Zaakwaarnemer Mariel Duayhe: ‘Vrouwen kunnen dit ook, dat heb ik wel bewezen’

Mariel Duayhe, zaakwaarnemer in het voetbal.

Ze is benaderd voor een boek, flapt ze eruit. Mariel Duayhe slaat een hand voor haar mond. ‘Oh shit.’ Moest ze dat verklappen? Schouders omhoog. Nou ja, vooruit, waarom niet.

Bijna dertien jaar werkt de Mexicaanse Duayhe (34) als zaakwaarnemer van profvoetballers, met vallen en opstaan klom ze op. Nadat ze de populaire Mexicaanse internationals Érick Gutierrez en Santiago Giménez naar respectievelijk PSV en Feyenoord hielp transfereren, is ze een bekend persoon geworden in Mexico. In het voetbalverzotte land met bijna 130 miljoen inwoners is ze de enige vrouwelijke zaakwaarnemer. Ook in Europa zijn er nog nauwelijks vrouwelijke zaakwaarnemers actief in het mannenvoetbal.

‘Ik begon onder het nulpunt’, vertelt de 1 meter 60 metende Duayhe in een hotel in Ridderkerk. ‘Mexico is op veel plekken nog steeds vrij conservatief. De voetbalwereld is daar, en op de meeste plekken in de wereld trouwens, een soort bubbel van oud-spelers, -trainers en bestuurders, allemaal mannen. Een vrouw daartussen is absurd.’

Ze groeide op in Mexico-Stad, wilde dolgraag profvoetballer worden, maar voor vrouwen was dat niet mogelijk. ‘Op mijn 16de werd ik gebeld voor het nationale team, mijn familie liet me niet gaan. Ze zeiden: je mist te veel school en het is alleen hobby. Ik baalde ervan, mijn kans was voorbij.’

Ze studeerde marketing en volgde onderhandelingscursussen, maar het meeste leerde ze van voetballen. ‘Van geblesseerd zijn, van belangrijke goals maken, van op de bank zitten, van verliezen, van mijn ploeggenoten en trainers. Ik werd aanvoerder van mijn schoolteam, moest de leiding nemen, voor mezelf en anderen opkomen. Je moet het voorbeeld zijn, daaraan dank ik mijn werkethiek, discipline, maar ook mijn empathisch en incasseringsvermogen.’

Met grote ogen: ‘Mijn eerste wedstrijd verloor ik met 13-0. We kwamen nooit verder met mijn schoolteam. Ik huilde soms de hele busrit terug, vier uur lang, maar werd harder. Ik wilde mijn leven geven voor deze sport, ik keek alle wedstrijden, kende zelfs aanvallers van kleine Turkse clubs. Ik was geobsedeerd.’

Een vriend vertelde op school dat ze stage kon lopen bij een agentschap dat spelers begeleidt. ‘Het betaalde haast niets, ook niet toen ik in dienst kwam. Maar ik was zo toch dichtbij de sport. Ik werkte na school van vier tot tien uur. De eerste drie jaar was het vooral koffie halen en spelers van jeugdteams bekijken.’

Bij een ander agentschap begon ze daadwerkelijk spelers te rekruteren. ‘Mijn voordeel was dat ik jong was en dat ik eruitzie als een vriendelijk persoon die niet direct je portemonnee zal stelen, terwijl dat imago toch kleeft aan dit beroep. Ik begrijp spelers als ze een tegenslag hadden, of als ze een belangrijk doelpunt maken. Toch hoorde ik vaak: wie houd je voor de gek dat jij dit werk als jonge vrouw wilt doen? Op kantoor werd ik telkens op mijn plek gezet, ik moest me niet te comfortabel voelen. ‘Mariel, haal jij maar koffie, vrouwen zijn daar goed in.’ In die tijd had ik niet eens in de gaten dat het vrouwonvriendelijk, seksistisch is.’

Ze mocht niet mee naar een zogeheten spelersdraft in Cancún waar in korte tijd spelers van club veranderden. ‘Mijn baas zei: ‘het is een mannenmaatschappij, misschien worden ze dronken en gaan ze achter je aan. Ik kan niet op je letten, ik moet werken’. Ik zei: ‘ik ben 24, ik kan mezelf beschermen. Ik verdien het daar te zijn, ik begeleid die spelers’.’

Toen ze haar Fifa-licentie haalde bij de Mexicaanse bond, noodzakelijk om officieel spelers te mogen begeleiden, belde een andere zaakwaarnemer naar de bond om zijn beklag hierover te doen.

Inmiddels werkt ze bij een groot kantoor, Cantera Latina, waar ze opklom tot partner, ze begeleidt een paar van de beste Mexicaanse spelers. Haar geheim? ‘Ik geef echt oprecht om de mensen met wie ik werk. Ik jaag ze niet op. Ik blijf altijd eerlijk, altijd. Ik zeg tegen ze: bij mij krijg je de waarheid. Ik steun je, maar als je ‘shit’ bezig bent, vertel ik je dat ook.’

