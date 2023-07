Xan de Waard, motor op het middenveld bij de Nederlandse vrouwen: ‘Ze kan hockey simpel maken, dat is het moeilijkste dat er is’

Xan de Waard, zaterdag in actie tegen België. Beeld AFP

In de moeizame wedstrijd tegen België, in het kader van de Pro League – een internationaal landentoernooi – was het zaterdag wachten op een ‘Xan de Waard-momentje’. Een briljante loopactie, een versnelling of een beslissende steekpass waar de aanvoerder patent op heeft. Het kwam er niet. Wel scoorde de 27-jarige middenvelder voor de verandering zelf de bevrijdende 1-0.

Zeven minuten voor tijd etaleerde De Waard haar surplus aan techniek door de rebound van een strafcorner, na een stuit, technisch perfect diagonaal in de lange hoek te slaan. In de slotminuut zorgde Frédérique Matla met een backhandschot voor de 2-0 eindstand tegen de sterke Belgische ploeg van de Nederlandse coach Raoul Ehren.

Het doelpunt van De Waard was pas haar 18e goal in 194 interlands. De hockeyster van SCHC – onlangs door coaches, aanvoerders en het publiek uitgeroepen tot beste speelster van de hoofdklasse – staat erom bekend dat ze liever een steekpass geeft dan zelf op doel schiet. Ze leest het spel, heeft diepgang, creëert openingen, heeft een uitstekende pass in huis en weet – met de bal aan de stick – tijdens een versnelling nog te versnellen.

De Waard, een verbindingsspeler pur sang, is een hockeyster naar het hart van bondscoach Paul van Ass die op het EK volgende maand in Duitsland attractief spel wil zien van zijn ploeg. Van Ass is niet alleen onder de indruk van de hockeykwaliteiten van De Waard, ook van haar open karakter en persoonlijkheid. Een half jaar geleden bombardeerde hij De Waard, met het oog op de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar, tot zijn vaste aanvoerder.

Al vanaf jonge leeftijd staat De Waard te boek als een natuurtalent. Op 17-jarige leeftijd maakte ze, onder bondscoach Max Caldas, haar debuut in het Nederlands elftal. Sindsdien speelde ze alle grote toernooien – met olympisch goud (in 2021) en drie wereldtitels als hoogtepunten. Waar in de hockeywereld al jaren met veel respect over De Waard wordt gesproken, is ze voor het grote publiek een minder bekende verschijning. In interviews laat de bedachtzame speelster zelden het achterste van haar tong zien.

Sterk karakter

Volgens voormalig spits Kim Lammers, die in 2013 en 2014 met De Waard in het Nederlands team speelde, was de jonge international in die tijd ‘een beetje stoïcijns’. ‘Ze was niet van haar stuk te brengen. Xan had een sterk karakter, was zelfverzekerd maar ergens ook wel bescheiden.’

Tijdens een trainingsstage in Zuid-Afrika merkte Lammers dat De Waard niet bang was uitgevallen. ‘Ik weet nog dat we in een oefenduel met een vast wisselschema werkten waarbij ik Xan moest vervangen. Op een gegeven moment stond ik aan de kant en riep al een paar keer dat Xan eruit moest maar ze bleef nog lekker even staan. Hallo Xan, nu mag je er wel uit hoor!’

Lammers was destijds meteen onder de indruk van de capaciteiten van De Waard, die toen een concurrent voor haar was in de voorhoede. ‘Xan was toen al heel snel, technisch zeer goed onderlegd en zoals ze op snelheid met een bal kon drijven…. Deze griet kan wel wat, zag ik. Ze zette mij op scherp en dat is natuurlijk alleen maar goed wanneer er een jonkie bij komt. Maar ik wist ook: ze kan niet wat ik goed kan: doelpunten maken.’

‘Buitencategorie’

Als hockey-analist op tv en als assistent-coach van landskampioen Amsterdam heeft Lammers de carrière van De Waard de afgelopen jaren op de voet gevolgd. ‘Xan is echt van de buitencategorie. Ik vond haar het afgelopen seizoen weergaloos. Aan de bal is ze zo supersnel. Ze zet de aanval op, klapt eroverheen en rent iedereen eruit. En wat ik ook zo knap vind: haar spelinzicht bij balbezit van de tegenstander. Xan kan hockey simpel maken, maar dat is het moeilijkste wat er is.’

Lammers durft de vergelijking aan tussen De Waard en de Argentijnse grootheid Luciana Aymar, de Maradona van het hockey. ‘Xan heeft in huis wat Aymar in huis had, al maakte Aymar natuurlijk veel meer goals. Bij Xan zit het niet in haar systeem om zelf te schieten, ze geeft altijd de bal af. Dat zie ik als een verbeterpuntje: schiet vaker op doel. Door haar snelheid en techniek kan ze in de cirkel zoveel creëren, daar zou ze meer profijt uit moeten trekken.’