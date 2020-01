Wybe Mollema over broer Bauke: ‘Dat hij wielrenner kon worden, kwam helemaal niet in ons op’

Topsport is vaak een familiekwestie. Maar lang niet elk kind groeit uit tot kampioen. Hoe verhouden broers en zussen zich tot het sportieve succes van hun bloedverwant? Deze week: Wybe Mollema, de broer van Bauke Mollema.

Naam: Wybe Mollema (35), advocaat Broer van: wielrenner Bauke Mollema, winnaar Ronde van Lombardije en van etappe in de Tour.

‘Als advocaat ben ik vaak in de rechtbank. Toen er eens een zitting klaar was, vroeg de rechter: ‘Even heel iets heel anders nu, meneer Mollema: bent u familie van Bauke? Ik moest daar wel om lachen. Hij wilde weten hoe dat nou was, broer zijn van zo’n beroemde renner. En of ik zelf ook vaak op de fiets zat. Het is wat iedereen eigenlijk altijd wil weten. Het antwoord is nee. Toen ik 16 was, wist ik niet hoe snel ik een brommer moest kopen.’

‘We zijn met drie broers opgegroeid in Zuidhorn, een dorpje vlakbij Groningen. Naar de middelbare school moesten we op de fiets, veertien kilometer heen, veertien kilometer terug. Bauke deed dat zo snel dat hij op een gegeven moment besloot om aan de andere kant van de weg te gaan fietsen, zodat hij niet de hele tijd iedereen hoefde in te halen. Willem, mijn andere broer, en ik dachten alleen maar: wat een raar figuur. Dat hij wielrenner kon worden, kwam helemaal niet in ons op.’

‘Als Bauke moet rijden, zit ik meestal voor de tv. Dan moet ik wel weten dat hij een kans maakt. Sprintetappes in de Tour sla ik meestal over en als hij gelost is, ga ik ook wat anders doen. Zijn overwinning in de Ronde van Lombardije heb ik gezien, ja. Dat was leuk.’

‘Of Bauke ook interesse heeft in mijn werk? Mwoah. Even voor het algehele plaatje: we hebben een prima relatie, maar we zien elkaar niet zo vaak. Komt natuurlijk ook omdat Bauke in Monaco woont, maar het is ook een beetje onze aard. Mijn andere broer woont 200 meter bij mij vandaan, maar met hem is het ook niet dat we de deur bij elkaar platlopen. Dus om op de vraag terug te komen: hij toont niet meer interesse in mijn werk dan ik in het zijne.’

‘Natuurlijk ben ik trots op hem. Alleen: we zullen dat niet snel ventileren naar elkaar. Als het hem niet was gelukt om profwielrenner te worden, was het ook prima geweest. Ik kijk niet anders tegen hem aan dan tegen mijn andere broer.’

‘Bauke een droogkloot? Als iemand een mening heeft, zullen we doorgaans onze schouders ophalen en iets mompelen in de trant van: ‘prima, dat mag je vinden.’ We zeggen waar het op staat, maar we zijn niet heel erg uitgesproken. Maar of je dan meteen een droogkloot bent? Ik zou eerder zeggen: nuchter.’