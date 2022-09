Xavi Simons heeft 4,2 miljoen volgers op Instagram, maar voetbalt liever dan dat hij spreekt

Xavi Simons ontworstelt zich aan de Ajacieden Edson Álvarez en Mohammed Kudus. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Xavi Simons, de eerste eredivisiedebutant die zes doelpunten in zijn eerste vier competitiewedstrijden maakte, houdt van scoren. Maar liever geeft de jonge PSV-speler een assist. ‘Ik vind het leuker iemand anders blij te maken. Dat is beter voor het team.’

Simons zei dit vier jaar geleden, toen hij vijftien jaar was en in de jeugd bij Barcelona speelde, in een gesprek met voetbaltruckoning en YouTube-ster Soufiane Touzani. Normaliter tonen bekende voetballers in de filmpjes van Touzani hun favoriete trucs, maar Xavi Simons vertelde liever mooi, snel positiespel te spelen dan trucjes te doen. Het filmpje haalde desalniettemin vier miljoen streams.

Onweerstaanbaar

Een vroegwijze jongen waaraan iets onweerstaanbaars kleeft. 4,2 miljoen volgers heeft Simons op Instagram, zesmaal zoveel als zijn club PSV en bijna twee keer zoveel als Daley Blind, de op een na meest gevolgde eredivisiespeler. Blind speelde al 468 wedstrijden bij Ajax en Manchester United en 92 interlands.

Zeker, de 168 centimeter metende Xavi Simons kan goed voetballen. ‘Hij beweegt en voetbalt zo makkelijk, zo natuurlijk, zijn techniek is volmaakt. Hij doet zulke slimme dingen. Dat zie je niet vaak bij jongens van die leeftijd’, zegt Hedwiges Maduro, die assistent-coach was bij Oranje onder 18 toen Simons daarin speelde.

Dat Simons afgelopen zomer transfervrij overkwam van Paris Saint-Germain en tot 2027 bij PSV tekende, werd gezien als een regelrechte stunt. De middenvelder begon als bankzitter, maar manifesteert zich vooralsnog als een bepalende speler. Bij ESPN werd hij verkozen tot beste speler van de maand augustus, in het AD-spelersklassement leidt hij soeverein.

Maduro, als tiener ook opgehemeld, vindt dat knap. ‘De verwachtingen rond hem zijn altijd extreem geweest. Dat is eigenlijk niet eerlijk, hij begint pas net.’

De 19-jarige Simons speelde pas twintig wedstrijden op het hoogste niveau. Zijn populariteit komt door een samenloop van omstandigheden. De in Nederland geboren voetballer, zoon van oud-prof Regillio Simons (spits bij onder meer NAC, Fortuna en Willem II), verhuisde op zijn derde met zijn ouders naar het Spaanse dorpje Rojales nabij Alicante, omdat de familie daar in de zomer al zo graag kwam.

Gescout door Barcelona

Hij werd op zijn zesde gescout door FC Barcelona, waar hij tot zijn zestiende speelde. Dat was juist een periode waarin de jeugdopleiding minder vruchten afwierp dan in het verleden. Om de kritiek daarop te dempen werd de aandacht gevestigd op een nieuwe generatie, met Simons als een van de vaandeldragers.

Al op zijn twaalfde was Simons te zien in een spotje met toenmalig Barcelona-vedette Neymar. Bij zijn volgende club Paris Saint-Germain maakte hij zijn debuut als prof tussen sterren als Neymar, Messi en Mbappé, die hem behandelden als hun lievelingsneefje. ‘Ik kan altijd bij ze terecht.’

Simons vertelde er over in een spaarzaam interview. Je kan hem niet ongelukkiger maken dan over zichzelf praten, weet de media-afdeling van PSV inmiddels. Op internet zit hij ook niet veel, zegt Simons zelf. Hij wil gewoon voetballen.

Toch is het Instagram-account @xavisimons sinds de ontmoeting met Touzani sinds een aantal jaren een gelikte mix van fraai uitgelichte actiefoto’s en semi-spontane vakantie- of vriendenkiekjes, promotieplaatjes voor schoenen van sponsor Nike, de lancering van een eigen logo (XS), filosofische teksten (‘be so hungry you will find goals anywhere’) en professionele animaties.

Op 11-jarige leeftijd, als jeugdspelertje van Barcelona. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Veel profvoetballers laten hun sociale media door een extern bureau verzorgen, met als doel meer volgers te krijgen en (dus) meer adverteerders. Maar dat een jeugdspeler zijn eigen ‘merk’ al zo vakkundig liet uitbouwen, is een noviteit. Simons won viermaal op rij de Ballon d’or voor beste jeugdspeler, maar wat meehielp is zijn uiterlijk. Hij draafde rond met helblonde krulletjes. De geelrode aanvoerdersband die hij in de jeugdteams bij Barcelona droeg, matchte er perfect mee.

‘Er waren verder haast geen blonde jongens,’ zegt Bobby Adekanye, die vroeger ook in de jeugd van Barcelona speelde.

Vernoemd naar Xavi Hernandez

En dan die voornaam: Xavi, naar de huidige Barcelona-coach Xavi Hernandez, die als voetballer te boek stond als de koning van het tikitakavoetbal. De Spaanse ploeg en Barcelona marcheerden nimmer beter dan met Xavi op het middenveld. Net als Xavi Hernandez droeg Xavi Simons vaak nummer 6, soms ook nummer 14.

