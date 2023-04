Zalige solo van Leão helpt AC Milan naar halve finale Champions League

AC Milans Rafael Leão met de assist op Olivier Giroud voor de 0-1 tegen Napoli. Beeld AFP

Milan speelde gelijk bij Napoli: 1-1. Dat was genoeg na de 1-0 thuis. Milan, in de Italiaanse competitie 22 punten achter de toekomstige kampioen Napoli, wist de tegenstander uit Zuid-Italië de laatste tijd uitstekend te bespelen. Onlangs gewonnen in de Serie A, met 4-0, in Napels nog wel. En dus een zege in de kwartfinale van de Champions League, 1-0 vorige week en 1-1 in Napels. De Europese topcompetitie is zeven keer gewonnen door AC Milan, al heette het toernooi tot 1992 Europa Cup I.

Napoli, smaakmaker van dit seizoen, viel gepassioneerd aan, globaal gezegd. AC Milan hield tegen, en deed dat met klasse en concentratie, zonder al te vaak in grote problemen te geraken. En over het algemeen was Napoli machteloos, ook de na een blessure teruggekeerde, razendsnelle spits Victor Osimhen, die pas in blessuretijd 1-1 maakte. Zelfs een strafschop in de slotfase, genomen door Kvaratskhelia, leverde geen doelpunt op. De Franse topkeeper Mike Maignan stopte de strafschop fabuleus. Hij geldt als specialist.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Napoli is de absolute topvorm van razendsnel combinatiespel op de helft van de tegenstander van een paar maanden geleden een beetje kwijt. Dat zal geen gevolgen hebben voor de competitie, want daarvoor is de voorsprong te groot. Maar Napoli had ook gedacht voor het eerst in zijn clubgeschiedenis serieus mee te dingen naar de eindzege in het belangrijkste Europese toernooi. Het elftal van trainer Luciano Spalletti moet die eer toch laten aan de traditionele rivalen uit Noord-Italië.

Sublieme passeerbewegingen

In het stadion van Napels, genoemd naar een van de grootste dribbelaars aller tijden, Diego Armando Maradona, begon Leão zijn driftige loop vol kracht met de bal ongeveer halverwege de eigen speelhelft, na balverlies van Ndombele. Natuurlijk, het zat hem onderweg naar de andere kant van het speelveld niet tegen, want Ndombele bleek nauwelijks bereid zijn fout goed te maken en ook Di Lorenzo en Rrahmani boden weinig weerstand bij zijn opmars. Vermoedelijk dachten ze: het zal wel loslopen.

Hetgeen bleek, maar dan op andere wijze dan gedacht. De Portugees, ook vorige week al in vorm, legde de bal breed op de Fransman Giroud, die eenvoudig scoorde. Leão overvleugelde daarmee de dribbelaar aan de andere kant, Kvaratskhelia, die uitstekend werd geschaduwd door Calabria, nochtans vleugjes van zijn topklasse liet zien met sublieme passeerbewegingen, maar het ontbrak bij hem aan efficiëntie, tot de strafschop toe. Leão verdiende ook nog een strafschop, na een domme overtreding van Mario Rui (Giroud miste van elf meter) en beging zelf ook een overtreding binnen het strafschopgebied, op de net ingevallen Lozano. Scheidsrechter Marciniak vond het ook na ruggespraak met de VAR geen strafschop. Dat was best vreemd.

Napoli, zonder de geschorsten Kim en Anguissa, verloor onderweg ook Mario Rui en Politano met een blessure, en kan zich richten op het behalen van de eerste titel sinds 1990. AC Milan neemt het vermoedelijk op tegen Inter, dat woensdag in Milaan de voorsprong van 2-0 op Benfica verdedigt. De kans is dus groot dat een club uit Milaan de finale bereikt in Istanbul.