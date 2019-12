Zachtaardige topscorer Cyriel Dessers is op zijn gemak in het gemoedelijke Almelo

Eredivisie-topscorer en Heracles-spits Cyriel Dressers stuit op FC Utrecht-doelman Maarten Paes. Beeld BSR Agency

Op de voorpagina van Frens, het clubblad van Heracles, prijkt de brede glimlach van Cyriel Dessers. En als de stadionspeaker voor de wedstrijd zijn naam opleest, daalt gejuich neer vanaf de tribunes. Het is duidelijk: als (mede)topscorer van de eredivisie met elf doelpunten eist de spits alle aandacht op in Almelo.

Toch staat hij er zondagavond na het duel tegen zijn oude werkgever FC Utrecht beteuterd bij. Heracles komt in de eerste helft nog op voorsprong, maar ziet de bezoekers de wedstrijd na rust naar zich toetrekken (1-3). Dessers weet niet te scoren. De brede glimlach van de 25-jarige Belg met een Nigeriaanse moeder is veranderd in een chagrijnige grimas op het gezicht.

‘Ik had zo erg uitgekeken naar deze wedstrijd. Ik wilde zo graag’, zegt hij na het duel tussen de directe concurrenten. Door de overwinning stijgt Utrecht naar de vijfde plek. Dessers zakt met Heracles naar plek negen. ‘Als we serieus willen meedoen in de subtop, moeten we dit soort wedstrijden winnen.’

Terwijl hij in de catacomben van het stadion teleurgesteld zijn verhaal doet, kloppen zijn uitgelaten oud-teamgenoten van Utrecht hem bemoedigend op de schouder. Dessers was deze zomer onderdeel van een opmerkelijke transferdeal. Utrecht kocht spits Adrián Dalmau van Heracles. Een dag later bewandelde Dessers de omgekeerde weg. In de hoop meer speelminuten te krijgen en meer doelpunten te maken.

Dat was voor zijn gevoel onvoldoende gelukt in Utrecht. De 1.85 meter lange spits voelde nooit het volledige vertrouwen in Stadion Galgenwaard. In twee seizoenen pikte hij 12 doelpunten mee. Onomstreden was hij nooit. Het knaagde aan zijn zelfvertrouwen. Dessers zat niet op zijn plek bij de volkse en vaak hectische club.

Het contrast met de gemoedelijkheid in Almelo is groot. Gevoelsmatig past Heracles beter bij het zachtaardige karakter van de spits. Al heeft het volgens hem vooral met vertrouwen te maken. ‘Hier speel ik elke wedstrijd, ook al gaat het een keer minder. Daardoor kom je in een bepaald ritme. Ik zeg altijd tegen de trainer: laat mij staan, dan zal ik vroeg of laat leveren.’

Dat deed hij dit seizoen al elf keer. Onder meer in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax. Zonder erbij na te denken. ‘Als je als spits lekker in je vel zit, doe je veel op de automatische piloot zodra je voor de goal komt. Dat is volgens mij het geheim van elke spits: je moet niet te veel nadenken. Dat gaat makkelijker als je goed in je vel zit.’

Dat Dessers – samen met Donyell Malen (PSV), Steven Berghuis (Feyenoord) en Myron Boadu (AZ) – de topscorerslijst aanvoert, mag opmerkelijk worden genoemd. Lange tijd zag het er niet eens naar uit dat hij profvoetballer zou worden. Dessers studeerde rechten in Leuven en genoot van het studentenleven. Daarnaast voetbalde hij op het vierde niveau in België.

Orestis Kiomourtzoglou van Heracles en Bart Ramselaar van FC Utrecht. Beeld BSR Agency

Tot Lokeren bij hem aanklopte en hij op zijn negentiende zijn eerste profcontract tekende. Via de Belgische eersteklasser kwam hij bij NAC in de eerste divisie terecht. Met 22 doelpunten trok hij in zijn eerste seizoen in Nederland meteen de aandacht van een trits clubs uit de eredivisie. Dessers koos voor het ambitieuze Utrecht.

Bij NAC werkte hij in het seizoen van zijn definitieve doorbraak samen met Tim Gilissen. De huidig technisch manager van Heracles moest meteen aan de spits denken toen de club afgelopen zomer met Peterson, Dalmau en Kuwas zijn complete voorhoede kwijtraakte. ‘Wij wilden hem niet alleen hebben vanwege zijn neusje voor de goal, maar ook vanwege zijn persoonlijk’, zegt Gilissen voor de wedstrijd tegen Utrecht.

‘We waren in de as van ons team op zoek naar spelers die zowel binnen als buiten het veld als kapstok konden fungeren. Jongens die communicatief vaardig zijn, verbinden en hun rol in de kleedkamer pakken. Ik wist dat Cyriel dat in zich had en goed zou gedijen in een omgeving waar misschien iets minder concurrentie is.’

Tegen Utrecht is hij in de eerste helft een aantal keer dichtbij de openingstreffer. Eerst wordt zijn inzet door een verdediger net voor de doellijn weggewerkt. Niet veel later heeft doelman Maarten Paes alle moeite met zijn harde afstandsschot. Na rust is hij, net als heel Heracles, veel minder gevaarlijk. ‘Ik kwam op een eiland te staan.’

Omdat ook PSV’er Malen geen doelpunt maakt tegen Feyenoord, blijft Dessers gedeeld topscorer. Nog voor Ajax-aanvaller Quincy Promes. ‘Het is mooi dat ik tussen al die oranje-internationals sta die tientallen miljoenen waard zijn. Ik probeer mijn karretje zo lang mogelijk aan te haken.’

Toch overheerst zondagavond de teleurstelling. Door de deceptie tegen zijn oude club is het goede gevoel van de voorbije weken voor even verdreven. In de laatste minuten doet hij zijn stinkende best zijn ploeg, die dan al lang als los zand uit elkaar is gevallen, nog een keer naar voor te schreeuwen. Zonder resultaat. ‘Ik wilde heel graag. Had iedereen vandaag maar zo graag gewild als ik’, lacht hij als een boer met kiespijn.