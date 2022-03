Zahavi smoort voor even de spitsdiscussie bij PSV

Ritsu Doan scoort op aangeven van de achter hem lopende Eran Zahavi. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Halverwege het seizoen dook in het Eindhovens Dagblad een opvallende statistiek op. Bij PSV ontbrak het aan een echte doelpuntenmaker, dus haalde de regionale krant de Nii Lamptey-index erbij: de Ghanese aanvaller werd in het seizoen 1993-1994 topscorer van PSV met tien doelpunten. Een laagterecord.

De kans dat de naam van Lamptey uit de Eindhovense geschiedenisboeken verdwijnt, wordt met de week kleiner nu Eran Zahavi aan de lopende band begint te scoren. De Israëlische spits maakte zondagmiddag één doelpunt in het gewonnen duel met Fortuna Sittard. Het was alweer zijn derde doelpunt in de laatste drie competitiewedstrijden. Samen met Cody Gakpo is hij met acht doelpunten topscorer van PSV.

Kort voor rust veranderde de handen van Zahavi weer in schietende pistolen, het vaste ritueel om zijn doelpunten te vieren. De 34-jarige spits kopte al vallend van dichtbij uit een scherpe voorzet van Mauro Junior de bal achter Fortuna-doelman Yanick van Osch en zette PSV op een 3-0-voorsprong. ‘Zahavi scoort en werkt hard voor het team’, zei trainer Roger Schmidt. ‘Hij is on fire.’

Symbool voor PSV

In die zin staat Zahavi, die in de laatste zes wedstrijden (alle competities) zeven doelpunten maakte, symbool voor het PSV van de afgelopen weken. De ploeg die dit seizoen al meerdere keren was afgeschreven, komt aardig op stoom nu de beslissende fase van het seizoen nadert. PSV strijdt nog op drie fronten: de competitie, Conference League en beker. Schmidt: ‘We willen voor alle prijzen gaan.’

Zo moeizaam als PSV zijn wedstrijden eerder dit seizoen soms over de streep trok, zo eenvoudig laat de ploeg het er de laatste weken uitzien. ‘We zijn nu in staat de wedstrijden te domineren en het ritme te bepalen. We hebben het dit blok fantastisch gedaan’, refereerde Schmidt aan de interlandperiode die de competitie de komende twee weken stillegt. ‘Maar ik heb mijn spelers ook gezegd dat het alleen nog maar de warming-up was voor de belangrijkste periode die nog komen gaat.’

PSV kan een veel scorende spits richting de apotheose van het seizoen goed gebruiken: Schmidt worstelde de laatste maanden door blessures en uit vorm zijnde spelers met de positie in de punt van de aanval. Onder meer Gakpo, Romero, Vinicius en Götze mochten het proberen, toen Zahavi het niet had of gekwetst aan de kant stond. Niet één speler ontpopte zich tot de spits die het ene naar het andere doelpunt maakte.

Collectief

Daarentegen moest PSV het hebben van het collectief. Liefst 19 spelers scoorden dit seizoen. Geen enkele andere ploeg in de eredivisie heeft zoveel verschillende spelers die een doelpunt maakten (Ajax ook 19). PSV scoorde na Ajax (80) de meeste doelpunten dit seizoen (68). Schmidt: ‘Wij hebben iedereen nodig en kunnen altijd rekenen op onze wisselspelers. Kijk alleen al naar hoe vaak zij de afgelopen weken hebben gescoord.’

Met zijn doelpunten in de competitie en Conference League tegen FC Kopenhagen heeft Zahavi de discussie over de spitspositie voor even gesmoord in Eindhoven. De aanvaller die anderhalf jaar geleden als goaltjesdief vanuit China naar Nederland kwam, maar zijn vooruitgesnelde roem in Eindhoven tot nu toe niet helemaal heeft kunnen waarmaken, is plots de aanvalsleider op wie de ogen zijn gericht.

‘Zahavi is rond de winterstop twee maanden geblesseerd geweest en had daarna tijd nodig om in vorm te raken’, aldus Schmidt. ‘Hij profiteert nu van de flow waarin we als team zitten. We voetballen goed en er zit veel beweging en creativiteit in de ploeg als we aanvallen. Daarnaast raken spelers steeds meer gewend aan elkaar.’

Vroeg gescoord

Groot was het niveauverschil tussen PSV en Fortuna. De fris ogende thuisploeg liet de bal makkelijk rondgaan en had geen enkele moeite met de degradatiekandidaat uit Sittard. Linksback Philipp Max zette PSV al na tien minuten op voorsprong door attent te reageren op een bal die doelman Van Osch niet klem kon pakken. Schmidt: ‘We hebben het onszelf makkelijk gemaakt door vroeg te scoren.’

Ritsu Doan zette PSV op aangeven van Zahavi op 2-0, waarna de spits voor rust zelf ook nog zijn doelpunt meepikte. PSV wist toen al dat het gat met koploper Ajax, dat eerder op de dag nipt van Feyenoord won, weer verkleind zou worden tot twee punten. In de tweede helft maakten ook de ingevallen Bruma en Vinicius nog een doelpunt.

Overigens deelt Nii Lamptey de twijfelachtige eer van minst scorende topscorer van PSV met Arthur Numan (1993-1994) en Gaston Pereiro (2016-2017). Ook zij waren in dat seizoen de meeste scorende PSV’er met tien doelpunten. Zahavi heeft nog zeven competitiewedstrijden om niet op die manier in de recordboeken terecht te komen en, belangrijker nog, PSV met zijn doelpunten aan prijzen te helpen.