Maar een dominante persoonlijkheid is Simons niet. ‘Xavi was de rustigste bij hen thuis’, vertelt Adekanye, die vaak bij de familie Simons over de vloer kwam en nog steeds contact met ze heeft. ‘Ik zat alleen in Barcelona, ben vier jaar ouder dan Xavi. Maar hij ving me op. Hij is heel lief, maar wist van jongs af aan dat hij het hoogste niveau zou halen, dat zat er heel erg in bij hem. Die uitstraling toonde hij ook op het veld. Hij kreeg veel aandacht en vertrouwen van de club, werd al jong aanvoerder. Omdat hij zo gretig was, altijd beter wilde worden, maar ook aan anderen dacht.’

Xavi Simons is als 11-jarige al onnavolgbaar. Hij dribbelt, schiet en passt. Hij valt aan en verdedigt, hij schreeuwt en sust. De blonde haartooi wervelt over de velden van jeugdcomplex La Masia. Rizo d’Oro, Gouden Krul, is zijn bijnaam.

Simons en Adekanye kwamen al piepjong in de kranten doordat Barcelona de regels overtrad met het aantrekken van minderjarige spelers uit het buitenland. Adekanye mocht daardoor een jaar niet voetballen.

Onder meer de Volkskrant trok naar Barcelona en sprak ook met Simons’ vader Regillio. Liever hield die zijn zoon onder de radar, vertelde hij. Maar dat lukte niet. In Voetbal International werd hij al op zijn veertiende neergezet als de grote hoop van het Nederlandse voetbal. De NOS nam hem op in een lijst van 20 toptalenten, Simons was daarop verreweg de jongste.

‘Al jong in de media komen, is alleen maar mooi,’ vertelt Adekanye. ‘Aan de druk die dat zich met zich meebrengt denk je niet. Maar je merkt later wel: overal waar je komt, zijn er hoge verwachtingen.’

Overstap naar Paris Saint-Germain

Groot was de verrassing toen Simons op zijn zestiende plots bekendmaakte van Barcelona naar Paris Saint-Germain te gaan. Nooit ging de middenvelder diep op die overstap in. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola, recentelijk overleden, was een harde onderhandelaar en goed bekend bij de Parijse club.

Barcelona-fans vonden Simons een verrader, een geldwolf. In plaats van de gebruikelijke hartjes stonden er onder zijn liefdevolle afscheidsbericht aan Barcelona emoticons van ratten, slangen en vliegende bankbiljetten. Toenmalig hoofd opleiding van Barcelona Patrick Kluivert leek naar Simons te sneren in Marca: de jonge speler zou puur een keuze voor het geld hebben gemaakt. Maar Kluivert zei ook de deur op een kier te laten voor een rentree.

Er waren geruchten over een terugkeer, hoewel Simons bij PSG als een van de weinige jonge spelers speelminuten kreeg. PSG wilde ook dolgraag zijn contract verlengen. Maar Simons kwam in contact met PSV, dat al vaker grote Nederlandse talenten, die bij een buitenlandse topclub zijn opgeleid, naar Nederland haalde. Ook Adekanye streek er een seizoen neer. ‘Ze kwamen helemaal voor mij naar Barcelona vliegen’, vertelt Adekanye. ‘Het is daar heel warm, het verbaast me niets dat Xavi het er zo naar zijn zin heeft.’

Xavi Simons spreekt vijf talen: Spaans, Catalaans, Nederlands, Frans en Engels. Bij PSV zie je hem serieuze gesprekken voeren met coach Ruud van Nistelrooij (‘door hem ben ik naar PSV gegaan’) en Luuk de Jong (‘van hem kan ik heel veel leren’), maar ook even Joey Veerman poorten vlak voor de wedstrijd, lachen met de Ivoriaan Ibrahim Sangaré en een hartje maken met de piepjonge Braziliaan Savio.

Van Nistelrooij komt loftuitingen tekort voor Simons, al stelde hij hem niet op in de wedstrijden tegen Rangers waarin PSV kwalificatie voor de Champions League misliep. Recordinternational Wesley Sneijder stelde bij RTL7 dat de ingevallen Simons de enige was die een zware voldoende verdiende.

Fijne jongen

Simons klaagt niet snel. Maduro weet nog dat hij bij Oranje onder 18 voor het eerst aanhaakte. ‘Hij had al een behoorlijke reputatie bij Barcelona en Paris Saint-Germain, maar hij voelde zich niet te groot voor de rest. Integendeel, een fijne jongen die heel hard werkte, en volledig in de groep opging. Dat zie je wel eens anders. We hadden net met 3-0 van Frankrijk had gewonnen. Dus we hielden vast aan hetzelfde team. Op de bank juichte hij net zo hard mee. Hij moest het op de training laten zien. Nou dat deed-ie, de vonken vlogen eraf. Het niveau ging omhoog. Hij is een echte liefhebber.’

Zijn opleiding bij Barcelona biedt voordelen, ziet Hedwiges Maduro, die zelf zes jaar in Spanje speelde. ‘Bij Spaanse clubs gaat het om veldbezetting, om voortdurend puzzelen wie waar op welk moment moet staan. Als het eenmaal loopt, is het niet te stoppen, dan gaat het zo onnavolgbaar snel. Tegen Emmen zag ik hem op een gegeven moment Bakayoko roepen. Simons ging naar de buitenkant, waardoor Bakayoko, die vanaf de zijkant speelde, vrijkwam in het midden. Dan ben je echt heel ver. Jonge spelers zie je zoiets zelden doen.’

Wat opvalt aan zijn Instagram de laatste tijd is dat er geen logo meer is, geen geposeerde foto’s, alleen nog actiefoto’s en knuffels met familie. Hij valt ook qua haardracht minder op, het is donkerder en vastgezet in vlechtjes. Xavi Simons wil meer dan ooit zijn voeten laten spreken.