Duayhe over PSV-speler Érick Gutiérrez: ‘Met Guti is alles begonnen. Ik leerde hem kennen toen hij 16 was. Hij speelde bij Pachuca, maar was te klein en moest bijna weg. We hebben veel gepraat. Hij brak alsnog door. Toen ik van kantoor wisselde, zei hij: ‘ik ga met je mee. Jij bent er altijd voor me geweest’. Dat was voor mijn carrière heel belangrijk. Hij begon goed bij PSV, daarna keken trainers niet naar hem om. Knap dat hij toch mentaal sterk is gebleven en zijn plek heeft heroverd.’

Alsnog stuitte ze vaak op twijfels. ‘95 procent van de Mexicaanse profs komt uit arme families waarvan zij de grote hoop zijn. Dat is een grote verantwoordelijkheid. En die moet je dan leggen in de handen van een jonge vrouw, die zelf geen achtergrond als profspeler heeft en die tot voor kort geen grote deals sloot. Dus ik snap de twijfels. Ik heb heel hard moeten werken, ben naar onvoorstelbaar veel wedstrijden geweest, heb ongelooflijk veel koffie gedronken met spelers.

‘Het hielp dat ik een kantoor achter me had. Als zelfstandige was het nog moeilijker geweest. Ik moet alle mensen die me een kans hebben gegeven bedanken, zelfs degenen die me jarenlang slecht behandelden. Zelfs de baas die me vroeg de kamer te verlaten omdat een clubbestuurder geen vrouw aan de onderhandelingstafel wilde. Nu ik grote deals heb gesloten, krijg ik wat meer respect. Maar ik moet me blijven bewijzen.’

Continu worden de spelers die ze begeleidt, benaderd door andere agenten. ‘Dat hoort bij het vak. Ze hebben niets om me mee te raken, ik doe niets verkeerd, ik werk keihard en ben eerlijk. Ze kunnen het er alleen op gooien dat ik een vrouw ben, en dat ik lesbisch ben.’

Haar seksuele voorkeur is pas recentelijk naar buiten gekomen door haar relatie met Saskia Niño de Rivero, een bekende Mexicaanse activist die opkomt voor gevangenen. In progressieve Mexicaanse media staan uitgebreide interviews met het stel. Recentelijk zijn ze verloofd in de Johan Cruijff Arena vlak voor de strijd om de Johan Cruijff-schaal tussen Ajax en PSV waar Niño de Rivera plots opdook met een ring. Duayhe glunderend: ‘Het is een ongelooflijke zomer voor me, met ook nog de overgang van Giménez naar Feyenoord en de contractverlenging van Gutiérrez bij PSV.’

Dat ze lesbisch is heeft haar op een bepaalde manier geholpen in haar werk, denkt ze. ‘De spelers zitten niet achter me aan, de spelersvrouwen worden niet jaloers, want ik heb geen vrouwelijke trekjes. Ik weet niet zeker of het me gelukt was om zover te komen als ik hetero was. Toch zijn er altijd mannen die je proberen te intimideren, je arm aanraken en bepaalde opmerkingen maken. Ik vroeg een keer aan een clubbestuurder waar hij naar zocht en kreeg een foto van een naakte vrouw. Ik heb hem nooit meer willen spreken, maar ik moet dan om die man heen werken, want je hebt die clubs nog steeds nodig.’

Ze neemt een slok water. Lacht. ‘Het lijkt wel of ik je alleen de slechte dingen vertel, er zijn zat geweldige mensen die me enorm geholpen hebben.’

Ze is een pionier. Er zijn nog altijd extreem weinig vrouwelijke zaakwaarnemers in het mannenvoetbal, helemaal in de top. Alleen bij One, het kantoor van wijlen Mino Raiola, vervult de Braziliaanse Rafaela Pimenta een hoofdrol. Duayhe schamper: ‘Veel mensen zeggen: ha, kijk naar de progressie van vrouwen in voetbal. Ik zeg: ja, we zijn vooruitgegaan, maar eigenlijk alleen in vrouwenvoetbal. Daar zie je meer vrouwelijke zaakwaarnemers. We groeien pas als vrouwen in het mannenvoetbal belangrijkere rollen krijgen.’

Dat zou ook goed zijn voor de spelers, meent ze. ‘Als ik voor mezelf spreek, denk ik dat het mijn kracht is een warme band op te bouwen, ik wil een diepere connectie aangaan. Zodat ze ook over hun angsten en onzekerheden met je praten. Die jongens staan onder zóveel druk. Ik wil er voor ze zijn, juist als het slecht gaat. Gutiérrez vreesde dat hij het WK zou missen, omdat hij een poos niet meer speelde bij PSV. Hij wilde terug naar Mexico. Dan ben je vooral psycholoog. Je toont begrip, maar probeert ervoor te zorgen dat hij niet blijft hangen in somberheid en er klaar voor is als zijn kans weer komt.’

Na de overstap van Giménez, een van de populairste Mexicaanse voetballers van het moment, naar Feyenoord kreeg ze veel berichten. Hoe heb je dat gedaan? Hoe kan ik dat ook voor elkaar krijgen?

Zuchtend: ‘Het waren bijna allemaal mannen, ik denk een stuk of tachtig, die wat stuurden. En een vrouw. Ik berichtte haar terug dat ik haar wilde helpen en kreeg geen antwoord. Zo jammer... Het moet anders, vrouwen kunnen dit ook. Ik denk dat ik dat inmiddels heb bewezen.’