Xavi Simons doet alles om zijn dromen te verwezenlijken, ook bij Oranje

Xavi Simons sprint met de bal aan de voet over het veld tijdens de WK-wedstrijd tegen de Verenigde Staten: de blik gefocust, de veters los

Vroeger, toen hij echt klein was, maakte Xavi Simons soms meer doelpunten dan de 19 van dit seizoen in de eredivisie. ‘Maar de laatste jaren niet. Ik wist dat ik meer kon scoren. Mijn broer zei ook altijd: ‘Jij komt vaak in situaties dat je kunt scoren’. Vroeger zat het niet zo in mijn hoofd, afmaken voor de goal. Nu weet ik dat je misschien twee kansen krijgt in een wedstrijd. Die moeten erin. Het is echt iets moois en unieks om met 19, nu 20 jaar, zoveel doelpunten te maken.’

Het deed Simons pijn dat Ruud van Nistelrooij opstapte als trainer van PSV, één duel voor het einde van de competitie. In zijn trainer zag hij een geestverwant. ‘We zijn dezelfde types. Ik zag mezelf een beetje in hem. Hoe hij voetbal beleeft, beleef ik het ook. Die passie en wilskracht zitten in mij. Hij heeft me naar PSV gebracht en op het podium gezet. Dat ik nu bij het Nederlands elftal zit, komt ook een beetje door hem.’

Combineren met Messi

Simons analyseert: ‘Hij wilde altijd het beste uit zichzelf halen. Dat is heel belangrijk. Niet dat je aan het einde van je carrière tegen jezelf zegt dat je er niet alles aan hebt gedaan. Elke dag beter willen zijn. Je mag mooi dromen, maar je moet er alles aan doen om die dromen waar te maken. Ik zag het aan hem: hoe hij wedstrijden inging of besprekingen. Ik wens hem al het beste. Voor mij was het een eer om met Van Nistelrooij te werken.’

In één seizoen opende de voetbalwereld zich volledig voor de kunsten van Xavi Simons, die als belofte naar de eredivisie kwam, nadat hij eerst jeugdspeler was begonnen bij Barcelona en later naar PSG vertrok en combineerde met Lionel Messi.

De roem was hem vooruit gesneld en veranderde in realiteit: topschutter eredivisie, debuut in Oranje, schitterende goals en dribbels en nu, als toetje, de finaleronde van de Nations League, eerst tegen Kroatië op 14 juni.

Haat en afgunst

De toegift was de 1-2 tegen AZ; op volle snelheid de doelman passeren en schieten. Letterlijk in de laatste seconde. ‘Het was geweldig. Ik kreeg de bal, zag niemand voor me van ons team, zag de kleine ruimte tussen de rechtsback en de centrale verdediger en dacht: ik ga. Ik scoorde en was topscorer, met Douvikas.’

Hij leerde ook de achterkant van het voetbal kennen. De hatelijke spreekkoren, de beledigingen op social media, ook om zijn gezicht als hij treurig kijkt. De machinaties ook, omdat hij achter de rug van Van Nistelrooij zou hebben gepraat over diens functioneren. ‘Dat deed iets met me, want ik ben close met hem. Ik ben direct naar hem toegegaan en heb hem uitgelegd wat er is gebeurd. Gelukkig is alles goed tussen ons.’

Simons is een jongen die over de drempel van volwassenheid stapte en een van de pijlers kan zijn voor het Nederlands elftal van de toekomst. Hij verwacht veel van de finaleronde, aan de hand van bondscoach Ronald Koeman: ‘Hij komt net als ik van Barcelona. Volgens mij denken wij hetzelfde over voetbal. Altijd met de bal en aanvallen.’

Naar het buitenland?

Hoogtepunt van het seizoen? ‘Ik ben trots op mijn debuut in Oranje (tijdens het WK in Qatar, met Van Gaal). Het mooiste moment van het seizoen was de wedstrijd tegen Arsenal, thuis in de Europa League. Mooie wedstrijd, prachtige tegenstander.’

Arsenal is naar het schijnt voor hem in de markt. Of hij blijft bij PSV? ‘Ik weet het nog niet. Ik ben nu bij het Nederlands elftal, ga hier twee weken aan de slag en dan zullen we zien wat er gebeurt. Straks gaan we samen met familie beslissen wat het beste voor me is.’

Bij PSV speelde hij vooral op links, terwijl hij het liefst in het centrum actief is. Voorheen als controlerende middenvelder. Later offensiever. ‘Ik heb mijn hele leven op het middenveld gespeeld, daarna ben ik een beetje naar links gegaan, en ook een aantal wedstrijden spits geweest.

‘In het begin was het wennen op links, maar ik kreeg de vrijheid van Van Nistelrooij om te zwerven. Op links kom je vaker in situaties van één tegen één, dat is een van mijn krachten. Maar ik houd ervan om de bal vaak aan te raken. Op links moet je soms geduld hebben en wachten op momenten.’

Volgende week tegen Kroatië met Modric. ‘Hij was een van mijn idolen, toen ik 11, 12 was. Fenomenaal. Nu staan we op hetzelfde veld, om een plek in de finale.’