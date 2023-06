Yoga als geheim wapen voor succesvolle basketballers Leiden

Luuk van Bree (nummer 13) van Leiden maakt zich op voor een score tegen Antwerp Giants in de BNXT League. Beeld BELGA

‘Wat doen we hier in hemelsnaam?’ Dat vroegen de basketballers van landskampioen ZZ Leiden zich aan het begin van het seizoen af toen ze zich terugvonden op iets te kleine matjes in een yogacentrum. Op voorspraak van hun coach moesten de ruim twee meter lange mannen zich periodiek onderwerpen aan een yoga- en meditatiesessie om lichaam en geest in balans te krijgen. Nadat de scepsis was overwonnen, stellen de meeste spelers van de finalist van de Belgisch-Nederlandse competitie (BNXT League) baat te hebben bij hun yogabezoek.

De 2.03 meter lange Luuk van Bree stond zeker niet te springen toen zijn coach, de Amerikaanse Duitser Douglas Spradley, met het idee voor yoga op de proppen kwam. Het was voor iedereen wennen, vertelt de forward. ‘Voor twaalf lange basketballers bij wie niet alles even soepel buigt, maar ook voor de yoga-instructrice die het moest stellen met gasten die bepaalde houdingen vrij slecht uitvoerden. Gedurende het seizoen hebben we er een mooie weg in gevonden.’

Zweven

Van Bree zegt dat hij vooral profijt heeft van meditatie-oefeningen gericht op de ademhaling. ‘Ik had het nog nooit gedaan en in het begin deed ik er wat giechelig over; gaan we straks over het matje zweven? Toen ik me echt wist over te geven aan een bepaald ademhalingspatroon kon ik me goed focussen op mijn lichaam; waar zit de vermoeidheid, waar zitten de pijntjes? Bij mij was dat bijvoorbeeld in mijn linker hamstring dus in aanloop naar een wedstrijd besteed ik daar nu meer aandacht aan.’

Over de auteur

Natasja Weber schrijft voor de Volkskrant over olympische sporten als hockey, zwemmen en paardensport.

De driepunterspecialist vindt de yoga- en meditatiesessies eens in de veertien dagen ‘een mooie manier om rustig te worden in stressvolle tijden’. Dat was voor de basketbalclub ook de belangrijkste reden om ermee te beginnen, zegt bestuurslid technische zaken Rob van Hooven van Zorg en Zekerheid Leiden. ‘Naarmate het spannender wordt, zie je vaak bij jongere spelers verandering in gedrag. Ze komen in een overdrive die averechts werkt. Als professionele organisatie zijn we continu aan het kijken hoe we ons team nog beter kunnen begeleiden. Ik denk dat yoga een heel interessante aanvulling is, al weet ik ook dat sommige jongens het nog steeds helemaal niks vinden’, aldus Van Hooven.

In hoeverre yoga en meditatie hebben bijgedragen aan de successen dit seizoen durven Van Hooven en Van Bree niet in percentages te benoemen. Wel heeft het volgens hen het teamgevoel versterkt. ZZ Leiden kent een geweldig jaar. Eerst werd de nationale beker veroverd en op pinkstermaandag kroonde de ploeg zich voor de vijfde keer tot landskampioen na een bloedstollende eindstrijd met het Groningse Donar.

Nu tegen Oostende

Woensdagavond plaatste Leiden zich ten koste van Charleroi voor de play-offs-finale van de BNXT League waarna de ‘treble’ op de loer ligt. In de eindstrijd (best-of-3 vanaf vrijdag) neemt de ploeg van coach Spradley het op tegen twaalfvoudig Belgisch kampioen op rij BC Filou Oostende.

ZZ Leiden is weliswaar titelverdediger – vorig jaar won de club de eerste editie van de fusiecompetitie van België en Nederland – maar tegen Oostende is de kersverse landskampioen de underdog. De Belgen hebben een ervaren, kwalitatief sterke ploeg en daarbij beschikt Oostende over een fors hogere begroting dan de kleine 2 miljoen euro waarmee Leiden het moet stellen.

‘Oostende is op papier denk ik licht favoriet, maar wij hebben afgelopen seizoen laten zien dat we van Oostende kunnen winnen’, wijst Van Bree op de thuiszege afgelopen maart in de reguliere Belgische-Nederlandse competitie. Bovendien schakelde Leiden vorig jaar Oostende uit in de halve finales van de BNXT play-offs.

Nederlandse kern

Leiden moet het echt hebben van het collectief. Met de Amerikanen David Collins, Deion Hammond en de ervaren Nederlander Roeland Schaftenaar haalde de club veel kwaliteit in huis, maar de kracht van Leiden is dat elke wedstrijd een andere ‘Most Valuable Player’ op staat. Van Bree: ‘We staan er als team als het nodig is. Ons geluk is dat we over een Nederlandse kern beschikken die al enkele jaren samenspeelt en samen prijzen heeft gewonnen. Zoals Marijn Ververs, Maarten Bouwknecht, Lucas Kruithof en ikzelf. Er staat een bepaalde teamcultuur waarin nieuwkomers makkelijk meegaan. We weten precies wat we aan elkaar hebben.’