlijk altijd mee voor het algemeen klassement, maar dat is inderdaad niet zijn hoofddoel. De focus zal dus in de eerste plaats liggen op het winnen van een etappe.’

In de vlakke etappes is Danny van Poppel de Nederlandse troef bij Lotto-Jumbo. Hij won in 2015 al eens een etappe in de Ronde van Spanje, die doorgaans mager bezet is als het gaat om sprintersploegen. Met de genen zit het wel goed. Vader Jean-Paul van Poppel is een van de succesvolste Nederlandse sprinters ooit.