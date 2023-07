Yates-tweeling geeft favorieten het nakijken in eerste Tourrit

Adam Yates verslaat zijn tweelingbroer Simon Yates. Beeld Klaas Jan van der Weij

Wout van Aert zou hem winnen, die eerste etappe en gele trui. En anders Tadej Pogacar wel, of Jonas Vingegaard. Zo niet, dan zou het 183 kilometer lange parcours Mathieu van der Poel op het lijf geschreven zijn. In plaats daarvan was de finale van de openingsrit van de honderdtiende Ronde van Frankrijk een unieke broederstrijd: een waarvan Adam en Simon Yates al hun hele leven zeggen te dromen.

Wat wel klopte aan de voorbeschouwingen, was de plek waar deze Tour echt zou gaan beginnen: de Côte de Pike, een zeer steil, kort klimmetje, circa 10 kilometer voor het einde. Daar ging het los en alle genoemde namen lieten zich vooraan zien. Behalve Van der Poel. ‘Had niet een beste dag’, zei hij nog enigszins nahijgend tegen NOS. ‘En dit parcours liegt niet.’

Een hoogte van ruim 3.000 meter moesten de 176 gestarte renners bij elkaar overwinnen. Met zoveel hoogtemeters was vooraf een massasprint uitgesloten. De openingsrit dwong kopmannen die over drie weken in Parijs de Tour willen winnen, nu al uit hun hok te komen. En dus probeerde Pogacar er op de ‘Pike’ vandoor te gaan, gelanceerd door UAE-ploeggenoot Adam Yates. Van zijn veelbesproken polsblessure leek de Sloveen hoegenaamd geen last te hebben.

Tweelingstrijd

Titelverdediger Vingegaard sprong meteen met de tweevoudig Tourwinnaar mee en Pogacar staakte zijn poging, waarna Adam Yates wegsprong met alleen zijn tweelingbroer Simon in zijn wiel.

De twee vormen geen eeneiige tweeling, maar zijn nauwelijks uit elkaar te houden. Dat werd een stuk makkelijker toen ze in 2021 voor verschillende ploegen gingen rijden. Simon is kopman van het Australische Team Jayco. Hij heeft van de twee de mooiste erelijst, met onder meer de winst in 2018 van de Ronde van Spanje en twee Touretappezeges.

‘Sorry man, ik mag niks doen’, vertelde Adam zijn broer. Hij moest de mogelijkheid openhouden dat kopman Pogacar – ‘de beste wielrenner van de wereld’ – terug zou komen en de etappe en het geel zou winnen. Pas nadat de Sloveen via de radio had geroepen dat ‘ik kon gaan werken’, zo zei de in het geel gestoken Adam Yates in de persconferentie, werd duidelijk dat de broers kans maakten weg te blijven.

Juichende Pogacar

Ze reden met een minimale voorsprong vooruit en leken het toch niet te gaan redden. Totdat hun instinctieve samenwerking het overnam en ze het gat naar de favorietengroep achter hen precies groot genoeg hielden. Adam had minder energie verbruikt dan zijn broer, die hij in de laatste kilometer op waarde versloeg en zo zijn eerste Touretappe won. ‘We zijn heel erg close’, benadrukte Adam, ‘we hebben elkaar de afgelopen twintig jaar letterlijk elke dag gesproken.’

Achter de twee broers kwam Pogacar als derde over de finish en juichte daarbij zo hard dat het even leek alsof hij niet had meegekregen dat er twee mannen hem voor waren geweest. Maar Pogacar juichte wel degelijk voor Adam Yates, die hij vrijdag nog tot schaduwkopman had gebombardeerd. Als tweede troef voor het geval dat hijzelf door zijn polsblessure door het ijs zou zakken. Wout van Aert, die kopman Vingegaard aan zijn tweede opeenvolgende Tourwinst moet gaan helpen, deed Pogacars uitspraak af als een poging tot een ‘mind game’.

Van Aert, al met al de meest genoemde kandidaat voor de ritzege, finishte als elfde in dezelfde tijd als Pogacar, en Vingegaard die negende werd. ‘De benen begonnen pijn te doen op 200 meter van de meet’, zei hij tegen Sporza. Dat was zuur, vond Van Aert, want ploeggenoten Wilco Kelderman en Sepp Kuss hadden zich tot het uiterste ingespannen om de Belg terug naar voren te loodsen. Tevergeefs dus. ‘Chapeau voor mijn ploeg én chapeau voor de Yates-broers. Ze pakten een goed gat en dat was echt straf, want Wilco en Sepp deden er echt alles aan. Adam heeft verdiend gewonnen.’