Yilmaz bevestigt tegen Ajax zijn faam met een fraaie vrije trap en zijn zwijgzaamheid

Burak Yilmaz controleert de bal terwijl zijn ploeggenoot Deroy Duarte en Ajax aanvoerder Dusan Tadic toekijken. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Een trits journalisten staat in de catacomben van het Fortuna Sittard stadion te wachten als een ontnuchterende mededeling volgt. Burak Yilmaz wenst niet met de media te praten, laat de persvoorlichter weten. De 37-jarige vedette uit Turkije, die bij drie topclubs uit Istanbul heeft gespeeld, vindt alle aandacht rondom zijn persoon niet gepast na de nederlaag tegen Ajax (2-3).

Een paar minuten eerder heeft de topspits bij zijn debuut in de eredivisie wel van zich doen spreken. Kort voor het einde van de wedstrijd pompt de ingevallen Turkse volksheld met een rake vrije trap nieuw leven in de Limburgse harten. Hij laat doelman Remko Pasveer kansloos, al is het niet voldoende om Ajax punten te ontfutselen.

‘Het is typerend voor de klasse die hij heeft’, zegt trainer Sjors Ultee na afloop over de vrije trap. ‘Het hele stadion verwacht dat hij die bal wel even binnen schiet en dan doet hij het ook. Burak is een speler die niet verzuipt, maar juist beter wordt als de druk op zijn schouders ligt.’

Met het contracteren van de 77-voudig Turks international bezorgde Fortuna de eredivisie deze zomer de meest sensationele transfer. De 1.88 meter spits speelde in Istanbul voor Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas en werd met Lille kampioen van Frankrijk. Tegen het Nederlands elftal maakte hij vorig jaar drie doelpunten.

Yilmaz viel voor het verhaal van Isitan Gün, de vermogende Turkse eigenaar van Fortuna die al langer lijntjes onderhield met het voetbalicoon uit zijn geboorteland. De aanvaller tekende voor liefst vijf jaar, waarvan twee als speler, om vervolgens in het Zuid-Limburgse landschap zijn ambities als trainer dan wel een andere rol binnen de voetballerij kracht bij te zetten.

‘Ik was eigenlijk niet verbaasd toen ik hoorde dat hij naar Fortuna kwam’, zegt aanvoerder Mats Seuntjens. ‘Ik praat weleens met de eigenaar van de club en wist dat het één van zijn dromen was om hem hierheen te halen. Vaak worden zijn dromen ook werkelijkheid.’

Tegen Ajax begint Yilmaz op de bank, omdat hij pas een week in training is. Kort voor de aftrap neemt hij plaats naast teamgenoot Roel Janssen uit Venlo, terwijl uit de boxen het clublied van Fortuna schalt. ‘Nao veure, nao veure, Fortuna olé.’

Met de komst van voetballende volksheld uit Turkije veranderde het sentiment in Sittard. Bij de bescheiden club die vorig seizoen op de slotdag degradatie voorkwam, dromen ze plots van onverwacht succes. De skyboxen in het stadion zitten vol en er werden 1.800 seizoenkaarten meer verkocht dan de 4.400 vorig seizoen. Tijdens de openingswedstrijd tegen de regerend landskampioen is het stadion sinds lange tijd weer een keer uitverkocht (12 duizend toeschouwers).

‘Hoe is het met FC Burak Yilmaz’, wil de ESPN-verslaggever voor de wedstrijd van Ultee weten. ‘Elk interview begint en eindigt met Burak. Als mensen dat willen, vind ik dat prima. Ik merk vooral dat het een heel fijne teamspeler is, dat is voor mij belangrijk’, zegt Ultee na het debuut van de spits, die bijna twee jaar ouder is dan de trainer.

Samen met aanvoerder Seuntjens en de Griekse verdediger Dimitrios Siovas moet Yilmaz de leider van het nieuwe Fortuna worden. ‘Burak wordt niet zenuwachtig als we tegen Ajax moeten. Het is toch fijn als je zo’n type in je team hebt’, aldus Ultee. ‘Hij heeft het weleens over wedstrijden tegen Chelsea en Portugal. Dan denk je wel even: wij vonden het vorig seizoen al bijzonder dat we tegen NEC speelden.’

Halverwege de tweede helft heeft Ajax een achterstand omgebogen in een comfortabele 1-3 voorsprong (doelpunten Klaassen, Rensch en Brobbey) als er een golf van euforie door het stadion gaat. Terwijl vanaf de tribunes al minutenlang ‘Burak, Burak, Burak’ te horen is, hijst de hoofdpersoon zelf zich aan de zijlijn in het gele Fortuna-shirt.

Ook de stadionspeaker kan zijn enthousiasme maar moeilijk onderdrukken als de spits zijn opwachting maakt. ‘In het veld komt met nummer 17, Buraaak Yilmazzz’, zegt hij met overslaande stem.

Yilmaz sleurt, vecht duels uit en probeert vanuit verschillende hoeken te schieten. In de 25 minuten dat hij meedoet, onderneemt hij drie pogingen (het meeste van alle Fortuna-spelers). Het ene schot dat op doel gaat, is direct raak. Vijf minuten voor tijd schiet hij een vrije trap hard en zuiver achter Pasveer.

‘Ik heb ooit op de cursus bij Ruud van Nistelrooij gezeten en Roy Makaay als trainer bij Feyenoord gehad. Dat waren spitsen die extreem goed konden afronden. Yilmaz is ook van die buitencategorie als het gaat om afronden’, aldus Ultee, die verwacht dat de spits nog een paar weken nodig heeft om helemaal fit te worden.

De late treffer van Yilmaz helpt Fortuna niet aan een gelijkspel, maar met zijn debuut heeft de erkend doelpuntenmaker de nieuwsgierigheid rondom hem alleen maar verder aangewakkerd. ‘Er komt iets los met Burak erbij’, zegt Seuntjens. ‘Als je als verdediger tegenover hem staat, denk je toch: oké nu gaat het beginnen.’