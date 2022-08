Zandvoort doet z’n best de Grand Prix nóg beter te laten verlopen dan die van vorig jaar

De traditionele badgast moet even plaatsmaken voor het Formule 1 evenement, dat een weekend de baas is. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het circuit van Zandvoort oogde woensdag enigszins als een bouwplaats. Werklui legden de laatste hand aan de teamgebouwen, die drie dagen eerder nog in België op het circuit van Spa-Francorchamps stonden. Op het asfalt zelf stonden vrachtwagens, afgewisseld met vrachtcontainers, klaar om in sneltreinvaart uitgepakt te worden.

Ze worden zondag na de race weer net zo snel ingepakt. Een paar dagen later wacht dan namelijk alweer de volgende Formule 1-race in het Italiaanse Monza. Toch is de tweede Dutch Grand Prix, zoals de Formule 1-race in Zandvoort op de vele billboards in de badplaats wordt aangekondigd, komend weekeinde allesbehalve een tussendoortje.

Althans: zo verkondigde Formule 1-baas Stefano Domenicali het woensdag in een persconferentie op het circuit, georganiseerd door titelsponsor Heineken. De vlotte Italiaan verontschuldigt zich als hij, stijlvol gekleed in een lichtblauwe blouse, het podium opstapt. Hij schuift iets later aan dan gepland. ‘En ik heb een hekel aan te laat komen.’

Daarna begint hij een enthousiaste lofzang aan het adres van de race die liefst drie decennia ontbrak op de F1-kalender, maar vorig jaar in één klap een voorbeeld voor alle anderen werd. ‘De energie was hier echt geweldig. Met tweederde van de stoelen gevuld, voelde het al als uitverkocht. Dus ik ben benieuwd hoe het dit jaar zal zijn’, zei Domenicali, doelend op de coronaregels die vorig jaar nog golden.

Inspanningen van de organisatie

Het circuit mocht daardoor niet zijn volledige capaciteit benutten. Die beperkingen zijn er dit jaar niet, waardoor er ruimte is voor zo’n 110.000 bezoekers per dag. Verder was hij onder de indruk van het vermaak naast de baan, de sfeer, het aangepaste circuit en de inspanningen van de organisatie om de GP zo duurzaam mogelijk te organiseren.

Niet voor niets zijn komend weekeinde delegaties van de races in Miami en Las Vegas te gast in Zandvoort. De Amerikaanse liefhebbers van spektakel willen graag met eigen ogen zien wat Zandvoort goed doet.

De vraag is wel: kan de editie van vorig jaar überhaupt overtroffen worden? Rimpelloos brachten treinen in 2021 bijvoorbeeld 10.000 mensen per uur naar de badplaats. Hoe zal dat gaan met ruim 30.000 bezoekers per dag meer? Verder werd de GP van vorig jaar geholpen door drie dagen stralend strandweer en kreeg het als kers op de taart Max Verstappen als winnaar.

Nu al beter

Sportief directeur Jan Lammers deed woensdag zijn best om te benadrukken dat het allemaal nog beter is geworden. Zo zei hij dat het aantal podiums is uitgebreid van een naar vijf, om nog meer entertainment te bieden. Verder is volgens Lammers de tweede Nederlandse GP eigenlijk nu al beter, omdat thuisfavoriet Verstappen inmiddels de regerend kampioen is.

‘Dus als Max wint, hebben we een mooie film met een happy end. En anders hebben we alsnog een mooie film, maar dan met een wat triester einde.’

Zo was het woensdag, aan de vooravond van de Nederlandse GP, vooral een goednieuwsshow in Zandvoort. Dat veranderde even toen F1-baas Domenicali werd gevraagd naar de infrastructuur rond het circuit. ‘Wil je een eerlijk antwoord?’, zei hij. ‘Dat kan beter. Dit is een prachtige plek met veel historie en er is heel hard gewerkt, maar het is klein en we moeten met z’n allen hard blijven werken om te verbeteren wat beter kan. Vooral voor de fans.’

Het was een opmerking die Domenicali niet zomaar maakte. De 57-jarige Italiaan, die sinds vorig jaar de Formule 1 runt, weet als bankierszoon en oud-teambaas van Ferrari (tussen 2008 en 2014) precies hoe hij moet onderhandelen en hoe zwaar zijn woorden wegen als hoogste baas in de koningsklasse. Daar komt bij dat het contract met Zandvoort loopt tot en met 2023, waarbij Zandvoort zelf de mogelijkheid heeft die deal met nog eens twee jaar te verlengen.

Speldenprik

De woorden van Domenicali waren een mogelijk eerste speldenprik richting de organisatie in Zandvoort, om te benadrukken dat niemand zijn plek op de F1-kalender zeker is. ‘Het is mijn taak het positieve momentum rond de Formule 1 vast te houden. Dan kun je niet achterover leunen en verwachten dat het zo blijft. Alles verandert zo snel, dus je moet altijd een plan hebben’, zei hij over zijn rol.

Sportief directeur Jan Lammers schrok niet van de uitspraken van Domenicali, zei hij desgevraagd. ‘Sterker: ik ben erg benieuwd waar hij denkt dat het beter kan. Een badplaats is per saldo een doodlopende straat. Zie dat maar eens te verbeteren. Ik hoop dat hij een goed punt heeft, want wij hebben het niet beter kunnen bedenken’, benadrukt Lammers.

‘Vorig jaar was er alom, over de hele wereld, bewondering. Dit jaar hebben we getracht het te verbeteren. Dus als hij nog een beter verbeterpunt heeft: bring it on. Dat is alleen maar goed.’