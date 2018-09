Yates trok lessen uit de Giro: ‘Zo’n inzinking gaat me deze Vuelta niet overkomen’

Simon Yates. Foto Getty Images

Die woorden sprak Yates ook uit tijdens de Giro d’Italia, afgelopen mei. Dertien dagen reed de Brit in de roze trui. Maar hij stortte in de negentiende etappe volledig in. Meer dan een half uur verloor hij op zijn concurrenten. Toch is Yates in Spanje onverminderd zelfverzekerd: ‘Bang voor een slechte dag? Nee. Zo’n inzinking gaat me deze Vuelta niet overkomen.’ Er zijn lessen getrokken uit de Giro. ‘Ik weet nu beter wat ik moet doen om drie weken in vorm te blijven.’

‘Het valt niet mee om Simon in toom te houden’, zegt ploegleider Julien Dean van Mitchelton-Scott. ‘Neem de vierde etappe. In aanloop naar de Vuelta bleef ik hameren op de ‘third week mindset’. Dus: niet met je krachten smijten tijdens de eerste week. Maar hij ging toch in de aanval. Dat heeft Simon wel te horen gekregen in de nabespreking.’

Dean herhaalde het tijdens de Vuelta vrijwel iedere dag: ‘Probeer beheerst te koersen. Dat gaat tegen de natuur van Simon in. Hij moet de balans vinden. Want juist in zijn agressieve rijstijl ligt zijn kracht. Hij wil altijd winnen. Het is een mentaliteitsverandering die ik hem probeer bij te brengen: het is niet erg om de etappezege misschien aan iemand anders te laten.’

Andere voorbereiding

Een ritzege heeft Yates in de Vuelta te pakken. Tijdens de veertiende etappe naar Les Praeres sprong hij in de laatste paar honderd meter weg uit de groep favorieten. Volgens Steven Kruijswijk, vijfde in het klassement, wist Yates precies wat hij deed. ‘Hij weet dat hij op een klim anderhalve minuut voluit kan gaan. Dat houdt hij altijd vol tot de finish. Dan kan niemand hem bijhouden.’

Foto EPA

Yates raakt licht geïrriteerd van alle vragen die hij dagelijks krijgt over die ene dag in de Italiaanse Alpen. Als hij dan toch een vergelijking moet maken: ‘Je moet niet vergeten dat ik tijdens de Giro drie etappes heb gewonnen. Daar rijden sommige renners hun hele carrière voor.’

Tijdens de Giro was Yates vanaf de eerste dag ‘ready to race’. Hij greep de macht al in de eerste week, in de rit die eindigde boven op de Etna. Yates noemt dat vroege succes als een van de redenen waarom hij in de derde week tegen zijn grenzen aan liep. ‘Nu heb ik de voorbereiding anders aangepakt. Rustiger aan gedaan. Dat heb ik wel geleerd uit de Giro: je kunt ook nog ruimte laten om tijdens een grote ronde in vorm te groeien.’

Energie sparen

Het is een ongeschreven regel in het wielrennen: de ploeg van de klassementsleider leidt het peloton. Zij hebben de leiderstrui te verdedigen als er een kopgroep is vertrokken. Maar tijdens de elfde etappe liet de ploeg van Yates (Mitchelton-Scott) het werk aan Movistar, de ploeg van Alejandro Valverde en Nairo Quintana - respectievelijk tweede en derde in het algemeen klassement. De rode trui werd verloren.

Foto AFP

Speelde de Australische ploeg daar blufpoker? Ploegleider Dean: ‘Zo zou ik het niet willen noemen. Een slimmigheidje, misschien. Onderdeel van onze tactiek. De ploeg sparen. Het pakte prima uit. We verloren de rode trui vlak voor een drieluik met zware bergetappes. De verantwoordelijkheid lag niet meer bij ons.’

Ook Yates lag niet wakker van het verlies van de rode trui na slechts drie dagen. ‘Natuurlijk is het eervol om in de leiderstrui te rijden. Maar onze ambitie is om die trui in Madrid aan te trekken. Tijdens de Giro moesten we dagenlang al het werk opknappen. Dat vreet energie. Bij de ploeg, maar ook bij mij. Nu hebben we bijna geen kopwerk gedaan.’

Dieet aangepakt

Ook het dieet van Yates is aangepakt, zeggen ze bij Mitchelton-Scott. Dean: ‘We proberen beter in beeld te krijgen wat hij per dag verbruikt en wat hij aan calorieën binnen krijgt. Daar mogen we geen fouten meer maken. Wat we precies veranderd hebben aan zijn dieet? Dat is geheim. Deze stelling durf ik wel aan: als we in Italië beter op Simon hadden gelet, dan had hij de Giro gewonnen.’