Zahavi is een begenadigde doelpuntenmaker, al lukt het tegen Fortuna niet

Eran Zahavi tikt de bal door in het duel met Fortuna Sittard. Beeld Jiri Buller / de Volkskrant

De nieuwe PSV-spits Eran Zahavi heeft een ongekend cv als doelpuntenmaker, maar bij zijn eerste optreden in de eredivisie kan hij zijn reputatie niet waarmaken. De 33-jarige spits uit Israël komt tegen Fortuna Sittard (2-0) niet tot scoren en wordt na 62 minuten gewisseld voor de 18-jarige Noni Madueke, die het tweede doelpunt voor zijn ploeg maakte.

Door zijn vroegtijdige wissel blijft nog even onduidelijk of Zahavi het in zich heeft om een trendbreuk te bewerkstelligen: buitenlandse goalgetters zijn zeldzaam geworden in de eredivisie. Bij zijn debuut in de Europa League, donderdag, schoot hij wel raak.

Eerdere wedstrijdbeelden van Zahavi doen vermoeden dat hij een hit kan worden op de Nederlandse velden. Hoewel hij het zeker niet moet hebben van overweldigende fysieke kracht, snelheid, passeerbewegingen of een gouden balbehandeling, is Zahavi met zijn uitgekiende loopacties en een goed schot telkens de juiste man op de juiste plek in het strafschopgebied.

Peter Bosz, in 2015/16 een half jaar de trainer van Zahavi bij Maccabi Tel Aviv, is tegenover Voetbal International dan ook duidelijk over zijn voormalige aanvaller: ‘Als hij bij PSV alle wedstrijden speelt, verwacht ik dat hij er minimaal 25 maakt.’

Sinds 2013 staat er geen maat op de doelpuntendrift van Zahavi. Bij Maccabi Tel Aviv wordt hij drie seizoenen op rij topscorer van Israël, met een totaal van 92 goals in 104 competitieduels. Het aanhoudende scoren van Zahavi leidt in 2016 tot een overstap naar de lucratieve Chinese competitie. In de Super League, tussen de peperdure Braziliaanse en Argentijnse profs, herhaalt hij bij Guangzhou R&F zijn kunstje: met 91 goals in 108 duels (waaronder twee topscorerstitels) geldt hij ruim vier jaar lang als een van de beste buitenlandse spelers in China.

PSV’er Zahavi komt te laat. Beeld Jiri Buller / de Volkskrant

Zahavi als topscorer zou een verrassing zijn, ondanks zijn imposante cv als doelpuntenmaker en de mooie woorden van een toptrainer. Want door de financiële verschuivingen in het topvoetbal lijkt de eredivisie al geruime tijd geen eindbestemming meer voor de echte goalgetters. De tijd dat er zich jaarlijks vanuit het buitenland een scorende aanvaller aandient als Luis Suárez, Bryan Ruiz, Graziano Pellè of Wilfried Bony, is voorbij.

In de afgelopen zes seizoenen kwamen er acht spelers tot minstens twintig goals in één seizoen: Luuk de Jong (drie keer), Dusan Tadic, Alireza Jahanbakhsh, Nicolai Jörgensen, Ricky van Wolfswinkel, Vincent Janssen, Arek Milik en Memphis Depay.

Slechts twee van deze acht goalgetters, Milik en Jörgensen, zijn directe aanwinsten geweest vanuit het buitenland. Tadic (Groningen, Twente) en Alireza (NEC) hadden al vele jaren eredivisie-ervaring achter de rug bij andere clubs, voordat zij topscorers bij Ajax en AZ werden en de andere vier topschutters komen van eigen bodem.

Dat gebrek aan topschutters van buitenaf is niet te wijten aan een gebrek aan pogingen. Naast succesnummers Milik en Jörgensen haalt elk van de clubs uit de topvier nog twee spitsen uit het buitenland in de periode tussen 2014 en 2020: Matteo Cassierra, Yaya Sanogo (Ajax), Robert Bozeník, Colin Kazim-Richards (Feyenoord), Fred Friday, Ondrej Mihalik (AZ), Kostas Mitroglou en Maxi Romero (PSV) blijken allemaal niet het nieuwe doelpuntenkanon op de Nederlandse velden.

Als Zahavi er wél in slaagt aan de lopende band te scoren, rekent hij niet alleen met deze eredivisietrend af. Ook staat er enige persoonlijke revanche op het spel. Zijn enige uitstapje naar de Europese velden, bij Palermo in 2011, liep niet goed af (2 goals in 23 duels). In Eindhoven is het dus hopen op de Zahavi uit zijn tijd in China en Israël.