Zaakwaarnemers willen voetbal-topoverleg met alle betrokken partijen

Rob Jansen (53) voorzitter van de vereniging voor zaakwaarnemers Pro Agent. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Jansen, voorzitter van de vereniging voor zaakwaarnemers Pro Agent, wil de spelersvakbonden VVCS en ProProf, alsmede de in de FBO verzamelde clubs aan tafel voor telefonisch overleg. ‘We willen collectief iets doen.’ Clubs, en dus ook hun spelers, hebben het sportief, financieel en mentaal moeilijk, nu de competities zijn afgebroken en niemand weet hoe lang voetbal zonder of met aanzienlijk minder publiek zal plaatsvinden. Jansen heeft Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB, gevraagd als voorzitter op te treden in het overleg van belangengroepen.

Gudde op zijn beurt stuurde woensdag een brief naar de clubs, met uitleg over de beslissing van afgelopen vrijdag om de competities in eredivisie en eerste divisie als beëindigd te beschouwen. Dat gebeurde na het besluit van het kabinet om alle evenementen tot 1 september te verbieden.

Binnen het voetbal bestaat onenigheid over het optreden van de KNVB, vooral bij de clubs die zich benadeeld voelen. Geen kampioen, geen bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht, maar ook geen promovendi en degradanten. Vooral de kandidaten voor promotie Cambuur en De Graafschap zijn boos, alsmede FC Utrecht, dat Europees voetbal had kunnen halen.

De KNVB legt uit dat bij het aanwijzen van de Europese plaatsen de richtlijn van de Uefa is gehanteerd, waardoor FC Utrecht buiten de tickets viel, ondanks twee kansen op kwalificatie. De KNVB schoof bekerfinalist Feyenoord naar de directe kwalificatie van de Europa League, omdat Feyenoord in de eredivisie hoger staat dan beoogd tegenstander in de finale FC Utrecht, dat bovendien bij winst in de achterstallige competitiewedstrijd tegen Ajax rivaal Willem II had kunnen passeren.

In de toelichting schrijft de KNVB dat zelfs na schrapping van alle wedstrijden in speelronde 22, waarin FC Utrecht – Ajax werd afgelast door de storm, Willem II boven FC Utrecht blijft staan. De Tilburgers verloren in dat weekeinde kansloos bij PSV. De KNVB merkt op dat de Uefa nog goedkeuring moet verlenen aan de voor de Europese toernooien aangewezen clubs: Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en Willem II.

De Uefa heeft geen richtlijnen voor promotie en degradatie bij een afgebroken competitie. De KNVB peilde de mening van de partijen. Het ging om 36 stemmen, van 34 clubs,plus trainers- en spelersraad. Van de 34 stemmen waren 16 voorstander van promotie en degradatie, 9 waren tegenstander, 9 maakten geen keuze of wilden geen keuze maken. Uit de brief: ‘Het bestuur betaald voetbal is van mening dat uit deze peiling niet een duidelijke meerderheid blijkt voor de keuze van een bepaald besluit.’

De KNVB vond promotie en degradatie niet opportuun als ploegen niet twee keer tegen elkaar hebben gespeeld. De bond toont begrip voor de ‘emotie en teleurstelling’, en zegt naar eer en geweten te hebben gehandeld. Cambuur, De Graafschap en FC Utrecht laten het besluit juridisch toetsen.